خلال عام 2023، شهدت فيستا ساعات طيران قياسية، نمو بنسبة 20% في ساعات الاشتراك وقاعدة الأعضاء، وقامت بتحسين عرض خدمتها من خلال تجديد أسطولها بشكل واسع؛

نمو بنسبة 17% في ساعات الأسطول عالميًا، نمو بأرقام مزدوجة في جميع الأقاليم - كون عضوية البرنامج هي الدافع الأكبر، مع ارتفاع ساعات الطيران المباشر بنسبة 30% رغم التحديات الاقتصادية؛

أكثر من 50% من ساعات طيران فيستا اليوم تأتي من خارج الولايات المتحدة، مما يبرز التنوع العالمي لنموذج أعمال المجموعة وفائدة أسطولها المتنقل؛

الاندماجات ستكتمل في الربع الأول من عام 2024؛ تم تجديد 93 طائرة طوال عام 2023 - بنسبة 50% أكثر مما كان مخططًا له - ليصل العدد الإجمالي للطائرات الأيقونية "الفضية والحمراء" إلى 230؛

المشغل الوحيد الذي يضمن توفر الخدمة في كل قارة حول العالم لأعضاء Global 7500

استثمار مكتمل في البنية التحتية العالمية وإنشاء شبكة من سبعة مراكز صيانة مخصصة عبر الولايات المتحدة وأوروبا.

دبي: فيستا، الرائدة عالميًا في مجال الطيران الخاص عالميًا، تقدم تحديثًا للسوق ونظرة عامة حول أدائها القوي لعام 2023، مسلطة الضوء على النمو والتقدم المستمر في جميع مجالات الأعمال. من خلال الابتكار في الصناعة لمدة 20 عامًا من خلال الاستثمار المستمر في الأشخاص والتكنولوجيا والبنية التحتية، واصلت الشركة توسيع بصمتها العالمية، وتحسين خدماتها وتحقيق ساعات طيران قياسية على أسطولها.

نمو قوي في جميع الجغرافيات

في عام 2023، استحوذت فيستا على حصة سوقية أكبر في قطاع الطيران الخاص، وتمتلك الآن أكثر من 5% من إجمالي حصة السوق بفضل عقدين من الأداء القوي والمستمر. في العام الماضي وحده، نمت الساعات العالمية على الأسطول بنسبة 17% إلى 200,000 ساعة من خلال النمو بأرقام مزدوجة في جميع الجغرافيات. مع سوق قابل للتناول يزيد عن 24,000 طائرة عمل، هناك نطاق وفرصة أكبر بكثير للمجموعة للاستحواذ على حصة سوقية أكبر.

زادت فيستا نسبة ساعات الطيران القادمة من عملاء الاشتراك في البرنامج بعد ثلاث سنوات من الزخم القياسي لمشتركين جدد، مشكلة حوالي 60% من إجمالي إيرادات الأسطول للمجموعة. يلتزم عملاء البرنامج باتفاقية لمدة 3 سنوات، مما يوفر للشركة رؤية طويلة الأمد حول الخدمات المطلوبة وتدفق الإيرادات. خلال العام، قامت المجموعة بتشغيل حوالي 87,000 رحلة - بزيادة 18% على أساس سنوي و80% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة - ومن المتوقع أن تستمر الأعداد في الزيادة في عام 2024.

يستمر الحضور العالمي لفيستا في الارتفاع، مع أكثر من 50% من إجمالي ساعات الطيران القادمة من خارج الولايات المتحدة. في عام 2023، قررت الشركة توسيع منطقة خدمتها في إفريقيا بطائرات مخصصة لدعم الطلب في المنطقة. كما زادت الشركة عدد الطائرات التي تخدم آسيا والشرق الأوسط، ووسعت العرض لأعضائها من Global 7500، مانحة توفرًا مضمونًا لهذه الطائرة التي ستغير قواعد اللعبة على كل قارة رئيسية حول العالم. فيستا هي الشركة الوحيدة التي قادرة على تقديم هذه الطائرة الرائدة في الصناعة على نطاق عالمي وتوفير مثل هذه الضمانات.

قال توماس فلور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فيستا: "كان عام 2023 عامًا آخر من الأداء الناجح في أعمالنا. على الرغم من الحاجة إلى التعامل مع تحولات اقتصادية عميقة وعدم اليقين الجيوسياسي المعقد، إلا أننا حققنا نموًا بأرقام مزدوجة في جميع الأسواق - تم ذلك أثناء تجديد وتحديث أسطولنا قبل الموعد المحدد، وتحسين معايير خدمتنا بشكل أكبر وزيادة كبيرة في توافر الطائرات. اليوم، فيستا هي علامة تجارية عالمية حقيقية ومعروفة في جميع أنحاء العالم بفضل العشرين عامًا التي قدمنا فيها خدمة لا مثيل لها لعملائنا، ونحن في وضع جيد لزيادة حصتنا السوقية خلال العقدين القادمين.

ثقة أعضاء برنامجنا تقود مسار نمونا المستقر، مع بقاء المزيد والمزيد منهم مخلصين لفيستا أكثر من أي وقت مضى. هذا يوفر لنا تدفقات إيرادات ثابتة ومرئية وقاعدة عملاء قوية. إن طول فترة وجودنا في هذه الصناعة يعني أننا نستطيع التنبؤ وفهم ما يريده قادة الأعمال العالميين عندما يتعلق الأمر بالسفر العالمي.

إلى جانب الالتزام المثير للإعجاب من أعضائنا، أنا فخور بالمثل بفريقنا المكون من 4400 خبير حول العالم الذين يلتزمون تمامًا بتقديم أفضل خدمة لعملائنا."

تحسين الأسطول وإعادة تأهيله

يبرز السوق القابل للتناول الذي يزيد عن 24,000 طائرة غير مستغلة فرصة لتغيير عدم كفاءات الصناعة بأكملها. من خلال زيادة معدلات استخدام كل طائرة، يتم بدلاً من ذلك تحسين أسطول أعضاء فيستا الذي يزيد عن 300 طائرة لتقديم أفضل خدمة بأفضل الأسعار الممكنة.

بعد الاستحواذات الأخيرة، استثمرت فيستا استراتيجيًا بعض تدفقاتها النقدية الحرة لتسريع تسليم أكثر برامج إعادة التأهيل طموحًا في الطيران التجاري - وتقديمه على نطاق واسع وقبل الموعد المخطط. في عام 2023، تم إكمال تأهيل 93 طائرة - بنسبة 50% أكثر مما كان مخططًا له - مما يعني أن أكثر من 230 طائرة تقدم الآن الخدمة الأيقونية باللونين الفضي والأحمر وتحتوي على نفس المنتجات على متن الطائرة التي اعتاد عليها العملاء.

في عام 2023، أكملت المجموعة بنجاح دمج استحواذاتها الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا، لمنح العملاء مزيدًا من الوصول وضمان معايير خدمة فيستا عبر جميع مشغلي المجموعة. الآن، يعمل أسطول الأعضاء المحلي في الولايات المتحدة تحت اسم فيستا أمريكا (DBA) والأسطول الدولي كـ فيستاجيت.

أضافت شارلوت كولهون، المدير المالي للمجموعة في فيستا: "يظهر النمو القوي في جميع المناطق التنوع العالمي لأعمالنا الذي يدعم بدوره المرونة أمام ديناميكيات السوق الخارجية. على الرغم من الانكماش في سوق الطيران العالمي في عام 2023، زادت فيستا ساعات طيرانها بنسبة 17%، متجاوزة بكثير اتجاه القطاع الأوسع. خلال عام 2023، ركزنا على التحسين في جميع جوانب الأعمال لدفع الكفاءات وإعادة استثمار النقد المتولد لرفع مستوى أسطولنا عالميًا. مع مرور مرحلة CAPEX وراءنا وعدم وجود استحقاقات دين قريبة الأجل، ندخل عام 2024 في موقف قوة وسنركز على تعظيم الإيرادات من أصولنا وبنيتنا التحتية الحالية."

الاستثمار في البنية التحتية العالمية يقود إلى جودة خدمة أعلى

تم اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ استراتيجية الدمج من خلال الاستثمار في بنية المجموعة العالمية، بما في ذلك سبعة مراكز صيانة مخصصة عبر الولايات المتحدة وأوروبا. ستعزز هذه المرافق قدرات الصيانة الداخلية، مما يزيد من السرعة والمرونة ومستويات تسليم الطائرات.

خلال العام، تم إطلاق برنامج فيستا جيت للعافية، الخدمة الوحيدة من نوعها في الصناعة، مما يتيح للعملاء الاستمرار في العيش بشكل جيد على الأرض وفي الجو. عملت فيستا أيضًا مع المزيد من الشركاء لخلق تجارب لا تُنسى من خلال رحلاتها في جميع أنحاء العالم وقامت بتحسين الخدمات على متن الطائرة من واي فاي محسن إلى معايير الطعام الخاص الموسعة عالميًا.

الاستثمار المستمر في أشخاص فيستا

للحفاظ على مستوى الخدمة العالي باستمرار في كل رحلة، تواصل فيستا استثمارها في أفضل الأشخاص. في عام 2023، طورت المجموعة إدارة داخلية للصيانة، تدريب الطيارين وطاقم الكابينة، وخدمات الطيران، مما يمنح الشركة سيطرة أكبر على السلامة وجودة وتوافر الأسطول والطاقم. لتعزيز مستقبل القطاع ودعم الأجيال القادمة في الصناعة، قدمت فيستا أيضًا برنامجها للتوجيه للطيارين بالتعاون مع أكاديمية أتلانتيك لتدريب الطيران. كجزء من الدمج، تم أيضًا إكمال كل تدريبات الكابينة لزملاء فيستا من الشركات التي تم الاستحواذ عليها. سينضمون إلى فريق عالمي مكون من أكثر من 4400 زميل مستعدون لمساعدة العملاء في كل رحلة.

حول فيستا

تقدم الشركات التابعة لفيستا العالمية القابضة (فيستا) خدمات رحلات الأعمال في جميع أنحاء العالم. فيستا هي مجموعة عالمية مقرها في مركز دبي المالي العالمي، وتدمج محفظة فريدة من الشركات التي تقدم خدمات خالية من الأصول لتغطية جميع الجوانب الرئيسية للطيران التجاري: تغطية رحلات عالمية مضمونة وحسب الطلب؛ حلول الاشتراك والعضوية؛ خدمات التجارة والإدارة؛ وتكنولوجيا التنقل المتطورة.

من خلال الابتكار في الصناعة لمدة 20 عامًا من خلال الاستثمار المستمر في الأشخاص والتكنولوجيا والبنية التحتية، تهدف المجموعة إلى قيادة التغيير لتوفر للعملاء أفضل خدمات الطيران بأفضل قيمة، في أي وقت وفي أي مكان حول العالم. توفر معرفة فيستا وفهمها لجميع جوانب الصناعة أفضل عرض شامل وتكنولوجيا لجميع عملاء الطيران التجاري، من خلال خدماتها المعروفة بعلامتي فيستا جيت وإكس أو والناقلين المرخصين بشكل صحيح. فيستا ليست ناقل جوي مباشر ولا تشغل أو تستأجر رحلات. المزيد من المعلومات والأخبار عن فيستا في www.vistaglobal.com

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