للعام الثاني على التوالي

الشركة تعرض محفظة متنوعة من المشاريع العقارية والتنموية داخل مملكة البحرين وخارجها

الخان: سيتي سكيب البحرين منصة مثالية لإبراز مدى التزام "إنفراكورب" في تلبية متطلبات الاقتصاديات الناشئة وتبني استراتيجية استثمارية مرنة

المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب ش.م.ب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب البحرين بنسخته الثانية للعام 2023، والذي تستضيفه مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي في مركز البحرين العالمي للمعارض خلال الفترة 14-16 من شهر نوفمبر المقبل.

وتشارك شركة إنفراكورب للمرة الثانية في معرض سيتي سكيب البحرين بعد مشاركتها الناجحة في النسخة الأولى العام الماضي، حيث تستعرض في جناحها هذه السنة أبرز مشاريعها التطويرية في مملكة البحرين، لا سيما مشروع "مارينا باي"، بالإضافةً إلى مشروع "بحرين هاربر"،

كما وستستعرض الشركة أهم مشاريعها التطويرية المُوزعة على العديد من البلدان ومنها الإمارات العربية المتحدة، وتونس، والمغرب، والهند، لا سيما المرحلة الثانية من مشروع "كاليفورنيا فيليج" في دبي.

بهذه المناسبة، صرّح السيد محمد الخان الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب بالقول: "نحن مسرورون بالمشاركة مجدّدًا في أكبر محفل عقاري على مستوى المملكة وذلك بعد النجاح اللافت لمشاركتنا الأولى في العام الماضي، والذي يتسق مع نهجنا الاستراتيجي في دعم القطاع العقاري والمساهمة بطريقة فاعلة في التنمية العقارية الشاملة والمستدامة محليًا وإقليميًا. تلقى محفظة مشاريعنا المحلية والإقليمية اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين والملاك المحتملين للعقار الفاخر، إضافة الى عقدنا للعديد من الشراكات النوعية في عدة قطاعات اقتصادية حيوية."

وأضاف السيد الخان قائلاً: "يشكل معرض سيتي سكيب البحرين منصة مثالية لإبراز مدى التزام شركة إنفراكورب في تلبية متطلبات الاقتصاديات الناشئة وتبني استراتيجية استثمارية مرنة تعزز الابتكار وكفاءة الطاقة وتخلق فرص عمل مجزية بما يرتقي بمستويات المعيشة في المجتمعات الحضرية. كما يمثل انتشارنا الجغرافي عبر عدة مشاريع عقارية وتنموية نوعية خير مثال على مدى حرصنا على الارتقاء بأداء التطوير العقاري في عدة أقاليم وغيره من قطاعات محورية تشمل السياحة والضيافة والإسكان والخدمات والتعليم وغيرها. ونحن واثقون من تسجيلنا لقصة نجاح جديدة في سيتي سكيب البحرين بفضل محفظة مشاريعنا الاستثنائية وما تقدمه من خيارات عقارية وتنموية فريدة من نوعها."

الجدير بالذكر إن إنفراكورب تمتلك مجموعة متنوعة ومتكاملة من أنشطة الأعمال والأصول، حيث تشمل 250 مليون قدم مربع من الأراضي المخصّصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما في ذلك المشاريع متعددة الاستخدامات وحلول التطوير. وتركز الشركة رؤيتها على الاستدامة كعنصر جوهري لتنمية الاقتصاديات والمجتمعات التي تنشط فيها، وذلك من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة وحلولاً مالية فريدة من نوعها تساهم في خلق قيمة عالية طويلة الأمد للمساهمين والشركاء والعملاء.

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نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة تأسست في يناير 2022 برأسمال يصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي. وتدير إنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتعتمد استراتيجية إنفراكورب على الاستدامة وتحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة.

وتركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات، وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.