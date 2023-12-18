القاهرة: حصل بنك البركة على جائزة البنك الإسلامي الأسرع نموًا في مصر في 2023 من مجلة الأعمال «إنترناشيونال بيزنس» الدولية، وهو ما يؤكد على التزام البنك نحو تحقيق استراتيجيته التي تركز على النمو والتوسع في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وقد تسلم الجائزة الأستاذ/ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة خلال حفل التكريم والذي أقيم في دبي.

وليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها بنك البركة على جائزة أسرع بنك إسلامي نمواً في مصر، حيث كان قد حصل عليها العام الماضي من مجلة جلوبال بيزيس.

وتركز جائزة مجلة الأعمال الدولية على أبرز الإنجازات الاستثنائية للمؤسسات والشركات في مجال الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارات والتأمين والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية ووالتكنولوجيا وغيرها.

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