



حصلت بورصة البحرين، بورصة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، على جائزة مرموقة "أفضل سوق مستدام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي- 2023" من قبل مجلة World Finance، الأمر الذي يؤكد التزام البورصة بدمج أجندة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أسواق رأس المال في البحرين، كما يبرز دور بورصة البحرين في زيادة الوعي بأهمية الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والشفافية في الشركات المدرجة، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين الدوليين وأفضل الممارسات.

بهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بالقول: "يمثل حصولنا على جائزة ´أفضل سوق مستدام في العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي- 2023´ إنجازًا هامًا لبورصة البحرين. إن هذه الجائزة تسلط الضوء على مساعينا الجادة نحو تحقيق الاستدامة وممارسات العمل السليمة في أسواق رأس المال. إننا ندرك جيدًا أهمية الاستدامة، ونؤمن بأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تمثل فرصة استرايتيجية تساهم في تعزيز المصداقية في السوق."

من جانبها علقت السيدة مروة المسقطي، مدير إدارة التسويق والإتصالات في بورصة البحرين قائلة: "نؤمن في بورصة البحرين بأن تحقيق النجاح على المدى الطويل يتطلب الالتزام بمعايير الاستدامة والشفافية. إن هدفنا هو مواصلة إرساء المعايير من خلال تعزيز مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإقامة سوق أكثر استدامة."

وكانت بورصة البحرين قد أخذت على عاتقها منذ يناير 2020 مسؤولية دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أسواق رأس المال من خلال إطلاق دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الاختياري لتقارير الشركات المدرجة. وقد انضمت بورصة البحرين إلى مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة ("UNSSE")، كما أعلنت دعمها لمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة (WEP) هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت بورصة البحرين أول تقرير للاستدامة في مايو 2020، والذي تضمن ملخصًا شاملا لاستراتيجية الاستدامة في البورصة. وتم إعداد هذا التقرير بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للتقارير ("GRI")، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

جدير بالذكر أن بورصة البحرين حصلت على عدة جوائز مرموقة وتكريمات في مختلف الجوانب المتعلقة بعملياتها التشغيلية، حيث تضمنت الجوائز: "أفضل بورصة في مبادرات نشر الثقافة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023"، وجائزة "أفضل سوق مستدام للعام – دول مجلس التعاون الخليجي 2022" من قبل Global Banking & Finance Review، وجائزة "أفضل مبادرات للتوعية الاستثمارية والثقافة المالية على مستوى البحرين 2022 " من قبل مجلة International Finance، و"أفضل حوكمة للشركات وبرنامج توازن بين العمل والحياة في مملكة البحرين 2021" من مجلةGlobal Banking & Finance ، و"أفضل مبادرة في مجال الاستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) – فئة البحرين 2021" من قبل PAN Finance Awards، إضافة إلى "جائزة التميز في التواصل مع العملاء بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) – 2020 و2021"، وغيرها من الجوائز رفيعة المستوى.

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