استعداداً للكشف عن أحدث مشاريعها المشتركة مع "جي إم جي للتطوير"

الدوحة، قطر: أعلنت "قطيفان للمشاريع"، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل كتارا للضيافة، الراعي البلاتيني الحصري لـ "سيتي سكيب قطر 2023"، عن نيتها للكشف خلال النسخة الحادية عشرة من المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 24 وحتى 26 أكتوبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، عن أحدث مشاريعها التطويرية المشتركة مع مجموعة "جي إم جي للتطوير"، ويتميز المشروع الجديد الذي من المتوقع أن يتم إنجازه بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2027، بارتفاع مستوى فخامته وتعدد استخداماته، وقدرته على إعادة تعريف مستقبل التخطيط الحضري في قطر.

ويحمل المشروع الجديد في تصميمه بصمات مهندس معماري مشهور عالمياً سيتم الكشف عن هويته في جناح "قطيفان للمشاريع" المشارك في المعرض، ويمتاز هذا المهندس بنظرته الخاصة ورؤيته المبتكرة للمشروع الذي يعكس تطور ونمو المجتمع، حيث يجمع المشروع في تصميمه بين الوحدات السكنية والتجارية، ما يساهم في خلق مساحات عامة تنبض بالحياة، كما يمتاز المشروع الاستشرافي باعتماده على تصاميم صديقة للمشاة والبيئة لضمان استدامتها، إلى جانب محافظته على الترابط الحضري، مع ضمان سهولة الوصول إلى وسائل النقل والمرافق المتنوعة، فضلاً عن ذلك سيعمل المشروع على سد الفجوة بين المناطق السكنية والتخطيط الحضري، والمساهمة في تعزيز الشعور بوحدة المجتمع.

يمثل مشروع "جي إم جي للتطوير" جزءاً من "جزيرة قطيفان الشمالية" في مدينة لوسيل التي تتناغم مع طبيعة المناطق المحيطة بها، ما يعزز الشعور المتجدد بالوحدة، حيث يساهم المشروع متعدد الاستخدامات في استيعاب العدد المتزايد من السكان مع المحافظة على الروح الجماعية للأحياء، كما يتميز تصميمه بإمكانية الانتقال من الأماكن الخاصة نحو العامة بأمان كامل وضمن ترتيب عمودي، الأمر الذي يعزز الاتصال المستمر بين أبناء المجتمع.

وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، العضو المنتدب لشركة "قطيفان للمشاريع"، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة كتارا للضيافة: "بعد تضافر جهودنا لتزويد السوق المحلي بمشاريع مميزة تساهم في تطوير وتنشيط قطاعات السياحة والضيافة والترفيه والتطوير العقاري، يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع جديد ومبتكر في قطر، نتطلع فيه إلى العمل مع "جي إم جي" والمهندس المعماري النجم، الذي يعد من أهم رواد التصميم في العالم"، وأشار سعادته إلى أن المشروع الجديد يقع على الواجهة البحرية الجنوبية للجزيرة التي تتميز بتفردها وإطلالتها على أفق مدينة لوسيل، مؤكداً أن هذا المشروع سيصبح واحداً من أبرز مشاريع الواجهة البحرية متعددة الاستخدامات وأكثرها تميزاً على مستوى الشرق الأوسط. وأضاف: "تنفرد جزيرة قطيفان الشمالية بحديقتها المائية "مريال" التي صممت بطريقة إبداعية لتكون معلماً ترفيهياً بارزاً في قطر، من شأنه أن يرسخ من مكانة الدولة على الخريطة السياحية الإقليمية والعالمية"، منوهاً إلى أن المشروع سيكون نقطة جذب للسياح المحليين والدوليين على حد سواء.

وبفضل التزامها بتحقيق أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030"، تواصل "قطيفان للمشاريع" ريادتها في مجال الابتكار في قطاع العقارات، وفي هذا الإطار، أكد الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني التزام الشركة بتوسيع وتعزيز العلاقات مع المستثمرين والمطورين والخبراء في هذا القطاع العقاري، منوهاً إلى أن مشروع تطوير "جي إم جي" سيكون له تأثير ملحوظ على تطور المشهد الحضري في قطر، إلى جانب تعزيز الوحدة والتواصل في قلب جزيرة قطيفان الشمالية.

من جانبه، أعرب ألكسندر إدواردز، مدير معرض "سيتي سكيب قطر"، عن سعادته بعودة "قطيفان للمشاريع" إلى "سيتي سكيب قطر" باعتبارها الراعي البلاتيني الحصري للمعرض. وقال: "يمثل اختيار "قطيفان للمشاريع" للمعرض لإطلاق أحدث مشاريعها تأكيداً على المكانة التي يحظى بها المعرض، ما يجدد الثقة في "سيتي سكيب"، وتعد هذه فرصة مميزة لـشركة "قطيفان" لتحقيق أهدافها وتطلعاتها من خلال تسليط الضوء على مشاريعها أثناء فترة المعرض"، مشيراً إلى أن دعم الشركة للسوق المحلية المزدهرة يعزز من قيمة وأهمية الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للبلاد، وهو ما يسعى "سيتي سكيب" لإبرازه عبر جمعه لعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء في هذا القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة جناح "قطيفان للمشاريع" C.10 في "سيتي سكيب قطر 2023".

لمزيد من المعلومات حول المعرض، أو التسجيل يرجى زيارة www.cityscapeqatar.com، أو متابعة حساباته الرسمية على تويتر @cityscapemena، انستغرام @cityscapeqatar، والفيسبوك Cityscape Qatar.

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حول معرض سيتي سكيب قطر:

يُعد معرض "سيتي سكيب قطر" الأكثر شهرة في القطاع العقاري بقطر، وهو يقام سنوياً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعتبر هذا الحدث السنوي منصة قيمة للمستثمرين، ومديري الأصول، وأصحاب المنازل، والأفراد ذوي الثروات العالية، لاكتشاف فرص عقارية جديدة محلياً وإقليمياً ودولياً.