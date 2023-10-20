أعلنت شركة حلول التنقل عن زيادة بنسبة 35.6% في صافي الإيرادات للفترة المماثلة من عام 2022.

لعب صافي أرباح الربع الثالث دوراً محورياً في تعزيز استثمارات الشركة على المدى الطويل، لا سيما في القطاعات الجديدة وتوسيع العمليات الحالية عبر الأسواق الإقليمية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اعلنت شركة "ايزي ليس" ((ADX: EASYLEASE، الشركة الرائدة في حلول التنقل، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC) ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت إيرادات بقيمة 211.79 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 35.6% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، في حين بلغ صافي أرباح الشركة 26.5 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 32.73 مليون درهم إماراتي لنفس الفترة. في عام 2022، حيث تواصل الشركة الاستثمار في خطة توسعة أعمالها طويلة المدى.

وقد افتتحت شركة "ايزي ليس" بشكل استراتيجي فروعًا جديدة في المملكة العربية السعودية والبحرين لتعزيز تواجدها في السوق والاستفادة من الفرص الإقليمية المزدهرة. علاوة على ذلك، دخلت الشركة في قطاعات جديدة، تشمل خدمات الليموزين، وإدارة المواقف، وتأجير المركبات، بينما حققت في الوقت نفسه نموًا قويًا في الأرباح التشغيلية خلال نفس الفترة. فترة 2022.

وعلق أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "ايزي ليس" لقد حافظنا على التزامنا الثابت بالاستثمار في التوسع الجغرافي، وتعزيز حضورنا، والسعي بقوة إلى زيادة حصة السوق في الأسواق المحلية والإقليمية."

وتشهد صناعة حلول التنقل الإقليمية تحولاً أساسياً نحو خيارات التنقل الذكية المبتكرة التي يمكن أن تقطع شوطاً طويلاً في خفض بصمتها الكربونية. كما تتمتع الدراجات النارية بإمكانية كبيرة للقيام بدورها في خفض الانبعاثات القطاعية من خلال مجموعة متنوعة من التدابير - بدءًا من الكهرباء وحتى تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود. إن سماتها المفضلة، مثل الفعالية من حيث التكلفة، والقدرة على المناورة الاستثنائية، والتنقل السريع، والذي بدوره يزيد من شعبية المركبات ذات العجلتين في سوق التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في مجال التوصيل.

وأضاف السادة، "على الرغم من أن استثماراتنا الجديدة ربما أثرت على بعض أرقامنا الربع سنوية، إلا أننا نعتبرها تأثيرًا عابرًا ونظل ثابتين في التزامنا بالاستدامة طويلة المدى وتحقيق أهدافنا الطموحة المنصوص عليها في خطتنا الإستراتيجية لعام 2025."

وبالنظر إلى المستقبل، تستكشف "ايزي ليس" بشكل استراتيجي إمكانية تنفيذ مركبات جوية بدون طيار (UAVs) لنقل البضائع، مع رؤية لإنشاء نظام تسليم جوي يعتمد على الطائرات بدون طيار. تعتبر هذه المبادرات محورية في تعزيز نظام التنقل الأكثر استدامة، وتهدف في النهاية إلى تطوير أسطول مستقبلي سيقود جهود إزالة الكربون في خدمة التوصيل عبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع. كما تعمل "ايزي ليس" بشكل استباقي على تكثيف الاستثمارات في أحدث التقنيات وتحصين بنيتها التحتية لزيادة بصمتها السوقية بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة. يعد تكامل الحلول الآلية حجر الأساس في رفع الكفاءة التشغيلية لعملاء الشركة. علاوة على ذلك، يتم التركيز بشكل واضح على استكشاف الابتكارات الرائدة مثل المركبات ذاتية القيادة وتسليم الطائرات بدون طيار، والتي تهدف إلى تحسين عمليات التسليم في الميل الأخير لزيادة السرعة والكفاءة.

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عن ايزي ليس:

تأسست شركة ايزي ليس في عام 2011، وهي شركة مدرجة في سوق ابوظبي للأوراق المالية الثاني تحت رمز "EasyLease" وتعمل كشركة تابعة لرأس المال تحت الشركة الدولية القابضة (IHC). مع أسطول يتألف من أكثر من 25,000دراجة، تقدم الشركة حلول تسليم تأجير جاهزة للتسليم مع نشاط أساسي في تأجير الدراجات النارية للمطاعم وشركات التوصيل وشركات الخدمات اللوجستية والبريد السريع وتجميع المواد الغذائية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 868 مليار درهم إماراتي اعتباراً من 31 مارس 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 444 شركة تابعة وأكثر من 126,000 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات والخدمات البحرية والتجريف والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وإنتاج الأغذية، والخدمات، والمرافق، والخدمات.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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