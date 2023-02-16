أعلنت شركة إعماركم للتطوير العقاري عن تدشين خطة توسعية لها في السوق العقاري المصري خلال العام الجاري 2023، من خلال دراسة العديد من الفرص الاستثمارية السكنية والتجارية والإدارية بمناطق جنوب القاهرة، وداخل حدود القاهرة التاريخية، وذلك لمواكبة الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، وإيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه شركات العقارات في التنمية.

وقالت الشركة في بيان اليوم إن دعم الحكومة المستمر للمستثمرين العقاريين، يجعل على عاتقهم ضرورة البحث عن فرص استثمارية جديدة تساهم في زيادة الاستثمارات العقارية المنفذة على أرض الواقع، من أجل مشاركة الحكومة في بناء مصر الجديدة؛ خاصة أن الاستثمار العقاري كان ولا زال الملاذ الآمن للمستثمرين وقت الأزمات كونه استثمار طويل الأجل، وأثبت على مر العصور أنه الاستثمار الأمثل.

وتستهدف الشركة تحقيق تنمية شاملة تهدف لتحقيق الجودة لضمان رضا عملائها وتقديم حلول مبتكرة تساعد على تلبية جميع احتياجاتهم، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير مجمعات متكاملة الخدمات في مكان واحد، والارتقاء بجودة مستوى المعيشة من خلال تشكيل نمط حياة عصرية

وتعتبر شركة إعماركم للتطوير العقاري - الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري - هي شركة منبثقة من شركة ديار سيتي للتطوير، التي تعمل في السوق العقاري بإدارة حكيمة تزيد خبرتها عن 35 عام في مجال التطوير العقاري، واستطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق العديد من النجاحات وتنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وإدارية.

وحرصت إدارة الشركة منذ بدايتها في ديار سيتي على تدشين المشروعات العقارية بأفكار جديدة تناسب احتياجات العملاء قبل وبعد الاستلام، سواء في خطط السداد، أو في الخدمات ما بعد البيع، وقامت بتسليم العديد من المشروعات كمشروع ديار سيتي 1 على مساحة 7712 متر مربع، بواقع 190 وحدة سكنية بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، ومشروع ديار سيتي 2 على مساحة 9500 متر مربع بواقع 226 وحدة بمساحات مختلفة.

كما أطلقت مشروع ديار سيتي 3 على مساحة 13500 متر مربع بواقع 396 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ولا يزال في مرحلة التسليم الأخيرة ، بالإضافة إلى مشروع ديار بيزنس بارك و هو اول مبني اداري طبي في منطقة الهضبة الوسطي بالمقطم ، على مساحة 3050 متر مربع.

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