جدة: حاز الرئيس التنفيذي لشركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لارس كلاسن، على جائزة "أفضل تنفيذي للعام" في فئة السياحة خلال حفل جوائز التميز الإداري في الشرق الأوسط 2023. وقد حضر الحفل الذي أقُيم في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة الليلة الماضية، قيادات تنفيذية بارزة إلى جانب رؤساء أقسام تقنية المعلومات والتواصل التسويقي، حيث احتفوا بالرؤساء التنفيذيين المتميزين في منطقة الشرق الأوسط.

أُطلقت جائزة " أفضل تنفيذي للعام" في مجال السياحة لتكريم وتقدير الجهود المثمرة للإسهام في الارتقاء بمسيرة الشركة وتعزيز إنجازاتها. بالتعاون مع المؤسسات المحلية والحكومية والشركاء العالميين البارزين في القطاع، وفريق عمل متفانٍ وطموح، قاد لارس كلاسن المرحلة التأسيسية للشركة والإشراف على بناء منظومة متكاملة للرحلات البحرية السياحية والجولات الاستكشافية، بهدف الارتقاء بالمملكة كوجهة سياحية رائدة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية.

منذ انطلاقتها في عام 2021، قامت «كروز السعودية» بتطوير وتجهيز ثلاث موانئ بالبنى التحتية والخدمات اللازمة لاستقبال سفن الرحلات السياحية العالمية هي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وخلال مواسمها الثلاثة، رحبّت الشركة بأكثر من 300 ألف زائر للمملكة يمثلون 100 جنسية، بينما تهدف إلى جذب 1.3 مليون سائح عبر الرحلات البحرية بحلول عام 2035، مواكبةً لأهداف رؤية 2030 لاستقطاب 100 مليون زائر سنويًا إلى المملكة.

كما تواصل «كروز السعودية» عملها في تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية وخطوط الرحلات البحرية العالمية، بهدف تزويد الشباب السعوديين بالمهارات والخبرات اللازمة من أجل تأهيلهم ليصبحوا قادة قطاع السياحة البحرية، وذلك بهدف توفير 50,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمل في مجال السياحة بحلول عام 2035، وفي ذات الوقت الاستثمار في الكوادر الوطنية داخل الشركة، حيث وصلت نسبة التوطين إلى 77%، وتسعى إلى توظيف المزيد من الكفاءات المحلية خلال السنوات المقبلة، سعياً منها إلى دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بقطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة إلى المستوى العالمي.

وفي إطار السعي الدائم لتقديم الخدمات المبتكرة، أطلقت «كروز السعودية» أول خط للرحلات البحرية السياحية الخاص بها تحت مسمى «أرويا كروز»، والذي صُمم خصيصًا ليتناسب مع الأسواق العربية، ويُعد خطوة أولى من نوعها لتعكس الرؤية الاستراتيجية والطموحة لـ «كروز السعودية» لوضع المملكة على خارطة السياحية البحرية العالمية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ «كروز السعودية»، لارس كلاسن: "منذ انضمامي إلى فريق كروز السعودية في شهر فبراير من العالم الماضي، أفخر برؤية الشركة تحقق خطوات هائلة في وضع السعودية كوجهة مميزة ورائدة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية. أعتبر الفوز بهذه الجائزة عملًا جماعيًا، وأود أن أقبل هذه الجائزة نيابةً عن الفريق تقديراً لتعاون وتفاني جميع العاملين في «كروز السعودية». إننا نتطلع إلى إطلاق الموسم الرابع للاستمرار في دعم المجتمع المحلي وتوفير الفرص المهنية، واستقبال المزيد من السياح الدوليين لزيارة المملكة والتعرف على تراثها وطبيعتها الفريدة".

ومع بداية الموسم الرابع للرحلات البحرية السياحية، تواصل «كروز السعودية» عملها مع المؤسسات المحلية والحكومية لتطوير البنى التحتية للموانئ وتقديم تجارب فريدة عالية الجودة في الوجهات السياحية السعودية لتعود بالفائدة على كل من الزوار والاقتصاد الوطني.

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