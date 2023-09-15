بي، حصدت الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع. المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز ((DFM: ALANSARI على جائزتين خلال حفل جوائز "قادة المدفوعات 2023" MEA Finance الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون، جميرا بيتش ريزيدنس في دبي.

ونالت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع. جائزة "أفضل تجربة مُستخدم للمدفوعات في دولة الإمارات"، كما حصدت "الأنصاري للصرافة"، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للمجموعة، جائزة "أفضل مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية".

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "نتشرف بإحراز هذه الجوائز المرموقة، ونفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزامنا بتوفير خدمات استثنائية لعملائنا، وإرساء معايير جديدة للتميز في الخدمات المالية على امتداد المنطقة. ونتوجه بالشكر لـMEA Finance على هذا التكريم، ونعرب عن امتناننا لعملائنا على ثقتهم المستمرة بخدماتنا. كما نوجه الشكر لأعضاء فريق عملنا باعتبارهم حجر الأساس في نجاحنا وتميز خدماتنا، والمساهم الأول في حصولنا على هذا التكريم."

واستضافت مجلة MEA Finance جوائز "قادة المدفوعات 2023". وتكرم هذه الجوائز إنجازات المصارف والشركات التكنولوجية التي تتيح حلولاً مصرفية ذكية، وتسهم في دفع عجلة النمو في الأسواق الإقليمية.

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