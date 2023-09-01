مسقط، تماشياً مع رؤية عمان 2040، وتقديراً لجهودها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام في السلطنة والمنطقة، حصدت صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، جائزة إيكو كيبل: الشركة الخضراء للعام 2023، وذلك خلال جوائز دبي للابتكار في الاستدامة.

يكرم الحدث الشركات التي حققت إنجازات رائدة خاصة بمشاريع الاستدامة في جميع القطاعات بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال تقييم شامل للمشاريع، وإبراز نقاط القوة، والمبادرات المتميزة المقدمة من قبل هذه الشركات. وتسلم ممثلو شركة صناعة الكابلات العمانية الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في فندق سوفيتيل، بالم دبي. ويأتي هذا التكريم تقديراً لإنجازات الشركة الرائدة والمتميزة، ويؤكد على الخطوات الإيجابية التي تخطوها من خلال رؤيتها وابتكارها ومشاريعها الملموسة في تشكيل عالم أكثر استدامة.

وقالت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية: "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يؤكد على مدى التزامنا في تحقيق الاستدامة، ويعكس الجهود المبذولة للمساعدة في بناء مستقبل منخفض الكربون. نحرص في شركة صناعة الكابلات العمانية، نعمل بشكل وثيق وفق متطلبات رؤية عمان 2040، عبر الالتزام بالعمل من أجل تحقيق الطموحات المناخية والاجتماعية والابتكارية الموضوعة، بما في ذلك سلسلة القيمة، وتمكين الجيل القادم من القادة من خلال أكاديمية الاستدامة الخاصة بنا."

وأضافت فاريسي: "نتطلع من خلال ما حققناه إلى مواصلة تقديم مبادرات جديدة باستخدام التكنولوجيا المتطورة والاستفادة من الابتكارات مع الحفاظ على القدرة التنافسية والمسؤولية والمهنية. إن الاستدامة هي خارطة طريق بالنسبة لنا، وسنعمل على تعزيز التزامنا بالبحث والتطوير في السنوات القادمة. أريد أن أشكر جميع العاملين في شركة صناعة الكابلات العمانية على الجهود المبذولة".

وقامت شركة صناعة الكابلات العمانية بتنفيذ عدد من المشاريع المستدامة عبر دمج نموذج أعمالها مع مبادئ الاقتصاد الدائري وتحقيق الحياد الكربوني. كما وضعت الشركة أهدافًا علمية لحقيق صفر صافي انبعاثات في المجموعة بين عامي 2035 و2040. كما تحرص أن تتوافق أعمالها مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ المتمثلة في الحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية. كما تسعى باستمرار لتقديم حلول توفير للطاقة، وتطوير بنية تحتية موثوقة لنقل وتوزيع الطاقة، والذي يعتبر من الأمور الأساسية لتكامل مصادر الطاقة المتجددة.

كما يعتبر تقليل انبعاثات الكربون جزءًا لا يتجزأ من أهدافها البيئية طويلة المدى، وذلك من خلال دمج وتبني أفضل الممارسات المستدامة في عملياتها الأساسية، وبالتالي خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وتواصل شركة صناعة الكابلات العمانية التقدم نحو تحقيق النمو المستدام، مما يشكل مثالاً على مسؤولياتها وإدارتها بما يخص البيئة.

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نبذة عن شركة صناعة الكابلات العمانية

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع)، هي شركة مساهمة عمانية عامة مدرجة في بورصة مسقط (MSX)، رائدة في مجال تصنيع الكابلات وتتخذ من سلطنة عمان مقرها لها. تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الكهربائية، التي تشمل كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض وكابلات الأجهزة والكابلات التجريبية وخط نقل الطاقة الهوائية والموصلات وأسلاك البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة كابلات ذات ميزات خاصة ومناسبة لأنواع مختلفة من التطبيقات أو الظروف البيئية أو حسب متطلبات العميل. وبصفتها جزءاً من بريسميان، المجموعة العالمية الرائدة في مجال صناعة الكابلات، تمّ تصنيف شركة صناعة الكابلات العمانية ضمن أفضل منتجي الأسلاك والكابلات على مستوى العالم. تأسست الشركة في عام 1984 وتمتلك مكاتب في عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة أيضًا شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند (MEAT).