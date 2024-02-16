إيرباص تسلم 735 طائرة تجارية في عام 2023

الإيرادات تبلغ 65.4 مليار يورو وقيمة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب تصل إلى 5.8 مليار يورو

الإيرادات قبل الفوائد والضرائب تصل إلى 4.6 مليار يورو وأرباح السهم الواحد تبلغ 4.8 يورو

التدفق النقدي الحر قبل عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل العملاء يصل إلى 4.4 مليار يورو

تكشف عن دليل الأهداف الخاص بالشركة في عام 2024

أمستردام: أعلنت شركة إيرباص عن نتائجها المالية لعام 2023 وعن دليل الأهداف الخاص بها في عام 2024.

وبهذه المناسبة، قال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: "نجحنا في تسجيل عدد كبير من الطلبيات على مستوى جميع عملياتنا والالتزام في وعودنا تجاه عملائنا خلال العام الماضي، ما يعد إنجازاً نوعياً نظراً للتحديات التي يواجهها قطاع الطيران. كما سنواصل في الاستثمار بمنظومتنا الصناعية العالمية، وبتعزيز جهودنا الرامية إلى تسريع عملية التحول وإزالة الكربون. ويعكس مقترح توزيع الأرباح لدينا الوضع المالي القوي لعام 2023، وآفاق النمو وقوة الميزانية العمومية في عام 2024".

وبلغ إجمالي عدد الطلبات على الطائرات التجارية 2,319 طلباً في عام 2023 (مقارنة بـ 1,078 طائرة تجارية في عام 2022)، بينما بلغ صافي عدد الطلبات بعد عمليات الإلغاء 2,094 طلباً (مقارنةً بـ 820 طلباً في عام 2022)، ووصل عدد الطلبات المتراكمة حتى نهاية 2023 إلى 8,598 طائرة تجارية. كما سجلت شركة إيرباص للطائرات العمودية 393 طلباً على طائراتها (مقارنة بـ 362 طلباً في عام 2022). وبلغت قيمة الطلبات التي سجلتها شركة إيرباص للدفاع والفضاء 15.7 مليار يورو (13.7 مليار يورو في عام 2022).

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة بنسبة 11% لتبلغ 65.4 مليار يورو (مقارنة بـ 58.8 مليار يورو في عام 2022)، وتمكنت الشركة من تسليم 735 طائرة تجارية (بالمقارنة مع 661 طائرة في عام 2022)، تتوزع بين 68 طائرة من طراز A220، و571 طائرة من عائلة A320، و32 طائرة من طراز A330، و64 طائرة من طراز A350. وارتفعت بذلك إيرادات شركة إيرباص من الطائرات التجارية بنسبة 15% على أساس سنوي، والتي تركزت بشكل رئيسي في ارتفاع عمليات التسليم. أما شركة إيرباص للطائرات العمودية، سجلت تسليم 346 طائرة (مقارنة بـ 344 طائرة في العام الماضي، لتسجل ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 4%، ما يعكس الزيادة في عمليات التسليم وفي الأداء القوي لبرامجها. وسجلت شركة إيرباص للدفاع ارتفاع في الإيرادات بنسبة 2%، مدفوعةً بشكل رئيسي من حجم أنظمة الجو العسكرية وأنظمة الفضاء. وتم تسليم ثمان ناقلات من طراز A400M في العام الماضي.

وسجلت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب لأنشطة الشركة في قطاع الطائرات التجارية ارتفاعاً لتصل 4,818 مليون يورو (مقارنة بـ 4,600 مليون يورو في عام 2022). وجرى خفض التأثير الإيجابي الناجم عن الزيادة في عمليات التسليم والمدعوم بمعدل تحوط أكثر ملاءمة، بشكل جزئي من خلال وضع خطط استثمارية لدعم عمليات الشركة في المستقبل.

تواصل إيرباص تطوير برنامج إنتاج طائرات A220 ليصل معدل الإنتاج الشهري إلى 14 طائرة في عام 2026. وبالنسبة لبرنامج إنتاج طائرات A320، يشهد الإنتاج تقدماً جيداً نحو تحقيق الهدف المعلن عنه سابقاً وهو إنتاج 75 طائرة شهرياً في عام 2026.

وبالنسبة للطائرات ذات الهيكل العريض، تواصل إيرباص العمل لزيادة معدل إنتاج طائرات A330 ليصل إلى 4 طائرات شهرياً في عام 2024 وطائرات A350 ليصل إلى 10 طائرات شهرياً بحلول نهاية عام 2026.

وارتفعت قيمة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب لشركة إيرباص للطائرات العامودية إلى 735 مليون يورو (مقارنة مع 639 مليون يورو في عام 2022)، ما يعكس الأداء القوي في الخدمات والبرامج. مع العلم أن نتائج عام 2022 تضمنت التأثير الإيجابي للعوامل غير المتكررة. وانخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب في إيرباص للدفاع والفضاء إلى 229 مليون يورو (مقابل 384 مليون يورو في عام 2022).

وبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير الموحدة الممولة ذاتياً 3,257 مليون يورو (مقابل 3,079 مليون يورو في عام 2022).

بينما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 4,603 مليون يورو (مقارنة بـ 5,325 مليون يورو في عام 2022)، ويشمل ذلك التعديلات الصافية والتي تبلغ 1,235- مليون يورو.

وكانت النتيجة المالية 166 مليون يورو (مقارنة بـ 250- مليون يورو في عام 2022) بما يعكس التأثير الإيجابي لإعادة تقييم استثمارات حصص الأسهم. وبلغ صافي الأرباح المجمعة 3,789 مليون يورو (مقارنة بـ 4,247 مليون يورو في عام 2022)، في حين بلغت الأرباح المجمعة المعلن عنها للسهم الواحد 4.8 يورو (مقابل 5.4 يورو للسهم الواحد في 2022).

التوقعات المستقبلية

وتفترض الشركة في دليل الأهداف الخاص بها في 2024 عدم حدوث أية اضطرابات للاقتصاد العالمي والحركة الجوية وعملياتها الداخلية وقدرتها على تقديم المنتجات والخدمات إلى عملائها.

وصدرت توقعات الشركة لعام 2024 قبل إتمام عمليات الدمج والاستحواذ.

وبناءً عليه، قامت الشركة بتحديث توقعاتها لعام 2024 إلى:

• تسليم 800 طائرة تجارية.

• تحقيق أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بنحو 6.5 مليار يورو.

•تحقيق تدفقات نقدية حرة قبل عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل العملاء بنحو 4 مليار يورو.

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-انتهى-