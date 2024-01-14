100 رئيس تنفيذي مُصنف في القائمة حققوا إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، وبلغت قيمة الشركات جميعها أكثر من 5 تريليونات دولار.

الإماراتيون يهيمنون على القائمة بـ 23 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ 19 قياديًا، ثم السعوديون بـ 18 رئيسًا تنفيذيًا.

4 من بين أقوى 10 رؤساء تنفيذيون يعملون في قطاع الطاقة.

دبي: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية "أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023" بنسختها الثالثة، لتسلط الضوء على 100 قائد أعمال يرأسون أكبر الشركات المحلية وأكثرها تأثيرًا في المنطقة. وتمكن القادة المصنفين في اللائحة من تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، بينما بلغت القيمة السوقية المجتمعة للشركات التي يديرونها أكثر من 5 تريليونات دولار.

تصدر قائمة هذا العام أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم. يليه سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك، ثم أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، ليحتفظوا جميعًا بتصنيفاتهم ضمن القائمة للعام الثالث على التوالي.

ينتمي 100 قائد أعمال مُصنفين في القائمة إلى 22 جنسية مختلفة، ويهيمن الإماراتيون على قائمة هذا العام مع ـ23 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ 19 قيادًيا، ثم السعوديون مع 18 رئيس تنفيذي. ويشكلون جميعهم نحو 60% من التصنيف، وهذا يعد علامة إيجابية على التوطين، إذ يرأس معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيون من مواطني دولهم.

ويتصدر قطاع البنوك القائمة بنحو 17 شركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ14 شركة، والاتصالات بـ9 شركات. كما يقود أقوى 10 رؤساء تنفيذيون شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة، ما يعكس تنوع القطاعات في هذا التصنيف.

ومع تصدر الاستدامة أولويات الشركات لهذا العام، ركز قادة الأعمال على تسريع إجراءات تعزيز الاستدامة في شركاتهم، لتتماشى مع الالتزامات العالمية. حيث خفضت مجموعة ماجد الفطيم القابضة، بقيادة الرئيس التنفيذي أحمد جلال إسماعيل، من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بنسبة 82% في النصف الأول من عام 2023.

كذلك تولى سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك، منصب الرئيس المعيّن للدورة 28 لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP28) الذي عقد في دبي. بينما يعتزم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) رفع طاقة الهيئة من المياه المحلاة من 490 مليون غالون يومًيا في 2023 إلى 730 مليون غالون يومًيا بحلول عام 2030.

لإعداد القائمة، صنفنا الرؤساء التنفيذيين وفقًا لعوامل عديدة، منها: إنجازات وأداء الرؤساء التنفيذيين في العام الماضي، فضلًا عن الابتكارات والمبادرات التي نفّذوها، كذلك تأثيرهم على المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، بالإضافة إلى حجم الشركات التي يرأسوها.

أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط 2023

1- أمين حسن الناصر

الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

الشركة: أرامكو السعودية

الجنسية: سعودي

2- سلطان الجابر

الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب

الشركة: شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"

الجنسية: إماراتي

3- أحمد بن سعيد آل مكتوم

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة: طيران الإمارات والمجموعة

الجنسية: إماراتي

4- سعد بن شريده الكعبي

نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الشركة: قطر للطاقة

الجنسية: قطري

5- عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: بنك الكويت الوطني (NBK Group)

الجنسية: كويتي

6- نواف سعود ناصر الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة: مؤسسة البترول الكويتية

الجنسية: كويتي

7- سلطان أحمد بن سليم

رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي

الشركة: مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

الجنسية: إماراتي

8- عليان الوتيد

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة stc

الجنسية: سعودي

9- سيد بصر شعيب

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الشركة: الشركة العالمية القابضة (IHC)

الجنسية: إماراتي

10- حاتم دويدار

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة &e

الجنسية: مصري

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