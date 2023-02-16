من خلال شراكتها مع مع شركة رشيد للبترول (راشبتكو) والشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ELNG

خالد قاسم: ندعم خطة الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

القاهرة: شهدت النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول EGYPS 2023، الذي عُقد خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشاركة فعالة وناجحة من شركة شل الرائدة في قطاع الطاقة، لتشمل العديد من الفعاليات المتنوعة التي تضمنت توقيع مذكرات تفاهم، والمشاركة في حلقات نقاشية من قبل مختلف متحدثي الشركة، بالإضافة إلى حصد جوائز متعددة، وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم جهود مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة، طبقاً لرؤية مصر 2030.

على هامش المؤتمر، وبالشراكة مع شركائها: شركة رشيد للبترول (راشبتكو) والشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ELNG، نجحت شل في الحصول على جائزة أفضل مشروع من حيث معايير الصحة عن تبنيها لتقييم المخاطر الصحية في عملية إدارة المخاطر الخاصة بها من خلال شركة رشيد للبترول (راشبتكو). وحصلت الشركة أيضا على جائزة أفضل مشروع في التحول الرقمي، عن دورها في توظيف الرقمنة لتحسين أداء قطاع الغاز والزيوت سواء من ناحية تقليل الأضرار البيئية أو تقليل الخسائر المادية، وذلك من خلال الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ELNG.

ومن ناحية أخرى، فقد شغلت شل مصر موقعاً بين أعضاء لجنة التحكيم للجوائز ممثلة في السيد فريدريك فيبس المدير العام لشركة رشيد للبترول راشبتكو، والسيدة آمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر. كما قامت شركة شل مصر بتوقيع بعض مذكرات التفاهم على هامش المؤتمر، الخاصة بالاستدامة البيئية وخفض الكربون.

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في اليوم الختامي لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2023) ، التوقيع علي مجموعة من مذكرات التفاهم و اتفاقيات التعاون المشترك بين قطاع البترول و عدد من الشركات العالمية في إطار توسيع الشراكات و فتح افاق وفرص جديدة لاعمال شركات قطاع البترول المصري ودعم انشطة التحول الرقمي و الاستدامة البيئية وخفض الكربون.

أكد السيد خالد قاسم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة شل مصر، أن الشركة تعتبر السوق المصري سوقاً واعداً، ومليئاً بالفرص المتنوعة في مجال الطاقة، ولذلك، فالشركة تكثف جهودها للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية، بما يساهم في دعم خطة مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة. وأضاف أن الشركة لا تدخر جهداً للاستفادة من كافة الفرص التي تمنحها الحكومة للقطاع الخاص، لذلك فهي تعمل وفقاً لاستراتيجية مرنة تتناسب مع التغيرات التي يشهدها العالم، بما يعود على توفير ما يحتاجه السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى الخارج لتعظيم القيمة المضافة، من خلال استثماراتها كشركة رائدة في مجال الطاقة.

وأوضح أن مشاركة شل مصر في النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول EGYPS 2023 ، جاءت في إطار استراتيجيتها الرامية لدعم جهود مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال إلقاء الضوء على ما حققته الشركة خلال السنوات الماضية من إنجازات على المستوى المحلي والعالمي، فضلاً عن عرض رؤيتها في تطوير القطاع الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر. وصرح بأن الشركة قامت على هامش الحدث باستعراض خبراتها كمستثمر رائد في قطاع الطاقة من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات وذلك انعكاساً لاستراتيجيتها التي تستهدف المساهمة بشكل كبير في تجاوز التغيرات التي أثرت على قطاع الطاقة، وكذا عرض رؤيتها لاتباع معايير السلامة والصحة المهنية والمسؤولية المجتمعية.

جدير بالذكر أن شل مصر شاركت في 4 جلسات نقاشية؛ انعقدت إحداها على هامش المؤتمر الاستراتيجي، بمشاركة السيد سيدريك كريمرز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية لمشروعات الغاز الطبيعي المسال، بعنوان "زيادة الطلب عالمياً على الغاز الطبيعي والمسال وارتفاع اسعارها". أما الجلسة الثانية، فجائت على هامش مؤتمر "المساواة في مجال الطاقة" بعنوان "ترسيخ إدارة التغيير من أجل الوصول لثقافة أكثر مرونة"، وذلك بمشاركة السيد أحمد فريد، المدير الاقليمي للموارد البشرية بشركة شل، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة بمؤتمر "الاستدامة في مجال الطاقة" بعنوان "تعزيز ثقافة الأمان في قطاع الغاز"، والتي شارك بها الدكتور ياسر حسن، مدير إدارة البيئة والسلامة بشركة شل.

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