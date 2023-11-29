دبي، الإمارات العربية المتحدة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستذكر في يوم الشهيد خيرة أبناء الوطن البررة، الذين بذلوا الغالي والنفيس، وأعطوا بلادنا دون حدود، وقدموا أرواحهم في سبيل عزة الوطن ورفعته وشموخه وأمنه، وجسدوا أسمى معاني الشجاعة والعطاء والوفاء، وأنبل قيم الكرامة والفداء التي غرسها الآباء المؤسسون في المجتمع الإماراتي الأصيل، وتثمر بطولات ومآثر وطنية عظيمة، تحت القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان الإماراتي الذي لا يتوانى عن نذر حياته لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار، كي تبقى راية الاتحاد عالية خفاقة في ساحات العز وميادين الواجب. نوجه في هذا اليوم المجيد تحية إكبار وتقدير إلى قواتنا المسلحة، الدرع المنيع لوطننا، الذين يسمو الوطن بإخلاصهم، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على بلادنا نعمة السلام والاستقرار، لتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة أرضاً ينعم شعبها بالاستقرار والأمان والحياة الكريمة."

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