صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني يرتفع بنسبة 120.7٪ ليصل 332.1 مليون درهم للنصف الأول وبارتفاع قدره 18.5٪ على أساس ربع سنوي على خلفية زخم الأعمال الرئيسية

يسر بنك الفجيرة الوطني أن يعلن اليوم عن نتائجه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

أبرز التطورات:

سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 120.7٪ على أساس سنوي لينهي فترة الستة أشهر بصافي ربح قدره 332.1 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 150.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022. وعلى خلفية الأداء القوي للربع الثاني من عام 2023، فقد حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بلغ 180.1 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023، بارتفاع بلغ 99.8٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، والذي يعكس بيئة معدلات الفائدة والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الحالي والمستوى العالي من المرونة في أعماله الرئيسية على الرغم من الرياح المعاكسة الجيوسياسية السائدة والبيئة العالمية التي تتسم بعدم اليقين.

بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية، حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 785.3 مليون درهم لفترة الستة أشهر، وبارتفاع كبير قدره 28.9٪ مقارنة بمبلغ 609.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، وبارتفاع قدره 22.7٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

بلغت الإيرادات التشغيلية 1.1 مليار درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، مرتفعاً بنسبة 29.6٪ مقارنة بمبلغ 858.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022 مما يعكس الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة والزخم الجيد الذي نتمتع به في أعمالنا وإدارة الموجودات والمطلوبات المعززة لدينا.حققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 25.4٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبارتفاع قدره 0.9٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية بنسبة 58.6٪ لتصل 825.1 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 520.1 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 49.5٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبزيادة قدرها 4.2٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

واستقرت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى عند 211 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 214.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

استقرت إيرادات صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة عند 79.5 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 102.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 31.4٪، مما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وموظفيه. تتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من المبادرات الرقمية لتعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال تطبيق الرقمنة والابتكار. علاوة على ذلك، استمرت تداعيات ارتفاع التضخم في التأثير على مصاريفنا التشغيلية. واستقرت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لبنك الفجيرة الوطني عند 29.4٪ مقارنة بنسبة 29.1٪ في الفترة نفسها من عام 2022؛ مما جعلها تبقى في متوسط المعدل المصرفي والذي يعكس الانضباط المستمر في التكلفة.

حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته المتحفظة والإقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الجديدة لمخاطر الائتمان والذي تم اقراره من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وخطر الركود العالمي. وقد قام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة 453.1 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 458.6 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2022. وخلال الفترة، انخفض احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك بنسبة 2.4٪ ليصل 164.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 168.2 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2022. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل نسبة 116.9٪ مقارنة بـنسبة 101.5٪ كما في 31 ديسمبر 2022. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 5.7٪ مقارنة بنسبة 6.9٪ كما في 31 ديسمبر 2022 حيث حقق البنك تقدماً ناجحاً في حل بعض التعرضات القديمة.

ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 5.5٪ لتصل إلى 28.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.9 مليار درهم في نهاية عام 2022، وبارتفاع بنسبة 2.4٪ عن 30 يونيو 2022.

ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 3.8٪ لتصل 6.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 6.3 مليار درهم في نهاية عام 2022، وبارتفاع قدره 28.6٪ عن 30 يونيو 2022، مما يدل على توزيع جزء من السيولة في محفظة الاستثمار عالية الجودة مما يوفر نسبة جيدة من عوائد المخاطر بالإضافة إلى الوصول لسيولة السوق.

استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 18.2٪ (نسبة الشق الأول 17٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.4٪) مقارنة بنسبة 18.6٪ (نسبة الشق الأول 17.4٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.6٪) في نهاية عام 2022، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى لدعم قدرة البنك على النمو والتوسع ومواجهة أي تحديات قد تنشأ عن التطور السريع للاقتصاد العالمي.

انخفضت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 2.4٪ لتصل 34.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 35.7 مليار درهم بنهاية عام 2022، مرتفعة بذلك بنسبة 9.6٪ عن 30 يونيو 2022. واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 41.6٪ من إجمالي ودائع العملاء، مما خفف من تأثير زيادة أسعار الفائدة لمنتجات محددة الأجل على تكاليف الودائع.

ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 0.5٪ ليصل 47.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 47.6 مليار درهم بنهاية عام 2022، وبارتفاع بنسبة 9.5٪ عن 30 يونيو 2022.

تم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 75.6٪ (2022: 72.1٪) واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 22.2٪ (2022: 24.9٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

تحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل 1.4٪ مرتفعةً عن 0.7٪ للفترة نفسها من عام 2022.

تحسنت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل 11.1٪ مرتفعةً عن 5.3٪ للفترة نفسها من عام 2022.