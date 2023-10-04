31.69 مليار دولار الحجم المتوقع للسوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2023

تتوقّع مجموعة إم آر دي إس، وهي شركة رائدة في إدارة المشاريع والتفتيش والإصلاح وتزويد خدمات حفر حقول النفط والمعدات البحرية، تسجيل نمو كبير على أساس سنوي في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في الربع الرابع من عام 2023 ووصولاً إلى عام 2024. وتأتي هذه التوقعات نتيجة التوسع السريع في سوق خدمات حقول النفط في المنطقة، إذ تسير التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى 31.69 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023، وإلى 41.73 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفق تقرير أصدرته Mordor Intelligence مؤخراً.

وشهدت مجموعة إم آر دي إس نمواً لافتاً بنسبة 50% في عام 2022 مقارنة بالعام 2021، ونجحت في تأمين عقود جديدة وشهادات اعتماد، مما عزز مكانتها كمزود خدمات موثوق به في سوق الطاقة العالمي. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتواصل الأداء القوي للسوق خلال الفترة المذكورة نتيجة للاستثمارات في عمليات التنقيب والإنتاج لتعزيز الطاقة الإنتاجية والربحية في ظل الأسعار المرتفعة حالياً.

ويواصل فريق مجموعة إم آر دي إس في جبل علي دعم العملاء الدوليين في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وغرب أفريقيا وإندونيسيا وماليزيا. ومؤخراً، حازت الشركة على اعتماد معهد البترول الأمريكي (API) للربع الثاني من العام، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات نوعية للمشاريع والشركاء وأصحاب المصلحة. ويعدّ اعتماد معهد البترول الأمريكي خلال الربع الثاني أول شهادة على الإطلاق لنظام إدارة الجودة تُمنح لمزودي الخدمات في قطاع النفط والغاز.

وبقيادة إيان ماكجليفراي، المدير العام، ومارك كوري، مدير العمليات، وريان كوتس، مدير المبيعات، تحول فرع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة من فريق من المهندسين المقيمين في المملكة المتحدة إلى فريق متعدد الجنسيات من المهندسين ذوي المهارات العالية، يستهدف استقطاب المزيد من المواهب المحلية لتعزيز نطاق خدمات الشركة. وأسفرت هذه الخطوة الاستراتيجية عن إبرام عدة عقود كُبرى مع مقاولي الحفر الدوليين وشركات النفط الوطنية. وفي إطار مساعيها الرامية لتصبح المزود الرائد لخدمات ما بعد البيع لمعدات الحفر في أبوظبي، وقعت إم آر دي إس أيضاً عقداً مع شركة الياسية، والتي ستعمل كوكيل لدعم نمو الشركة، لاسيما في أبوظبي.

وقال إيان ماكجليفراي: "إن مجموعة إم آر دي إس في وضع جيد لاغتنام الفرص التي يوفرها سوق خدمات حقول النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يتوقع أن تصل قيمته إلى 41.73 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. ونؤمن بأن التطوير المستمر للسوق يعزز آفاق التوسع، بما يتيح لنا تحقيق نتائج إيجابية."

وأضاف ماكجليفراي: "منذ افتتاح منشأتنا الحديثة في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي في عام 2021، شهدت مجموعة إم آر دي إس نمواً كبيراً في قاعدة عملائها، مما سمح لنا دعم العملاء الدوليين في جميع أنحاء المملكة المتحدة والشرق الأوسط وغرب إفريقيا وإندونيسيا. وسنواصل خلال الفترة المقبلة المساهمة بدفع عجلة النمو في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومين بمجموعةٍ من الاتفاقيات الجديدة وبحصولنا على اعتماد معهد البترول الأمريكي، ومن خلال شراكتنا مع مجلس صناعات الطاقة (EIC) كراعٍ ذهبي."

وتتعاون مجموعة إم آر دي إس مع مقاولي الحفر الدوليين وشركات النفط الوطنية في دولة الإمارات، وتلتزم بالإسهام في النمو الاستراتيجي في المنطقة. وتقدم المجموعة حزمةً شاملة من الخدمات لمختلف المراكب البحرية، بما في ذلك منصات الحفر؛ والمنصات المتنقلة؛ وسفن تركيب التوربينات؛ والوحدات البحرية شبه الغاطسة؛ وسفن الحفر؛ والحفارات الأرضية. ويمتلك فريق الإدارة العليا للمجموعة خبراتٍ مشتركة تتجاوز 100 عام، وتعتمد إم آر دي إس على فريق عمل متمرس من المهندسين والفنيين المتخصصين في الأعمال الميكانيكية والهيدروليكية والكهربائية.

وتعد إم آر دي إس مجموعةً رائدة إقليماً وعالمياً، حيث تتواجد كوادرها من الخبراء التقنيين لخدمات الحقول على امتداد الشرق الأوسط، وتدعم المجموعة عمليات المسوحات الدورية الخاصة ومشاريع إعادة اعتماد التجهيزات، فضلاً عن تركيب التجهيزات وتشغيلها الأولي. وتولي المجموعة أهميةً كبيرة للجودة والابتكار وتلبية احتياجات العملاء، وتحظى بمكانةٍ متميزة تتيح لها الاستفادة من الفرص والآفاق الكبيرة في قطاع الطاقة على امتداد المنطقة، وتوسيع نطاق حضورها عالمياً. وتمضي المجموعة بثقة نحو المستقبل، مدعومة بالمشاريع التي تنفذها خلال العامين 2023 و2024، والتزامها بتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها وتجاوز توقعاتهم.

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