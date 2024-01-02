جدة، المملكة العربية السعودية: شاركت شركة نيسان العربية السعودية في معرض أرامكو للسيارات في الظهران، والذي أُقيم في الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر، وانضمت نيسان إلى صفوف الشركات الكبرى في صناعة السيارات المشاركة في هذا الحدث الفريد الذي يعقد للمرة الأولى، حيث قدمت الشركة استعراضًا مميزًا لأحدث مجموعة من سياراتها إلى جانب استكشافها للفرص الجديدة وتوطيد التعاون مع أرامكو كشريك أساسي من شركاء الصناعة.

تميز المعرض بجذب فئة محددة من الجمهور، حيث استضاف بشكل حصري موظفي أرامكو الحاليين والمتقاعدين وعائلاتهم، والشركات المتعاقدة معها، مما أتاح لنيسان فرصة فريدة لتقديم نظرة حصرية على عالم السيارات. مع طرحها لعروض خاصة لأعضاء أرامكو، مؤكدة تفانيها في تحقيق رضا العملاء وبناء علاقات قائمة على الثقة والتعاون.

وبهذه المناسبة، صرّح مدير مبيعات نيسان العربية السعودية، علي بري، قائلاً : "نتطلع دوماً لاستكشاف فرص التعاون الجديدة، حيث يفتح العمل مع أرامكو- اللاعب الرئيسي في المملكة العربية السعودية- الأبواب أمام فرصا ذهبية تتوافق مع رؤية السعودية 2030. وتابع قائلاً: فمن خلال الجمع بين خبراتنا وتبني التقنيات المتقدمة، يمكننا جميعًا المساهمة في مستقبل أكثر سلاسة واستدامة للجميع على الطريق."

الجدير بالذكر، بأن مشاركة نيسان في معرض أرامكو للسيارات 2023، يأتي لتعزيز فرص الشركة في تقديم أحدث منتجاتها وابتكاراتها في سوق المملكة العربية السعودية المتطور. إلى جانب اظهار التزامها بتلبية احتياجات العملاء والبقاء في الصدارة في مجال الابتكار والتطوير في صناعة السيارات.

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حول شركة نيسان للسيارات

شركة تصنيع سيارات عالمية تبيع مجموعة متكاملة من المركبات تحت علامتي نيسان وإنفينيتي. يدير المقر الرئيسي العالمي لشركة نيسان في يوكوهاما باليابان العمليات في أربع مناطق: اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا والصين والأمريكتين وAMIEO (إفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا). تواصل الشركة سعيها لتحسين تطوير المنتجات وتقديم تكنولوجيا مبتكرة للغاية. واليوم، وفي العديد من البلدان والمناطق حول العالم، تتمتع نيسان بسمعة ممتازة في تصميم سيارات وبرامج خدمات مبتكرة حقًا.

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