تمكنت أرامكس من تحسين الربحية وأداء هامش الأرباح على الرغم من ظروف السوق الصعبة وتقلبات أسعار صرف العملات، محققة أداءً قوياً في الربع الرابع من عام 2023 وأداءً مرناً لإجمالي العام.

قابل نمو إيرادات قطاع الشحن الدولي السريع انخفاضات في عائدات المنتجات الأخرى حيث تأثرت خدمات الشحن بانخفاض الأسعار على مستوى القطاع عالمياً، في حين سجلت منتجات الشحن المحلي السريع والخدمات اللوجستية انخفاضاً هامشياً في الإيرادات على إثر تقلبات أسعار صرف العملات.

تحسن الربح الإجمالي بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023 ليصل إلى 389 مليون درهم إماراتي، مدفوعاً باستثمارات أرامكس المستمرة في مبادرات رفع الكفاءة وتحسين التكلفة، بالإضافة إلى تركيزها المستمر على تسجيل مبيعات عالية الجودة. ومن الجدير بالذكر أن هوامش الربح الإجمالي تحسنت بمقدار نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي في كل من الربع الرابع من عام 2023 وإجمالي السنة المالية، وذلك تماشياً مع توقعات الإدارة.

انعكس نجاح الشركة في إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية على ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 33% لتصل إلى 197 مليون درهماً إماراتياً و2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023، وذلك على الرغم من تراجع الإيرادات. كما حققت أرامكس هامشاً جيداً للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 13% في الربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 11% خلال السنة المالية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX) اليوم عن نتائجها المالية المدققة للربع الأخير وإجمالي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

ألف درهم إماراتي الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) الإيرادات 1,524,009 1,534,234 (%1) 5,694,022 5,926,005 (%4) نسبة التغير في الإيرادات باستثناء أسعار صرف العملات الأجنبية %0 (%1) الربح الإجمالي 388,727 380,754 %2 1,426,929 1,424,304 %0 هامش الربح الإجمالي %26 %25 %25 %24 الأرباح قبل الفوائد والضرائب 106,191 55,850 %90 266,661 245,331 %9 هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب %7 %4 %5 %4 الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 197,409 148,446 %33 627,732 614,005 %2 هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين %13 %10 %11 %10 صافي الأرباح 76,787 33,865 %127 129,297 165,379 (%22) هامش صافي الأرباح %5 %2 %2 %3

أبرز النتائج المالية للمجموعة

سجلت أرامكس انخفاضاً هامشياً بنسبة 1% على أساس سنوي في إيرادات الربع الأخير من عام 2023 لتصل إلى 1,52 مليار درهماً إماراتياً، على الرغم من ظروف السوق الصعبة وتقلبات أسعار صرف العملات. وكانت إيرادات العام بأكمله جيدة حيث بلغت 5,69 مليار درهماً إماراتياً، بانخفاض قدره 4% على أساس سنوي. ومع استبعاد تأثير تقلبات أسعار صرف العملات، انخفضت إيرادات العام بأكمله بنسبة 1% مقارنة بالانخفاض المعلن عنه بنسبة 4%.

قابلت نمو إيرادات قطاع الشحن الدولي السريع انخفاضات في عائدات المنتجات الأخرى، حيث تأثرت خدمات الشحن بانخفاض الأسعار على مستوى القطاع عالمياً، في حين سجلت أعمال الشحن المحلي السريع والخدمات اللوجستية انخفاضاً هامشياً في الإيرادات على إثر تقلبات أسعار صرف العملات، وباستثناء ذلك، فقد سجل كلا المنتجين نمواً بنسبة 2% في الإيرادات لعام 2023 بأكمله.

وبفضل جهود الإدارة في تحقيق إيرادات بجودة عالية والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين التكلفة، تمكنت أرامكس من تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 2% على أساس سنوي في إجمالي الربح للربع الرابع من عام 2023 والذي وصل إلى 389 مليون درهماً إماراتياً، وحافظت على استقرار هذه النسبة على مدار العام. كما شهد إجمالي هامش الربح تحسناً بمقدار نقطة مئوية واحدة في الربع الرابع من 2023 والعام المالي ككل، ليصل إلى 26% و25% على التوالي.

وأكدت الشركة على انضباطها المالي من خلال تحسين مصاريف البيع والعمومية والإدارية للمجموعة والعودة بها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بالنسبة لهيكل التكلفة. وشهدت الأعمال العضوية (باستثناء " ماي يو إس") انخفاضاً بنسبة 10% في المصاريف العمومية والإدارية للعام 2023. كما تعكس الزيادة بنسبة 7% في مصاريف البيع للأعمال العضوية للعام 2023 استراتيجية الشركة لزيادة كفاءات المبيعات في القطاعات الرئيسية عبر الأسواق الرئيسية لضمان تحقيق نمو مستدام وعالي الجودة للإيرادات في المستقبل.

وجاء النمو اللافت في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 33% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023 مدفوعاً بزيادة التركيز على تحقيق إيرادات عالية الجودة وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى الاستفادة لمرة واحدة من تسوية بعض المطالبات في هذا الربع. فيما ارتفعت نسبة هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 13% في الربع الرابع من العام 2023، لتصل إلى 11% لإجمالي السنة المالية.

وارتفع صافي الأرباح للربع الرابع من عام 2023 أكثر من الضعف ليصل إلى 77 مليون درهماً إماراتياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين. وشهد صافي الدخل للعام بأكمله انخفاضاً بنسبة 22% ليصل إلى 129 مليون درهماً إماراتياً، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في مصاريف الفوائد المرتبطة بقرض صفقة الاستحواذ على "ماي يو إس" والذي تم الحصول عليه في الربع الرابع من عام 2022، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار صرف العملات. وارتفع صافي دخل الأعمال العضوية بنسبة 7% على أساس سنوي في عام 2023 مقارنة بعام 2022، ما يدل على قوة عمليات الشركة الكامنة.

وحافظت أرامكس على ميزانية عمومية قوية حيث بلغت نسبة صافي الدين من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 2,4 ضعفاً، بالإضافة إلى رصيد نقدي قوي بلغ 575 مليون درهماً إماراتياً كما في 31 ديسمبر 2023.

وفي تعليقه على هذه النتائج المالية،الوالأال1للشركة قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "يسعدنا الإعلان عن نتائج الربع الرابع للسنة المالية 2023 وما حققته أرامكس من أداء قوي ومرن، وذلك على الرغم من التحديات المستمرة في البيئة التشغيلية العالمية. فقد تميز الربع الأخير من عام 2023 بتسجيل رقم قياسي لأعلى نمو ربع سنوي في عدد الشحنات وتحسناً في ربحية المجموعة. ويعود ذلك إلى اكتسابنا للمزيد من العملاء وما حققناه من تميز تشغيلي وقوة أدائنا في أسواقنا المحلية خصوصاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وأضاف الجده: "ننفذ استراتيجيتنا لتحسين التكاليف والكفاءة التشغيلية ومنح الأولوية لجودة الإيرادات في مواجهة الضغوطات الدورية. وارتفعت أرباحنا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 33%، في حين تضاعفت صافي أرباحنا في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تحسن صافي دخلنا العضوي للعام بأكمله، مسجلاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بعام 2022.

وعلى المستوى الإقليمي، مثّلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا نصف إجمالي إيرادات المجموعة وإجمالي الأرباح في الربع الأخير من عام 2023. وعلى الرغم من المؤشرات الاقتصادية المختلطة في هذه الأسواق، فقد حققنا نمواً في إجمالي الأرباح بنسبة 6% في دول مجلس التعاون الخليجي و32% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وما زالت عملياتنا العالمية تتوسع ونرى فرصاً في أسواقنا الدولية الرئيسية.

كما استفادت أعمالنا للشحن الدولي السريع من اكتساب عملاء جدد، وسجلت نمواً كبيراً في عدد الشحنات ما أدى إلى تحسن الأرباح. وحافظ قطاع خدمات الشحن المحلي السريع على عدد شحنات ثابت على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة. كما عززت خدماتنا اللوجستية من كفاءة أعمالها والتي جاءت مدعومةً بنشاط مستمر وقوي من العملاء المربحين مع بداية عام 2024. وبينما يستمر قطاع خدمات الشحن في مواجهة التحديات العالمية، فإننا نركز اهتمامنا على الوضع في البحر الأحمر، حيث نراقب عن كثب الانقطاعات التي يشهدها قطاع خدمات الشحن حالياً في هذه المنطقة. وبفضل أسطولنا الكبير من الشاحنات في المنطقة، تمكنّا من دعم عملائنا وتوفير حلول بديلة لهم ونقوم بنشر شاحناتنا عبر دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والدمام بالمملكة العربية السعودية على مسار الشحنات القادمة من آسيا وعبر بورسعيد بجمهورية مصر العربية لخدمة مسار الشحنات القادمة من أوروبا.

ومن الناحية التشغيلية، وخلال الربع الرابع من عام 2023، أكملنا بنجاح مشروعنا للأتمتة والذي يعد الأكثر شمولاً حتى الآن في منشأتنا في سيدني والتي ستعمل على تحسين الإنتاجية ورفع الكفاءة في أستراليا. وبالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء بنجاح من مشاريع أتمتة في أسواق أخرى، ما سيسهم بقوة في تعزيز قدرات شبكتنا."

واختتم الجده: "نشهد بداية جيدة لعام 2024، وهو العام الذي سيظل فيه تركيزنا الاستراتيجي منصباً على تأمين إيرادات عالية الجودة عبر منتجاتنا الأربعة وزيادة تعزيز الكفاءة من خلال التقنيات والاستثمارات التشغيلية لمواصلة تحسين الربح الإجمالي للمجموعة."

أبرز النتائج المالية بحسب قطاعات الأعمال

ملخص النتائج المالية لقطاع خدمات الشحن الدولي السريع (بما في ذلك خدمة "شوب آند شيب" و"ماي يو إس")

ألف درهم إماراتي الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) الإيرادات 655,839 607,549 %8 2,295,412 2,248,885 %2 الربح الإجمالي 225,611 193,999 %16 780,241 713,329 %9 هامش الربح الإجمالي %34 %32 %34 %32

عدد شحنات قطاع خدمات الشحن الدولي السريع

مليون شحنة الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) عدد الشحنات الإجمالي 7.6 5.8 %31 23.3 22.2 %5

سجلت إيرادات قطاع خدمات الشحن الدولي السريع زيادة مميزة بنسبة 31% في عدد الشحنات في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 7,6 مليون شحنة، مسجلةً رقماً قياسياً لأعلى نمو ربع سنوي في عدد الشحنات في تاريخ أرامكس. وبالنسبة لإجمالي عام 2023، ارتفع عدد الشحنات بنسبة 5% على أساس سنوي حيث جاء هذا النمو مدفوعاً بالعملاء الجدد. وستواصل أعمال الشحن الدولي السريع تنويع أنشطتها على مستوى القطاعات والأسواق مع توسيع منتجاتها من فئات البضائع المتميزة والخطرة أيضاً.

وارتفعت الإيرادات إلى 656 مليون درهماً إماراتياً في الربع الرابع من عام 2023، ما يعكس نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي، بينما بلغ نمو العام بأكمله 2% مقارنة بالسنة المالية 2022. وبلغ الربح الإجمالي للربع الرابع من 2023، 226 مليون درهماً إماراتياً، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، في حين نما هامش الربح الإجمالي إلى 34%، ما يعكس أداء هامش الربح الإجمالي للسنة المالية 2023. وقد أدت استثمارات أرامكس لتعزيز الكفاءة التشغيلية إلى إنشاء بنية تحتية قوية ومرنة قادرة على استيعاب الأعمال المتنامية بطريقة مستدامة ومربحة. وقد انعكس ذلك في نمو الربح الإجمالي بمعدل أسرع من نمو الإيرادات.

ملخص النتائج المالية لقطاع خدمات الشحن المحلي السريع

ألف درهم إماراتي الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) الإيرادات 361,726 377,728 (%4) 1,427,360 1,496,683 (%5) الربح الإجمالي 78,434 95,589 (%18) 312,826 370,289 (%16) هامش الربح الإجمالي %22 %25 %22 %25

عدد شحنات قطاع الشحن المحلي السريع

مليون شحنة الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) عدد الشحنات الإجمالي 26.6 26.5 %0 100.0 100.1 (%0)

سجل قطاع خدمات الشحن المحلي السريع أداءً مرناً في مواجهة تراجع نشاط مبيعات التجزئة في جميع أنحاء العالم. واستقر عدد الشحنات في فترتي الربع الرابع والسنة المالية 2023 بأكملها. وانخفضت إيرادات الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 362 مليون درهماً إماراتياً، وانخفضت إيرادات العام 2023 بأكمله بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 1,43 مليار درهماً إماراتياً، ويعود ذلك بالأخص إلى تأثير سعر صرف العملات. وباستثناء تأثير أسعار الصرف، بلغ انخفاض الإيرادات 1% خلال الربع الرابع من عام 2023، وارتفعت الإيرادات للعام بأكمله بنسبة 2%.

وانخفض بشكل ملحوظ هامش الربح في الربع الرابع والسنة المالية 2023 بأكملها، ويعود ذلك إلى الانخفاض في حجم الأعمال في منطقة أوقيانوسيا، وبعض التعديلات في اعادة تصنيف قطاعات المجموعة بالإضافة إلى تأثير سعر صرف العملات. وبعد استثناء تأثير تقلبات أسعار الصرف، انخفض الربح الإجمالي بنسبة 8% للعام 2023 بأكمله.

وفيما يخص عام 2024، ينصب تركيز قطاع خدمات الشحن المحلي السريع على تحسين الكفاءة والربحية مع تنمية الأعمال في القطاعات الرئيسية. وما تزال منطقة أوقيانوسيا تمثل ما يقرب من 40% من عدد شحنات النقل المحلي السريع، حيث تستمر الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للتحول في هذه المنطقة.

ملخص النتائج المالية لقطاع خدمات الشحن

ألف درهم إماراتي الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) الإيرادات 383,917 421,303 (%9) 1,495,870 1,684,376 (%11) الربح الإجمالي 53,272 61,956 (%14) 229,338 232,693 (%1) هامش الربح الإجمالي %14 %15 %15 %14

عدد الشحنات في قطاع خدمات الشحن

الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) الشحن الجوي (بالكيلوغرام) 11,958,881 11,579,801 %3 44,832,629 52,525,834 (%15) الشحن البحري (حمولة حاوية كاملة/ وحدة مكافئة لعشرين قدماً) 7,694 8,392 (%8) 30,787 31,133 (%1) الشحن البحري (أقل من حمولة حاوية / بالمتر المكعب) 7,647 4,509 %70 24,733 18,526 %34 الشحن البري (حمولة شاحنة كاملة) 8,024 7,616 %5 29,153 29,036 %0 الشحن البري (أقل من حمولة شاحنة / بالكيلوغرام) 46,270,905 38,871, 375 %19 174,521,104 153,489,529 %14

اتسمت أعمال قطاع خدمات الشحن في شركة أرامكس بالمرونة في ظل تحديات السوق التي أدت إلى انخفاض أسعار الشحن العالمية، ما أدى إلى هبوط الأسعار كما رأينا في قطاع شحن البضائع في جميع أنحاء العالم. وتأثرت أرامكس أيضاً بهذا الهبوط، حيث سجل الربع الرابع من عام 2023 انخفاضاً بنسبة 9% في الإيرادات على أساس سنوي، ما عكس اتجاهاً ثابتاً للعام بأكمله مع انخفاض بنسبة 11% في الإيرادات. والجدير بالذكر أن إيرادات الربع الرابع من عام 2023 تحسنت مقارنة بإيرادات الربع الثالث من العام ذاته.

وفيما يخص التكاليف، فقد تمت إدارتها بشكل فعّال بما يتماشى مع الإيرادات، ما أدى إلى تسجيل هامش ربح إجمالي ثابت بنسبة 15% لعام 2023 بأكمله.

وحقق الشحن البري نمواً قوياً في عدد الشحنات، وتفتخر أرامكس بأسطولها الكبير للنقل في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بوجه عام. وأدى انخفاض أسعار الشحن البحري خلال العام إلى تحول الشحنات من الشحن الجوي إلى الشحن البحري، ما انعكس أيضاً على أداء أرامكس وعدد شحناتها.

وفي وقت إعداد هذه البيانات، يتأثر قطاع الشحن بالأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تسببت في زيادة الأسعار واضطراب مسارات النقل، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت أرامكس من تقديم الدعم لعملائها وتوفير طرق نقل بديلة لهم بفضل شبكتها وبنيتها التحتية القوية في المنطقة.

ملخص النتائج المالية لقطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد

ألف درهم إماراتي الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) الإيرادات 110,854 115,471 (%4) 428,927 449,807 (%5) الربح الإجمالي 21,131 18,704 %13 65,283 69,026 (%5) هامش الربح الإجمالي %19 %16 %15 %15

سجل قطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد في الربع الرابع من عام 2023، إيرادات بلغت 111 مليون درهماً إماراتياً، بانخفاض قدره 4% على أساس سنوي تماشياً مع أداء العام بأكمله، والذي شهد انخفاضاً بنسبة 5% في الإيرادات مقارنة بالسنة المالية 2022. وكان لتقلبات أسعار صرف العملات دوره المؤثر على مدار العام. ومع استبعاد تأثير أسعار صرف العملات، ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% لعام 2023 بأكمله، مقارنة بعام 2022.

وتواصل أرامكس التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والمحافظة على نهج منضبط لإدارة التكاليف. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، انخفض الربح الإجمالي تماشياً مع الإيرادات وتم الحفاظ على الهامش عند نسبة جيدة وصلت إلى 15%.

ارتفع الربح الإجمالي للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 21 مليون درهماً إماراتياً وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 19%. ومن الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية قد استفاد من عملية تسوية لمرة واحدة ما أضاف دفعة أخرى لربحية هذا المنتج خلال الربع الرابع من عام 2023.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005)، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساسًا في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية. وفي إطار جهودنا لحماية البيئة، والتخفيف من مخاطر التغير المناخي، قمنا بالانضمام إلى مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) بهدف تسريع تحقيق أهدافنا المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

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-انتهى-