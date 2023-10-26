دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميريد (MERED)، شركة التطوير العقاري العالمية المرموقة، عن فوزها بجائزة الابتكار في مجال البناء 2023 عن فئة أحدث شركة في السوق.

تلقّت ميريد الجائزة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق سوفيتل دبي النخلة تقديراً لدخولها القوي إلى سوق الإمارات العربية المتحدة بهدف دفع حدود تصميم وهندسة الوجهات الراقية، ولرؤيتها الاستراتيجية التي تتواءم مع أهداف الدولة لتنمية البلاد. تجمع ميريد نخبة من ألمع الخبرات في مجالات البناء والتصميم من جميع أنحاء العالم لتصميم وبناء معالم معمارية استثنائية تثري حياة العملاء وتدعم ازدهارهم وتكون بمثابة نقطة وصل تربط الحاضر بالمستقبل.

استلهمت ميريد رؤيتها من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040، وتعمل على تصميم وتطوير معالم معمارية ووجهات فريدة تصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة السكان. تتمتع ميريد بمحفظة عالمية قوية وبدعم شركاء عقاريين استراتيجيين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات والخبرات في إنشاء معالم حضرية فريدة. تدمج ممارسات ميريد المستدامة ونهجها المبتكر في التصميم المبتكر بين أبرز الاتجاهات الحضرية المعاصرة، مما يضمن تقديم مشاريع رائدة بجودة لا مثيل لها وتوفير مستويات معيشة راقية للسكان في مواقع مثالية. كما تعمل ميريد بشكل وثيق مع أفضل المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات في العالم لتحقيق رؤيتها الطموحة.

واصلت قيمة سوق العقارات الراقية في دبي في الارتفاع خلال عام 2023 حيث حقق ما يقرب من 850 مليون دولار (3.1 مليار درهم إماراتي) في النصف الأول من خلال بيع ما يقرب من 335 عقار فاخر بحلول شهر يوليو. ومن المتوقع أن يرتفع النمو المتوقع في أسعار العقارات السكنية الفاخرة بين 6% و7.9% في الجزء الأخير من عام 2023، وهو ما يمثل أسرع معدل نمو في العالم. علاوة على ذلك، شهد السوق زيادة كبيرة بنسبة 40% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، حيث وصلت المبيعات إلى 97.5 مليار درهم. وفي النصف الأول من عام 2023، ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 63% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى نجاح استراتيجية العقارات الفاخرة التي تنتهجها ميريد.

مع افتتاح مكتبها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت ميريد عن إطلاق أول مشروع لها في مدينة دبي للإنترنت، المشروع السكني الراقي الذي يعد بأن يصبح أحد المعالم البارزة والذي يمكن رؤيته من جميع أنحاء دبي. يقع المشروع في منطقة رئيسية متصلة بأهم المناطق مثل نخلة جميرا ومرسى دبي، ويتميز بهندسة معمارية رفيعة المستوى ووسائل راحة عالمية تؤكد من الأهمية التي توليها ميريد للجماليات والابتكار في بناء الوجهات الفريدة. قامت بينينفارينا، شركة الهندسة المعمارية العالمية المرموقة، بتصميم المشروع الذي يمزج بين التكنولوجيا والجماليات، ويقدم معلماً معمارياً راقياً من المتوقع أن يترك تأثيراً كبيراً على المشهد الحضري في دبي.

لتصميم وبناء مشروعها الرائد، تعاونت ميريد مع ميراج، وهي شركة استشارية معروفة بمشاريع مثل فندق العنوان جراند كريك هاربر وجزيرة بلوواترز. يأتي الجمع بين خبرة ميراج العميقة في مشهد الإعمار في الإمارات وخبرة ميريد الدولية كخطوة مثالية تعد بتقديم مشروع سكني راقٍ يقدّم للسكان طيفاً من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

أعرب راميل جولييف، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، عن سعادته بهذه الجائزة، قائلاً: "تشتهر دبي بروح ريادة الأعمال وقيادتها الحكيمة ومشهدها العقاري الرائع، مما يجعلها الوجهة الأمثل لدخول ميريد إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. نحن فخورون للغاية بحصولنا على جائزة الابتكار في مجال البناء عن فئة أحدث شركة في السوق. تأتي هذه الجائزة كشهادة قيّمة على العمل الجاد لفريقنا وتفانيه لتحقيق التميّز والنجاح، ويشرفنا أن يتم تكريمنا لمشاريعنا الاستثنائية ذات المستوى العالمي التي نعمل على تطويرها وإطلاقها في دبي، مدينة التميز والإبداع."

للمزيد من المعلومات عن ميريد والمشاريع المستقبلية للشركة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://mered.ae/ ومتابعة آخر التحديثات على حساب انستغرام.

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عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري دولية رائدة تتخذ من دبي مقرّاً لها. تصمم ميريد وتطوّر وجهات مبتكرة وراقية لتعزيز حياة الناس. ميريد هي أكثر من مجرد مطور عقاري فاخر عادي؛ إنها مجموعة منسقة بعناية من خبراء الصناعة، بما في ذلك المصممين والمهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين والحرفيين وغيرهم. جميعهم ملتزمون بالمشاركة في إنشاء أماكن فريدة تشكل أفق دبي، وتزداد قيمتها بمرور الوقت، وتصبح جزءً لا يتجزأ من حياة الناس.