أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية عن اعتزازها بإنجاز نسبة 75% من خطة أعمالها خلال النصف الأول من عام 2023.

وتفصيلاً أوضح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": "يُسعدنا أن نتمكّن في النصف الأول من عام 2023 من إنجاز نسبة 75% من استراتيجية المؤسسة لهذا العام، من خلال التعاون مع مجموعة من الشركات الخاصة، الحكومية وشبه الحكومية، وإبرام بعض اتفاقيات الشراكة، إضافة إلى إقامة مجموعة متنوّعة من الفعاليات وإطلاق الكثير من المُبادرات، والتي ساهمت بمجملها في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة مُزمنة".

وأضاف الزبيدي: "كانت 6 أشهر من النجاح المُذهل، بدأت بمُشاركة كبيرة ورائعة من الأفراد والعائلات في سباق تحقيق الأمنيات وصلت إلى ما يُقارب 1000 مشاركٍ ومُشاركة، برعاية من شريكنا الاستراتيجي بنك أبوظبي التجاري، ودعم مدينة زايد الرياضية،مياه العين وشركة جلف مالتي سبورت. تتالت بعدها الفعاليات الناجحة مثل المُشاركة في الجلسة الحوارية خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول لجمعية الإمارات للأمراض النادرة، مبادرة سوق الأمنيات الرمضانية بالتعاون مع مارينا مول أبوظبي. إضافة إلى نجاح الحملات الرمضانية "30 يوم 30 أمنية" و "درهم الأمنيات" مع سفراء المؤسسة وعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي".

وأردف هاني الزبيدي: "قامت المؤسسة بتوقيع مُذكّرة تفاهم مع مستشفى برجيل بهدف نشر الرسالة السامية التي ترتكز عليها استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة، وتسهيل عملية الحصول على معلومات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة لتحقيق أمنياتهم. كما أسعدنا التعاون ولأول مرّة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لتحقيق الأمنية رقم 6000 لإحدى أطفالنا المرضى."

وأردف: "حرصت المؤسسة أيضاً على المُشاركة في الاحتفالات العالمية عبر تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال خلال يوم سرطان الأطفال ويوم الكلى بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية. كما تمّ تسليط الضوء على أعمال المؤسسة ونجاحها في نشر السعادة داخل قلوب الأطفال المرضى مع عائلاتهم، وذلك من خلال إضاءة العديد من المؤسسات الحكومية والخاصّة بالإنارة الزرقاء بمناسبة يوم الأمنية العالمي".

وأضاف قائلاً: "وحظيت مُبادرات وفعاليات المؤسسة بالدعم الكبير الذي ساهم في نجاحها، حيث تمكّنت المؤسسة من تحقيق أمنيات العديد من الأطفال من خلال التعاون مع كلايم أبوظبي، ناشيونال أكواريوم، شركة ميرال، سي وورلد أبوظبي وفندق هيلتون دبل ثري، إضافة إلى مبادرة مُتميّزة مع نادي الأعمال لمبادرات الاستدامة في كلية الخوارزمي الدولية عبر التبرع بالملابس المُستعملة في الصناديق الموجودة داخل الكلية".

واختتم الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" تصريحه بالقول: "تواكب أعمال المؤسسة واستراتيجتها التوجّهات الحكومية الرشيدة في استدامة العمل الإنساني ونشر السعادة في قلوب جميع أفراد المجتمع دون استثناء. ونتطلّع قُدماً إلى رؤية مزيد من ثمار الخير والبركة في ابتسامات مرسومة على وجوه الأطفال المرضى وعائلاتهم".

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نبذة عن مؤسسة تحقيق أمنية

مؤسسة غير ربحية تقوم استراتيجيتها الإنسانية النبيلة على تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من حالات صحية تُهدّد حياتهم بشكل عام دون تفريق في الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. . وهي مؤسسة مُرخّصة من وزارة تنمية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، ويقع المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي.