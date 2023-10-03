بالتزامن مع مرور 20 عاماً على انطلاق مسيرتها

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، وذلك في سياق جهودها المستمرة لتوفير تعليم رفيع المستوى لطلابها. وخلال مشاركتها، تستعرض الكلية ما تقدمه من برامج متنوعة، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث ابتكاراتها وإبداعاتها، والدور الحيوي للهندسة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وباعتبارها الشريك الأكاديمي لجناح "شباب أديبك"، ستقوم كلية الهندسة بجامعة أبوظبي بعرض أربعة من مشاريعها الهندسية الرائدة وتنظيم العديد من الجلسات التي تركز على الموضوعات الهندسية ذات الصلة بـ"أديبك".

ودعت جامعة أبوظبي الجمهور للاطلاع على برامجها المتميزة وزيارة منصتها في القاعة 14.

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نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عن طريق تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة دولياً.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 7,000 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة حفنة متميزة من الكليات، بما فيها: الآداب والعلوم وإدارة الأعمال والهندسة والقانون والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023" حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

كذلك صُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تحتفل جامعة أبوظبي بمرور 20 عاماً من التميز الأكاديمي من خلال مساهمتها المستمرة في القطاع الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).