الشركة تحصل على جائزتي "أفضل مزوّد لحلول التحول الرقمي للعام 2023" و"أفضل مزود للحلول التحولية للعام 2023"

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت أمنكس إنترناشونال، الرائدة في الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، عن فوزها بجائزتين مرموقتين في القطاع – وهما جائزة "أفضل مزوّد لحلول التحول الرقمي للعام 2023" ضمن جوائز فيوتشر إنتربرايز 2023، وجائزة "أفضل مزود للحلول التحولية للعام 2023" ضمن جوائز القيادة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. أقيم حفل الجوائز لكل من الجائزتين في دبي مؤخرًا، وتمثل كلاهما شهادة واضحة على التزام أمنكس إنترناشونال تجاه الريادة في حلول التحوّل المتميزة في المشهد الرقمي.

وفي تعليقه على هذين الإنجازين قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لدى أمكنس إنترناشونال: "تجسّد تلك الجوائز التفاني والالتزام، والجهد المستمر الذي نبذله لتحقيق الابتكار والتميز والسعي الدائم لتوفير أفضل حلول التحول الرقمي. فهي شهادة على العمل الدؤوب والاستثنائي الذي يقوم به فريقنا ليضع أعلى المعايير في مجال التحول الرقمي، وتؤكد بأن رؤيتنا تتحقق بشكل تدريجي بفضل التزام الفريق بالابتكار والتميز. فنحن نتطلع إلى مستقبل تسهم فيه الابتكارات الرقمية في دعم النمو الإقليمي، وتؤكد هاتان الجائزتان بأننا نسير في الطريق الصحيح نحو هذا الهدف."

وبدوره قال سيمران باجا، نائب الرئيس للهندسة والتقنيات التأسيسية لدى أمنكس انترناشونال: "تعزز هاتان الجائزتان تفانينا والتزامنا الثابتين تجاه تقديم حلول التحوّل التي تحقق أثرًا ملموسًا، وتمثل شهادة واضحة على الخبرة المتميزة والشغف لدى فريقنا. فمهمتنا في أمنكس لا تقتصر على تبني تقنيات التحول الرقمي، بل تركز على تمكين المؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق الازدهار في العصر الرقمي."

من الجدير بالذكر أن أمنكس انترناشونال تتصدر جهود دعم الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، حيث تشمل محفظتها المتنوعة حلولًا مبتكرة لدعم الأعمال الصناعية، والحلول الهندسية، والابتكار الرقمي، والأمن السيبراني، وحلول البنية التحتية الذكية، فضلًا عن الالتزام الدائم تجاه الريادة في التطورات التقنية. ومن خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي ومواكبة التوجهات الحديثة كالأتمتة الفائقة وإمكانات المتابعة الدقيقة، فإن بوسع الشركة مساعدة عملائها على مواجهة التحديات الحالية وتوقع التحديات المستقبلية، إذ تعمل انطلاقًا من نهج استباقي يرسخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي.

وتعزز هاتان الجائزتان المرموقتان مكانة أمنكس انترناشونال في القطاع، كما تعكس التزامها المستمر تجاه وضع معايير جديدة في حلول التحوّل الرقمي وتمثل شهادة على سعيها الدائم للارتقاء بمستوى القطاع والاستمرار في قيادة الجوانب الديناميكية للتحول الرقمي.

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