مشروع "أوشن هاوس" الشهير يحصد إشادة مرموقة عن فئة أفضل سكن معماري متعدد، فيما حصل مشروعا "إلينغتون هاوس" و"إلينغتون بيتش هاوس" على جوائز أخرى مرموقة

دبي، الامارات العربية المتحدة: احتفلت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي والحائزة على جوائز، إنجازاً رائعاً خلال حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2023، حيث حصدت 5 جوائز مرموقة عن مشاريعها السكنية في نخلة جميرا ودبي هيلز استيت. ويعكس هذا التكريم تميز الشركة بمجال التصميم وقدرتها الفريدة على تنسيق الإبداعات المعمارية عالمية المستوى.

وتكرم جوائز العقارات الدولية أعلى مستويات الإنجاز التي تحققها الشركات العاملة في مختلف ميادين القطاع العقاري. ويتم تحكيم هذه الجوائز من قبل فريق من المتخصصين الذين تغطي خبراتهم كامل التخصصات العقارية، وتعتبر هذه الجوائز هي المعيار الذهبي المعتمد في مجال العقارات.

وقد حصل مشروع "أوشن هاوس" على إشادة ضمن فئة أفضل سكن معماري متعدد، وهو أحد أبرز مشاريع "إلينغتون العقارية" في نخلة جميرا، ويضم مجموعة رائعة من الشقق السكنية ذات الإطلالات الشاطئية الساحرة.

ونظراً لكونه أول مشروع سكني للعلامة التجارية في نخلة جميرا، فقد حصل "إلينغتون بيتش هاوس" على جائزة أفضل مشروع سكني. ويشتهر هذا المشروع الشامخ والمتميز بدمج المفاهيم الجمالية المعاصرة مع إلهام أجواء المحيط ليوفر تجربة معيشية غامرة مع مرافق راقية ورفيعة المستوى.

وبدوره يمثل "إلينغتون هاوس" المشروع الرائد لشركة "إلينغتون العقارية" في دبي هيلز استيت، وهو عبارة عن مبنى فاخر وأنيق مكون من 12 طابقاً ويتميز بتصميم داخلي بسيط مصحوب بطابع عصري مميز. وقد حصل المشروع على إشادة ضمن 3 فئات هي أفضل تصميم مطبخ، وجائزة التصميم الداخلي للمعرض، وتصميم

الحمام.

وبهذه المناسبة قال روبرت بوث، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إلينغتون العقارية": "تعكس هذه الجوائز التزامنا ببدء حقبة جديدة للتصميم والهندسة المعمارية في القطاع العقاري، والتي يتردد صداها حالياً ليس فقط بين السكان المحليين وإنما أيضاً على مستوى العالم. ولا شك أن قدرتنا على وضع العملاء في صميم استراتيجية التطوير لدينا تساعدنا على توفير بيئات معيشية مميزة تفوق تطلعات عملائنا المميزين. ومع مضينا قدماً، يبقى تركيزنا مكرساً لنشر روح التصميم الفريدة لدينا عبر المزيد من المجتمعات داخل وخارج دبي."

وتمثل هذه الجوائز علامة فارقة في مسيرة الشركة على الساحة العالمية، فيما تواصل ترسيخ حضورها عبر دبي والإمارات الأخرى على خلفية تقديم مشاريع جديدة فائقة الحداثة وإبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية.

إلى جانب إلينغتون هاوس وإلينغتون بيتش هاوس وأوشن هاوس، تمتلك "إلينغتون العقارية" اليوم محفظة متنوعة من المشاريع المهمة الحائزة على الجوائز، بما في ذلك ذا كيسايد وذا كريستمارك ووان ريفر بوينت في الخليج التجاري، ومشروع دي تي 1 (DT1) في وسط مدينة دبي، وبلغرافيا 1 وبلغرافيا 2، وبلغرافيا سكوير، وبلغرافيا هايتس 1، وإيتون بليس، وسومرست ميوز، وهارينغتون هاوس وتقع جميعها في قرية جميرا الدائرية، إضافة إلى ويلتون تيراسز، وويلتون بارك ريزيدنسز في مدينة محمد بن راشد، ويو ايتش من إلينغتون أبراج بحيرات جميرا، وبورتو بلايا، في جزيرة الحياة في ميناء العرب، وإلينغتون ڤيوز في جزيرة الحمراء في رأس الخيمة.

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