دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعدّ شركة آيسر الشرق الأوسط لتستعرض تشكيلتها الجديدة من الابتكارات والحلول الرائدة في «جيتكس جلوبال 2023» التي من شأنها مُساعدة زوّار المعرض على اعتماد نمط حياة أكثر استدامةً وذكاء. تُشارك آيسر في هذا المعرض الضخم حيث توفّر مجموعة واسعةً من المنتجات، بدءًا من الحواسيب الشخصية والدرّاجات الإلكترونية وصولًا إلى أجهزة التوجيه الشبكية وأجهزة تنقية الهواء وحلول شحن الطاقة، لتُمكن العملاء والمستخدمين على التنقّل بكل سلاسة وسهولة بين العالمَين الواقعي والافتراضي.

يجمع «جيتكس جلوبال 2023»، وهو أكبر معرض تقني في العالم، أهمّ العلامات والشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والابتكار في مركز دبي التجاري العالمي من 16 حتّى 20 أكتوبر الجاري. وستُشارك آيسر في المعرض لتساعد العملاء والشركاء على اكتشاف أحدث الصيحات والحلول والابتكارات الثورية في عالم التكنولوجيا، كما ستستعرض المنتجات التي رسّخت مكانة آيسر بين الشركات الرائدة في القطاع.

سيتسنّى لزوّار المعرض التعرّف إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتجلى واضحة في تقنيتها الرائدةSpatialLabs التي تتيح تجربة ألعاب ثلاثية الأبعاد بدون استخدام النظارات. كما ستعرض آيسر المجموعة المحدثة من الحواسيب المحمولة سويفت وكرومبوك ونايترو وبريداتور، وسيتمكن الزوار أيضاً من تجربة منتجات آيسر الجديدة من فئات مختلفة التي ستُعرض في الشرق الأوسط للمرّة الأولى، إلى جانب مشاهدة العروض التجريبية للأجهزة والتفاعل مع فريق آيسر.

بهذه المناسبة، قال ميكيلي مونتيكيو، المدير العام في آيسر في الشرق الأوسط: "يُسعدنا أن نعود إلى معرض «جيتكس جلوبال» الذي ينطلق بأجندة فعاليّات موسّعة وغير مسبوقة وببرامج جديدة. نتشرّف هذه السنة بإعطاء شركائنا وعملائنا الكرام في المنطقة لمحة أولى عن محفظتنا الجديدة من المنتجات والخدمات الرائدة في القطاع، والتي ستُضفي حتمًا المزيد من الزخم إلى قطاع التكنولوجيا وتؤمّن فرصًا استثنائية للنمو على صعيد المنطقة".

وتابع قائلاً: "مع انطلاق فعاليّات «جيتكس جلوبال» قبل أسابيع قليلة فقط من انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28، فإنّ الهدف الأساسي من حضور آيسر هو استعراض تشكيلتنا الرائدة من المنتجات الصديقة للبيئة التي تؤكّد على التزامنا الثابت بالاستدامة وخفض بصمتنا الكربونية، وتلك الناجمة عن عملائنا والمستخدمين النهائيين". وختم بالقول: "يُشكّل معرض «جيتكس جلوبال» هذه السنة فرصة مشوّقة لنا لنُعزّز تفاعلنا مع أبرز المعنيّين والشركاء، ولنرحّب بأولئك الجدد فيما نطرح منتجات جديدة ومبتكرة للمرّة الأولى في الشرق الأوسط".

الدرّاجات الإلكترونية

ستُسلّط آيسر الضوء خلال المعرض على محفظة الدرّاجات الإلكترونية التي تنطلق في المنطقة للمرّة الأولى، وتشمل دراجة "ebii" الإلكترونية الثورية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتأقلم مع ظروف القيادة وقوة تدوير الدواسات وتفضيلات السائق لضمان تجربة سلسة. تتضمن الدرّاجة محرّك حزام من الكربون غير قابل للصدأ، فضلًا عن عجلات خالية من الهواء ومصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير بأسلوب الحلقة المغلقة لتسهيل عمليات الصيانة. لا يتعدّى وزن الدرّاجة 16 كلغ، وتُميّزها هندستها التركيبية التي تجمع حزمة البطارية ووحدة التحكم في وحدة تحكم ذكية مدمجة.

كما ينطلق للمرّة الأولى في الشرق الأوسط مكتب eKinekt BD 3 الذي يرسم معالم جديدة لمستقبل العمل: فهو عبارة عن مكتب مدمج مع درّاجة ثابتة، ممّا يتيح للمستخدمين ممارسة الرياضة أثناء العمل من خلال الاستفادة من الطاقة الحركية الناتجة عن استعمال الدواسات لتوليد الطاقة وشحن الأجهزة.

تكتمل هذه الفئة من منتجات آيسر مع مجموعة السكوتر الإلكترونية الصغيرة وخفيفة الوزن التي ترتقي بمفهوم التنقّل البديل. فقد صُمّمت سلسلة السكوتر الإلكترونية آيسر ES Series للتنقّل في أنحاء المدينة بأمان وأناقة، وتتّسم بسهولة القيادة والطيّ.

التوجيه الشبكي

ومن ضمن محفظة أجهزة التوجيه الشبكية، ستعرض آيسر جهاز بريداتور كونكت W6، وجهاز بريداتور كونكت X5، وآيسر كونكت إندورو M3، إلى جانب أحدث إضافة إلى مجموعة فيرو الصديقة للبيئة، وهي جهاز التوجيه الشبكي آيسر كونكت فيرو W6m. يُعتَبر هذا الأخير أوّل جهاز توجيه للشبكات المتداخلة داعم لمعيار Wi-Fi 6E صديق للبيئة مع هيكل خارجي مصنوع جزئياً من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستخدام ويشمل وضع Eco الذي يضمن كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. ويعمل الجهاز بمعالج رباعي النواة بتردد 2 جيجا هرتز، ويتضمن مجموعة من قدرات الاتصال والتغطية والأمن المُعزّزة. صُنع الجهاز من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستخدام بنسبة 30%، فيما التغليف مصنوع من ورق قابل لإعادة التدوير بالكامل.

أجهزة فيرو لتنقية الهواء

ومِن الابتكارات الجديدة أيضًا التي تُطرَح للمرة الأولى في منصة آيسر في «جيتكس جلوبال» أجهزة آيسر بيور برو لتنقية الهواء، وتحديدًا جهاز آيسر بيور برو فيرو، وهو أول جهاز من نوعه تُستخدم المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستخدام في هيكله الخارجي، بما يتماشى مع سلسلة منتجات فيرو الصديقة للبيئة من آيسر. يستعين هذا الجهاز بمواد بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير بنسبة 35%، ممّا يقلّل انبعاثات الكربون بنسبة 20% خلال عملية الإنتاج مقارنةً باستخدام البلاستيك الجديد. يُمكن تشغيل الجهاز بوضعيّات تشغيل مختلفة: "الوضع الأخضر" الذي يشمل القدرة الذكية على استشعار جودة الهواء للحدّ من استهلاك الطاقة، والـ"وضع الهادئ" الذي يتميز بتقليل الضجيج وإطفاء الشاشة. تم تزويد جهاز آيسر بيور برو فيرو بفلتر جسيمات هوائية عالي الكفاءة 3-in-1+ HEPA ، قادر على عزل المواد المضرّة من خلال التخلّص من 99% من غاز الفورمالديهايد والجسيمات الهوائية بحجم 2.5 ميكرون[2].

ستُرحّب آيسر في منصّتها خلال «جيتكس جلوبال» بشبكة شركائها القائمة من أنحاء المنطقة، كما ستُطلق مشاريع تعاون جديدة في إطار استعراض محفظة منتجاتها الموسّعة التي تُطرَح إقليميًا للمرّة الأولى.

تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.ae.

تفضلوا بزيارة منصة آيسر قي معرض «جيتكس جلوبال»، التي تقع في الجناح رقم 120 داخل القاعة 15 (Web 3.0 / AI / Cloud Hall) في مركز دبي التجاري العالمي.

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لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات على حد سواء. وسواءً من التقنيات الخدمية وإنترنت الأشياء والألعاب الإلكترونية وتكنولوجيا الواقع الافتراضي، يُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7500 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.ae.