ستقوم شركات ايدج، إي بي آي واعتماد وجاهزية، بتسليط الضوء على أبرز المنتجات وقدرات التصنيع والتدريب المصممة لقطاع الطاقة

أبوظبي، 26 سبتمبر 2023: تشارك "ايدج"، المجموعة الرائدة عالميًا والأسرع نمواً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، الذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، حيث تعرض منتجاتها المتنوعة، مع التركيز على الحلول المتعلقة بقطاع الطاقة كما تسلط الضوء على قدراتها ومنتجاتها المتقدمة في قطاع النفط والغاز والطاقة.

وستعرض ثلاث من شركات "ايدج" مجموعة واسعة من حلول ومنتجات الطاقة المتقدمة التي تغطي مجالات التصنيع الدقيق، والاستجابة لحالات الطوارئ، والأمن الوطني. إذ ستعرض "جاهزية" خدماتها المتخصصة في الإنقاذ من الحرائق، والصحة والسلامة، والاستجابة لحالات الطوارئ، والدورات التدريبية. وفي الوقت نفسه، ستعرض شركة "إي بي آي" خدماتها بمجال الهندسة الدقيقة والتصنيع الآلي والعمليات الخاصة. كما ستعرض "اعتماد" محفظتها المتنوعة من حلول أمن البنية التحتية الحيوية في المعرض.

وتعليقًا على المشاركة، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تفتخر ايدج بالمشاركة في (أديبك) هذا العام، حيث تعرض حلول الطاقة المخصّصة ومبادرات الاستجابة المصممة لتعزيز إجراءات التشغيل والسلامة في قطاع الطاقة. وبدورنا نتطلّع إلى المشاركة في النقاشات المتنوعة على امتداد سلسلة القيمة بقطاع الطاقة، مع تسليط الضوء على دور ايدج الفريد في دعم الاسواق العالمية المعقدة للطاقة".

ويعدّ "أديبك"، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، المعرض الأكثر تأثيراً للمتخصصين بقطاع الطاقة في العالم. كما يمثل "أديبك 2023"، الذي يحمل شعار "إزالة الكربون أسرع معًا"، منصة دولية تعمل على توحيد الجهود وتسريع العمل الجماعي لإزالة الكربون من نظام الطاقة وحمايته من مخاطر المستقبل. ويوفر المعرض لمجموعة ايدج الفرصة لاستعراض خدماتها وقدراتها الحديثة وترسيخ مكانتها الرائدة في المستقبل.

ويمكن للحاضرين في "أديبك" زيارة "جاهزية" في الجناح 5150 في القاعة 5، وزيارة "إي بي آي" و"اعتماد" في الجناح 9460 في القاعة 9.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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