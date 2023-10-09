تماشياً مع التوجه العالمي لتبني سياسة التحوّل الورقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أس آي جي" (SIG) عن عزمها إطلاق عبوتها الكرتونية الجديدة "أس آي جي دوم ميني" (SIG DomeMini)، التي تقدم نفس مستوى الراحة التي توفرها العبوة البلاستيكية، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل الاستدامة من خلال استخدام الورق لتصنيع هذه العبوات المبتكرة، وذلك خلال معرض "جلفود للتصنيع 2023"

وتعتزم "أس آي جي" من خلال مشاركتها في المعرض الكشف عن العبوة الكرتونية الجديدة وعرضها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تستعد الشركة للمشاركة في مؤتمر الأطراف )COP28( لاستعراض الفوائد البيئية لمنتجاتها بشكلٍ مفصّل، والمساهمة في الجهود الرامية إلى الحد من النفايات البلاستيكية بما يتوافق مع توجه المستهلكين المتزايد نحو تبني حلول التغليف الصديقة للبيئة والمستدامة.

تجمع العبوة الكرتونية صغيرة الحجم والمصممة لإعادة التدوير بين الراحة التي يوفرها استخدام العبوات البلاستيكية من جهة، والمزايا البيئية التي تقدمها عبوات الكرتون من جهة أخرى. وتهدف الشركة إلى تشجيع المستهلكين على اختيار التعبئة والتغليف المسؤول، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام مصنعي المشروبات للتقليص من إنتاج البلاستيك.

وتستعد الشركة أيضاً خلال معرض"جلفود للتصنيع" لعرض ماكينة التعبئة المعقّمة "أس آي جي دوم ميني 12" (SIG DomeMini 12) والقادرة على تعبئة 12,000عبوة في الساعة بسبعة أحجام مختلفة تتراوح من 180 إلى 350 مل، كل ذلك عن طريق ميزة تغيير سريعة بالحجم في غضون 15 دقيقة. ومن خلال قدرة التعبئة هذه، تتمكّن الشركة من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير مرونة ملحوظة، مما يوفر عوائد مميزة على الاستثمار لمصلحة مصنعي المشروبات.

يتم تصنيع "أس آي جي دوم ميني" غالباً من الورق المقوّى والمعتمد من قبل مجلس الإشراف على الغابات، إذ يتم إنتاج العبوات باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100٪. من خلال استخدام مستوى عالٍ من المواد المتجددة القائمة على الغابات بالإضافة إلى التصميم الموفر للموارد والمساحة، تقدم "أس آي جي دوم ميني" العديد من الفوائد البيئية مقارنةً بخيارات التغليف التقليدية مثل العبوات البلاستيكية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال عبدالغني الأديب، رئيس ومدير عام "أس آي جي" لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: "نتطلّع لمشاركتنا في معرض "جلفود للتصنيع" هذا العام، حيث سنكشف عن "أس آي جي دوم ميني" الجديدة. ويعكس تواجدنا ضمن تجمّع "المستقبل الأكثر ذكاءً" التزامنا بحلول التعبئة والتغليف التي تضع الاستدامة في قمة أولوياتها. ويعد هذا المنتج المبتكر خطوة مهمة إلى الأمام، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تفرضها القضايا البيئية الملحة، مما يوفر للمستهلكين ومصنعي المشروبات فرصة لتبني بدائل التغليف المستدامة".

تقدم "أس آي جي دوم ميني" مزايا مريحة لمختلف المستهلكين بما في ذلك المسافرين والركاب. يوفر الغطاء المركزي تجربة شرب توازي استخدام العبوات التقليدية، إذ تجمع بين سهولة الفتح وإعادة الإغلاق السلس. ويضمن هذا التصميم قدرة المستهلكين على التخزين الآمن في الحقائب، مما يتيح الشرب عند الحاجة بطريقة عملية وسريعة.

ومن جهته، قال كريستوف وغنر، رئيس قسم التسويق في "أس آي جي": "يستمر سوق المشروبات ضمن فئة العبوات العملية المريحة في النمو ويواصل توفير إمكانات هائلة. بواسطة الجمع بين الراحة والاستدامة، تمهّد "أس آي جي دوم ميني" الطريق وتقدم تجربة شرب جديدة للمستهلكين الذين يمكنهم الآن الاستمتاع بمشروبهم المفضل أثناء التنقل مع المساعدة في تقليل النفايات البلاستيكية".

تمثّل "أس آي جي دوم ميني"علامة فارقة في مهمة الشركة الرامية إلى توفير منتجات وخدمات التعبئة والتغليف "للأفضل". وفي هذا السياق، توجه مجموعة "أس آي جي" دعوة حارة للمستهلكين والمصنعين لزيارة جناحها C4-4 في القاعة رقم 4 ضمن معرض "جلفود للتصنيع"، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023. يوفر الحدث للزوار فرصة للاطلاع على قدرات "أس آي جي" في مجال قطاع التعبئة والتغليف من خلال الحلول المرنة والتكنولوجيا الرائدة.

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نبذة عن "أس آي جي"

تعد "أس آي جي" (رمز ترخيص العلامة التجارية من قبل مجلس الإشراف على الغابات: FSCTM C020428) مزود حلول رائد في مجال التغليف "للأفضل" - الأفضل لعملائنا والمستهلكين والعالم أجمع. من خلال مجموعتنا الفريدة المتمثلة في عدة منتجات مبتكرة مثل العبوة المعقمة، والكيس داخل الصندوق، والكيس ذات الفوهة، نعمل بالشراكة مع عملائنا لتقديم منتجات الأطعمة والمشروبات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. تمكننا تقنيتنا وقدراتنا الابتكارية المتميزة من تزويد عملائنا بحلول شاملة ومصانع أكثر ذكاءً وعبوات أكثر ترابطاً، مما يساهم في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين. تعد الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أعمالنا، إذ نسعى جاهدين لإنشاء نظام تغليف إيجابي يحمي بيئتنا ويعكس مسار التأثيرات الضارة.

تأسست "أس آي جي" في عام 1853، ويقع مقرها الرئيسي في نيوهاوزن، سويسرا، وهي مدرجة في بورصة SIX السويسرية. تمكننا مهارات وخبرات موظفينا، البالغ عددهم حوالي 9,000 موظف في جميع أنحاء العالم، من الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات عملائنا في أكثر من 100 دولة. في عام 2022، قامت "أس آي جي" بإنتاج 49 مليار عبوة، محققةً 3.1 مليار يورو من الإيرادات المبدئية (بما في ذلك الإيرادات غير المدققة من عمليات الاستحواذ الأخيرة). حصلت "أس آي جي" على تصنيف AA ESG من قبل MSCI، ودرجة 13.4 (منخفضة المخاطر) من قبل Sustainalytics، وتصنيف Platinum CSR من قبل EcoVadis، وهي مدرجة في مؤشر FTSE4Good. لمزيد من المعلومات ، تفضلو بزيارة www.sig.biz/ae.