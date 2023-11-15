تقديرات بوصول حجم سوق إضاءة LED في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.1 مليار درهم في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يشهد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2023) أول مشاركة لشركة "فراتر" لحلول الإضاءة، الرائدة في مجال تصنيع المصابيح العاملة بتقنية الديودات الباعثة للضوء LED وملحقاتها، والتابعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني. وتتصدر الشركة مكانةً مرموقة باعتبارها داعمةً لرؤية الإمارات العربية المتحدة الرامية لتعزيز مكانة الدولة في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة، مع التزام الشركة الصارم بتحسين الكفاءة والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة. وسيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وتعدّ مشاركة "فراتر" في معرض "ويتيكس 2023" بين أقطابٍ عدّة تتنافس في سوق إضاءة LED، فرصةً لعرض حلولها المتطورة وتجسيداً لأفكار الشركة المنسجمة مع طموح حكومة الإمارات وأهدافها الرامية لتعزيز مكانة الدولة كنموذج في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة. وبحسب تقرير صادر عن "آيمارك جروب" (IMARC Group)، يعتمد سوق الـ LED في دولة الإمارات بشكل رئيسي على مشاريع استبدال الإضاءة بالتقنيات المتطورة التي تضمن تعزيز كفاءة الطاقة، وتُقدّر قيمتها بـ 4.1 مليار درهم في عام 2023، مع توقعات بنموها بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13٪ في السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت سعادة هدى الرستماني عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني والرئيس التنفيذي للمشاريع: "تتماشى أعمالنا من مرحلة تكوين فكرتها وحتى إتمامها مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لتولي دفة القيادة في مجال الممارسات المستدامة. وباعتبار ’فراتر‘ شركة بارزة في تصنيع منتجات الإضاءة الموفرة للطاقة، فإنها تجمع بين الابتكار والموثوقية لتوفير حلولٍ ريادية على مستوى القطاع. ونشارك في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة لتسليط الضوء على الطريق نحو مستقبلٍ أكثر خضرةً وكفاءة. ويجسد نهجنا المتمثل في توفير الحلول الشاملة لمشاريع تعزيز كفاءة الطاقة تفانينا في خلق بيئة موفرة للطاقة تتوافق مع توجه دولة الإمارات نحو تحقيق التميز في هذا المجال".

وبالتزامن مع جهود دولة الإمارات المتمثلة بمبادراتٍ ديناميكية واعدة تهدف إلى تحويلها إلى دولة أكثر خضرةً واستدامة، تتعامل شركة "فراتر" مع هذا التحدي من خلال مجموعتها المتنوعة من منتجات الإضاءة عالية الجودة المصممة خصيصاً لمشاريع تعزيز كفاءة الطاقة.

وتعمل الشركة على إثراء بيئات المعيشة والعمل، من خلال تحويل أنظمة الإضاءة القديمة إلى حلولٍ فعّالة وموفرة للطاقة، وهو ما يساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة والتكاليف، داعمةً بهذه الطريقة أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد الاستدامة وكفاءة الطاقة. ومن أبرز ما ستتضمنه مشاركة "فراتر" في المعرض هو نموذج موقف السيارات الاستثنائي الذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى 85% من استهلاك طاقة الإضاءة مع إمكانية استرداد قيمة تطويره خلال أقل من عام واحد. ويمكن لتقنية إضاءة LED عالية الكفاءة هذه أن تحقق 170 لومن/واط، وهو ما يزيد كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 50% عن تقنية إضاءة LED التقليدية.

تمتلك "فراتر" خبرة تفوق 23 عاماً في القطاع، وتتطلع من خلال هذه المشاركة إلى تعريف زوار معرض "ويتيكس 2023" حول التزامها بحلول الإضاءة المستدامة ونهجها المتكامل للمشاريع التحديثية. وستكشف الشركة في المعرض عن جناحٍ خاصٍ بها مصممٍ لجعل الزوار يختبرون عالم كفاءة الطاقة والاستدامة. كما يمكن للحاضرين استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي تجسد التزام الشركة بكفاءة وموثوقية الطاقة، وهو التزام يعكس مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويمكن للضيوف زيارة جناح شركة "فراتر" لحلول الإضاءة في قاعة آرينا 1 AR-H8 خلال معرض "ويتيكس 2023"، ليتعرّفوا على عمل الشركة والتزامها بكفاءة الطاقة عبر تطوير منتجات تنسجم بسلاسة مع رؤية الاستدامة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول مجموعة عبد الواحد الرستماني:

تأسست مجموعة عبد الواحد الرستماني في عام 1954 على يد عبد الواحد الرستماني في دبي بهدف إثراء حياة العملاء من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول مبتكرة في السوق. واليوم، تعد المجموعة واحدة من المؤسسات الرائدة والمتميزة في الشرق الأوسط، مع حضور قوي ولافت في الهند، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تشرف على عمليات توزيع مجموعة من العلامات التجارية البارزة. يعمل لدى الشركة أكثر من 3800 موظف ويبلغ حجم مبيعاتها 2 مليار دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الشركة العربية للسيارات التابعة للمجموعة، وهي الموزع الوحيد لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية؛ فضلاً عن أعمالها المتعلقة بسوق العقارات والديكور الداخلي والتجهيز وحلول الإضاءة وتجارة التجزئة وتكنولوجيا المعلومات. لمزيد من المعلومات يرجى تسجيل الدخول إلى - https://www.awrostamani.com/en .

حول شركة "فراتر" لحلول الإضاءة:

تعتبر شركة "فراتر" اسماً لامعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخصص في منتجات وحلول تقنيات الإضاءة LED الموفرة للطاقة. مع أكثر من عقدين من الخبرة، تلتزم الشركة بتوفير حلول شاملة تعزز كفاءة الطاقة حيث تحول أنظمة الإضاءة إلى حلول مستدامة صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة - Fraterlighting.com