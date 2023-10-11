دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن دعمها ومشاركتها في النسخة الخامسة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023"، أكبر حدث لأصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي يعرض أحدث التقنيات والخدمات والمنتجات وأشكال الدعم الذي يمكن أن يستفيد منه الأفراد وعائلاتهم ومقدمو الرعاية والمجتمع بأسره.

ويقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر وبمشاركة أكثر من 250 شركة من جميع أنحاء العالم. ويوفر المعرض فرصة فريدة لاكتشاف أحدث التطورات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والتعليمية والموزعين والمصنعين الدوليين لأصحاب الهمم. وسيتيح المعرض أيضاً للزوار فرصة التعرف على الابتكارات والتقنيات المصممة لتعزيز حياة أصحاب الهمم، الذين يعيش 50 مليون منهم في الشرق الأوسط.

وتقدم "نخيل" تجربة غامرة في متناول الجميع بشكل كامل، تتضمن فيديوهات شاملة بتقنية 360 درجة لمجتمعات الشركة وأصولها ووجهاتها، بما يوفر للزوار نظرة عن كثب على محفظتها الواسعة وخدماتها لأصحاب الهمم.

وفي إطار جهودها لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة، أطلقت حكومة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، بهدف تمكينهم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم من خلال الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجاتهم. وتدعم "نخيل" رؤية دولة الإمارات الرامية لبناء ثقافة الشمولية وحماية حقوق أصحاب الهمم.

كما تدعم "نخيل" أصحاب الهمم وعائلاتهم من خلال خدمات ومرافق شاملة لضمان سهولة الوصول إلى مجتمعاتها وأصولها ووجهاتها ومكاتبها. وتشمل هذه الخدمات توفير الكراسي المتحركة، وأماكن مخصصة لوقوف السيارات يسهل الوصول إليها، وإمكانية الوصول الكامل لجميع المباني.

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نبذة عن شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، وتهدف لإنشاء أكثر المجتمعات المرغوبة للسكن. ويكمن هدفها الأساسي في إسعاد العملاء بالتركيز على ثلاث ركائز وهي: المجتمع، والعملاء، والتكنولوجيا. وتقدم نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) خدمات ذات مستوى عالمي للملاك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتشرف نخيل لإدارة المجتمعات على نحو 700،000 من المقيمين عبر نطاق 18 مجتمعاً سكنياً و50،000 وحدة سكنية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المميزة والمتنامية مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومراكز للتجزئة مجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، ويعتبر الخيل أفينيو من ضمن المشاريع القادمة.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة وهي: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي، ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية، وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.