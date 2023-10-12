الشركة تستعرض أحدث منصة سحابية لإدارة الهوية خلال الفعالية

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مانيج إنجن، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة زوهو كوربوريشن، عن مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2023 التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 16 – 20 أكتوبر. وتستعرض الشركة خلال الفعالية الرائدة مجموعتها الكاملة من حلول تقنية المعلومات، والتي تضم أكثر من 60 منتجًا، إلى جانب استعراض خبراتها المتميزة في مختلف فئات سوق تقنية المعلومات مثل إدارة عمليات تقنية المعلومات، وإدارة خدمات تقنية المعلومات، وأمن تقنية المعلومات، وإمكانات التحليل المتقدمة.

كما تستعرض مانيج إنجن أحدث منتجاتها، وهي منصة Identity360 السحابية للهويّة، والمصممة لمساعدة المؤسسات في التعامل مع صعوبات إدارة الهوية والوصول لدى فرق العمل. وفي ظل تركيز معظم المؤسسات على تسهيل تنقل أفراد الفريق دون التغاضي عن الجانب الأمني، فقد أصبح من الضروري التعامل مع تعقيدات الهوية بفعالية لضمان الامتثال التنظيمي وإعطاء الأولوية لتجربة المستخدم السلسة. وتتطلع مانيج إنجن إلى تلبية احتياجات فرق العمل من خلال إطلاق منصة Identity360.

وضمن مشاركتها في الفعالية، تعرض الشركة أيضًا حلولها المحسّنة ADManager Plus لإدارة وحوكمة الهوية في مقر المؤسسة، حيث أضافت إلى تلك الحلول ميزتين جديدتين هما اعتماد الوصول وتقييم مخاطر الهوية، ما يمكّن المؤسسات من تعزيز التزامها وانسجامها مع احتياجات الأمن والأعمال.

يشار إلى أن ظهور النماذج اللغوية الكبيرة LLMs خلال العام الماضي شهد ارتفاعًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا، فهذه النماذج الناشئة أظهرت قدرات ميّزتها عن غيرها من النماذج الصغيرة. وبدأت المؤسسات في إدراك حقيقة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنها ليست مجرد أداة للتميّز، بل يمكنها أن تكون عنصرًا بالغ الأهمية في عملياتها اليومية مستقبلًا.

في تعليقه على الأمر قال راجيش غانيسان، رئيس مانيج إنجن: "مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها ستسهم في مواءمة متطلبات العملاء مع الأهداف المؤسسية بشكل استراتيجي، لتعيد صياغة مشهد الأعمال مما يجعلها إضافة أساسية للتقنيات المستخدمة في أية شركة. يركز جيتكس جلوبال هذا العام بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي كمحور رئيس، ونحن مهتمون بمتابعة إقبال أسواق الشرق الأوسط على موجة الذكاء الاصطناعي. كما نشهد تطورات ملموسة في مجالات تعلّم الآلة والأمن السيبراني والأتمتة والحوسبة السحابية، حيث تتزايد الإمكانات في تلك المجالات بشكل متسارع."

من الجدير بالذكر أن الشركات تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات، إلا أن ذلك يسهل على المجرمين السيبرانيين أيضًا اختراق الأنظمة دون الحاجة للتدخل البشري. ولهذا فمن المهم الإشارة إلى أن المختصين بالأمن السيبراني والباحثين في المجال يستفيدون من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاعات وتطوير التدابير الأمنية الأكثر قوة. وخلال الفعالية، تركّز مانيج إنجن على حلولها لتقنية المعلومات، فيما يقدم خبراء الشركة المرئيات المتعلقة بكيفية التعامل مع الهجمات السيبرانية في عالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وبدوره قال نيرمال كومار مانوهاران، المدير الإقليمي لدى مانيج إنجن: "تعدّ منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم أسواقنا عالميًا، بينما يعتبر جيتكس منصة فريدة ذات أهمية كبيرة لإبراز علامتنا أمام جمهور واسع. كما إن الفعالية قد مكنتنا من إقامة الروابط الوثيقة مع عملائنا وشركائنا في المنطقة، ويسرنا الإعلان عن مشاركتنا في جيتكس 2023 حيث نعرض عددًا من أحدث منتجاتنا. ولا شك في إن مشاركتنا تؤكد التزامنا الراسخ تجاه تزويد عملائنا بخدمات استثنائية وتجاه توثيق علاقتنا بهم."

تشارك مانيج إنجن في الجناح C1 بالقاعة رقم 7، حيث يتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للقاء العملاء والشركاء ومشاركتهم قصص النجاح العالمية، وإقامة العروض التفاعلية الحية لبيان دور حلول الشركة في مساعدة المؤسسات على تحقيق أفضل النتائج وتحسين أداء استراتيجياتهم لإدارة تقنية المعلومات.

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