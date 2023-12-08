أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - حصلت الاتحاد للطيران على لقب "شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم لعام 2023"، الجائزة الأعلى في حفل الجوائز السنوي "ديزاين أير". كما حصلت الناقلة الوطنية لدولة الإمارات على جائزة "شركة الطيران ذات العلامة التجارية الأكثر تطوراً".

ويأتي الأعلان عن فوز الاتحاد للطيران بهذه الجائزة المرموقة في أعقاب حصولها على ثلاث ألقاب في حفل جوائز السفر العالمية 2023 في الأول من ديسمبر. حيث توجت الناقلة في ثلاث جوائز وهي فئة أفضل تجربة عملاء، وأفضل درجة سياحية، وأفضل صالة انتظار على مستوى العالم.

وقد علق حكام" ديزاين أير" قائلين: "لم يكن تألق الاتحاد للطيران على مستوى منطقتها وحسب، حيث فازت الناقلة بجائزة "شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم بالشرق الأوسط لعام 2023"، بل تفوقت أيضاً على شركات الطيران العالمية وفازت بجائزتنا المرموقة وحصدت لقب "شركة الطيران المبتكرة لعام 2023 على مستوى العالم.". الأمر الذي يؤكد على تميز وريادة الاتحاد للطيران عالمياً في مجال الابتكار لهذا العام."

تشيد الجائزة بجهود الاتحاد للطيران المتواصلة في الاستثمار في تجربة الضيوف، حيث شملت جهود الناقلة لهذا العام إطلاق قوائم طعام جديدة وتقديم تجربة تناول طعام مستدامة تعتمد على التصميم في الدرجة السياحية. كما رحبت الناقلة بشراكة مع أرماني/كاسا لترقية المفروشات وأدوات المائدة في درجة الأعمال المرموقة لدى الاتحاد للطيران.

ومع افتتاح مبنى المسافرين A والذي يعتبر المقر الجديد للاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي منذ شهر نوفمبر، تطورت تجربة المسافرين. حيث يوفر المبنى الجديد لضيوف الاتحاد للطيران تجربة تسجيل سلسة ومنافذ بيومترية مخصصة، بالاضافة إلى منافذ تسجيل خاصة بضيوف الناقلة وصالة انتظار راقية تمتد على ثلاث أدوار للمسافرين على درجتي الأعمال والأولى.

حصلت الاتحاد للطيران أيضًا على جائزة "شركة الطيران ذات العلامة التجارية الأكثر تطوراً" في جوائز هذا العام، مما يعكس جهود الشركة لهذا العام.

وفي شهر نوفمبر، احتفلت الشركة بذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسها وكشفت عن خطتها المستقبلية 2030، وأعلنت عن عزمها في التوسع في شبكة وجهاتها في العام المقبل. كما كشفت الاتحاد للطيران عن تصاميم داخلية مبهرة لطائراتها الجديدة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر التي تقدم مستويات محسّنة من الراحة والخصوصية للضيوف.

وبهذه المناسبة صرح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "هذا العام يعد لحظة فارقة بالنسبة للاتحاد للطيران تدعونا للافتخار، فمع استمرارنا في الاستثمار في خلق تجارب مبتكرة ولا تُنسى لضيوفنا، يسرنا أن نحظى بالاعتراف كرواد في مجال التصميم في جوائز "ديزاين أير" لهذا العام.

"وبالإنابة عن أسرة الاتحاد ، أود أن أعبر عن شكري لأعضاء فريقنا وعملائنا المخلصين. إن نيل هذا التقدير المرموق باعتبارنا 'شركة الطيران الرئدة في مجال التصميم لعام 2023' و جائزة 'العلامة التجارية للطيران الأكثر تطوراً" إن تحقيق هذا الفوز ما هو إلا شهادة على العمل الدؤوب والتفاني لأسرة الاتحاد. نفخر بثقة ودعم ضيوفنا ونشكرهم على كونهم جزءاً من رحلتنا."

ومن جهته علق جوني كلارك، مؤسس جائزة "ذا ديزاين أير"، قائلاً: "عملت الاتحاد للطيران بلا كلل لسنوات عديدة في تطوير مستوى منتجها وصورتها واستمرارية خدماتها عبر أسطولها. ولهذه الأسباب بالتحديد نفتخر بتكريم الاتحاد للطيران كأكثر علامة طيران تجارية تطوراً لهذا العام. ولم تتوقف الناقلة في جهودها لرفع تجربة المسافرين سواء في الاجواء أو على الأرض."

منذ عام 2012، قامت جوائز "ديزاين أير" بتكريم الشركات الجوية التي تستثمر في التصميم والمنتج والعلامة التجارية، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم تتألف من خبراء في الصناعة ومسافرين دائميين.

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