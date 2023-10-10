الإمارات العربية المتحدة، دبي: تستعد آي إف إس IFS، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع البرمجيات المؤسسية السحابية، لاستعراض أحدث نسخة من حلولها IFS assyst 11.7 خلال فعاليات جيتكس جلوبال 2023. وبعد تحليل توجهات السوق ومتابعة ملاحظات العملاء والاستجابة لها، تأتي النسخة الجديدة حاملة عددًا من التحسينات والابتكارات التي ستساعد العملاء في تلبية احتياجاتهم لإدارة الخدمات المؤسسية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات.

صممت حلول IFS assyst لمساعدة المؤسسات على إدارة خدمات تقنية المعلومات وعمليات الدعم بمزيد من الكفاءة، فهي توفر مجموعة من الأدوات والقدرات لتبسيط خدمات تقنية المعلومات وتحسين إدارة الأحداث والمشكلات، وتعزيز رضا العملاء، وتحسين عمليات تقنية المعلومات. كما إن الحلول مصممة لمساعدة المؤسسات لتوفر خدمات تقنية المعلومات بشكل ينسجم مع أهدافها وتقدم الدعم النوعي والمتميز للعملاء والمستخدمين النهائيين.

وفي حديثه عن مشاركة الشركة في فعاليات جيتكس جلوبال 2023، قال مارتن شيرمير، رئيس IFS assyst: "يعد جيتكس جلوبال الفعالية التقنية الأكبر في العالم، ما يعني أنه يوفر منصة متميزة لتتمكن IFS assyst من استعراض حلولها المبتكرة أمام جمهور عالمي. نتطلع إلى استعراض حلولنا لإدارة الخدمات المؤسسية التي تشهد طلبًا متزايدًا فيما تسعى المؤسسات لتطوير تجربة الموظفين. كما تمكننا الفعالية من مشاركة المرئيات المتعلقة بمساعدتنا للمؤسسات في تحقيق التميز للعملاء عبر الارتقاء بتجربة الخدمة وتشجيع التعاون في مكان العمل."

من الجدير بالذكر أن IFS assyst تلعب دورًا هامًا في مساعدة الأقسام المختصة بالتقنية التي تفتقر إلى الموارد، بما في ذلك التكيف مع تغير مستويات الطلب دون الحاجة إلى زيادة كبيرة في الموارد. وتمكّن الحلول المؤسسات من أتمتة المهام وتدفقات العمل المتكررة، ما يسمح بتوجيه الموارد القيّمة إلى المبادرات الاستراتيجية عبر الأتمتة والخدمة الذاتية وكفاءة تدفقات العمل. وينسجم ذلك مع أهداف العديد من عملاء assystبما فيهم الجهات الحكومية مثل وزارة الإعلام، ويسهم في تحسين تقديمهم للخدمات وتبسيط العمليات. ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل قصة النجاح هذه هنا.

كما تساعد IFS assyst عملاء مثل البريد السعودي في إيجاد نماذج مبتكرة لتقديم الخدمات بشكل يعطي الأولوية لخدمات العملاء الاستثنائية، حيث تساعد التقييمات الشاملة للاحتياجات في تحديد التحديات والفرص المتاحة للتحسين. وباستخدام المرئيات التي يتم الحصول عليها، تساعد IFS assyst العملاء في تطوير نماذج الأعمال المحكمة التي تبرز مزايا الإدارة الموحدة للخدمات، والمصممة لتناسب سياق وأهداف العملاء. يتضمن ذلك الخدمة الذاتية والأتمتة لتعزيز الإنتاجية، وتخفيض عدد المكالمات الهاتفية لواردة، وتمكين فريق تقنية المعلومات والمستخدمين النهائيين من التركيز على المهام الاستراتيجية – وقد أدى كل ذلك لدعم البريد السعودي وتحقيق العديد من المزايا بعد تطبيق حلول assyst. ويمكن الاطلاع على دراسة الحالة بالكامل هنا.

وسيقدم الفريق هذا العام المزيد من الأفكار والمرئيات حول الحلول وتوجهات القطاع في حوار مباشر مع الحاضرين وفرص التواصل مع العملاء المحتملين. وفي اليوم الثالث من الفعالية، وهو 18 أكتوبر، سيقدم علام البعيني، نائب الرئيس للمبيعات لدى IFS assyst، عرضًا تقديميًا حول الدور العام لأنظمة إدارة الخدمات المؤسسية في تحسين مستويات رضا العملاء، وذلك منتصف اليوم في القاعة 13، Tech Talk 13.

كما يتواجد كبار المسؤولين من IFS assyst في الجناح D-30 بالقاعة 7 للتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، وتعزيز الشراكات القائمة وعقد مزيد من الشراكات الجديدة.

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