دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت بروبرتي فايندر، البوابة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحدث تقاريرها المتخصصة بمراقبة الأسواق للربع الثالث من العام 2023، والذي كشف عن استمرار اهتمام الباحثين عن العقارات بسوقي دبي وأبوظبي، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة في إجمالي قيمة معاملات البيع العقارية. وأشار التقرير إلى أن الطلب على العقار أصبح الاستثمار المفضل نظراً لفوائده على المدى الطويل والاتجاهات الناشئة التي تعيد رسم ملامح مشهد العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أرقام قياسية جديدة توجت أداء ربع سنوي حافل

واستناداً إلى المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي، الذي أطلقته "دائرة الأراضي والأملاك" بالتعاون مع بروبرتي فايندر في دبي، فقد سجل المؤشر ربع السنوي الإجمالي للمبيعات خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو (1.554) معاملة، وبلغ مؤشر السعر (1,429,187 درهم). وسجل المؤشر ربع السنوي لمبيعات الشقق (1.676) معاملة، ومؤشر السعر (1,390,272 درهم)، في حين سجل مؤشر مبيعات الفلل والتاون هاوس ربع السنوي (1.443) معاملة وبلغ مؤشر السعر (2,473,730 درهم)، حيث أظهر المؤشر نمواً في جميع الفئات. وارتفع إجمالي المؤشر على أساس سنوي من (1.383) معاملة خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى (1.554) في الربع الثالث من عام 2023، ما يشير إلى زيادة بنسبة 12.4%.

وسجل مؤشر أداء الإيجارات خلال الربع الثالث من العام الجاري (1.08) ومؤشر سعر (58,036 درهم)، حيث سجل مؤشر الإيجارات الربع سنوية للشقق (1.104) ومؤشر سعر (53,005 درهم)، بينما سجل مؤشر الإيجارات الربع سنوية للفلل/التاون هاوس (0.969) ومؤشر سعر (150,181 درهم). وبلغ مؤشر الإيجار الإجمالي (1.08)، ما يفيد بتحسن بيئة الإيجار مقارنة بالأرباع السنوية السابقة.

وكشفت البيانات الخاصة بـ بروبرتي فايندر أن عقارات دبي الجاهزة وعلى الخارطة سجلت (31,181) معاملة خلال الربع الثالث من العام 2023، بالمقارنة مع (25,400) معاملة في الربع الثالث من عام 2022، بزيادة بلغت 22.76% على أساس سنوي، ليكون أداء الربع الثالث من العام الأفضل لسوق دبي العقاري منذ عقد من الزمن.

بالمقابل، أظهرت بيانات "دائرة البلديات والنقل" في أبوظبي، ارتفاعاً كبيراً في إجمالي معاملات البيع في قطاع العقارات السكنية خلال الربع الثالث من العام 2023، مسجلةً مستوى قياسي بلغ (3,718) معاملة بالمقارنة مع (1,569) في الربع الثالث من العام 2022، بزيادة كبيرة قدرها 137%، أي ما يعادل 91% من إجمالي المعاملات و90% من القيمة الإجمالية.

العقارات على الخارطة تواصل دفع عجلة النمو على المدى الطويل

حققت معاملات البيع على الخارطة في كل من دبي وأبوظبي زيادة كبيرة خلال الربع الثالث من العام 2023، حيث أسهمت مبيعات عقارات دبي على الخارطة بـ (47.2%) من إجمالي المعاملات بالمقارنة مع (46.5%) في الربع الثالث من العام 2022، مسجلةً (14,714) معاملة في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع (11,809) معاملة في ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 24.6%، وتُعد الأعلى في عدد معاملات البيع للربع الثالث منذ عقد من الزمن. وبلغت قيمة مبيعات العقارات على المخطط في الربع الثالث من 2023 (35.71 مليار درهم)، بالمقارنة مع (24.34 مليار درهم) في ذات الفترة من العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي قيمة المعاملات (46.72%) والإسهام بـما نسبته (36.6%) في إجمالي قيمة معاملات البيع، لتحقق أعلى قيمة مسجلة على الإطلاق في الربع الثالث.

وأظهرت عقارات أبوظبي اتجاهات مماثلة، مسجلة (2,954) معاملة بيع على المخطط بالمقارنة مع (1,041) معاملة في الربع الثالث من العام 2022، أي ما يعادل (79%) من إجمالي المعاملات، مقابل (66%) من إجمالي معاملات الربع الثالث من العام 2022، محققة ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بلغ (184%) من حيث العدد، وزيادة بالقيمة وصلت إلى (367%) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأسهمت قيمة معاملات البيع على المخطط في الربع الثالث من العام2023 بـ (87%) من إجمالي قيمة معاملات البيع، بالمقارنة مع (64%) في الربع الثالث من 2022، مسجلة (12,713 مليار درهم) بالمقارنة مع (2.72 مليار درهم)، وحققت معاملات البيع على المخطط زيادة (184%) بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2023. ويشهد القطاع العقاري في أبوظبي، المدعوم من القطاعين العام الخاص، ازدهاراً ملحوظاً في ظل اقتصاد قوي ومتنامي، ومع تزايد ثقة المستثمرين في سوقٍ يتسم بمناخ استثماري محفز وأُطرٍ تنظيمية متطورة.

العقارات الجاهزة تعزز اتجاهات النمو المطرد للقطاع

ربما أدى الارتفاع الكبير في معاملات البيع على المخطط إلى ظهور اتجاهات جديدة في سوق العقارات الجاهزة، إلا أنه يأتي في إطار نمو أشمل وأرقام مرتفعة. وقد أظهرت سلوكيات الباحثين عن عقارات تغيراً في اهتماماتهم، إذ تحولوا إلى خيار تملك المنزل بدلاً من استئجاره، مع ارتفاع معدل الإيجارات، وشكلت معاملات البيع في قطاع العقارات الجاهزة في دبي، خلال الربع الثالث من العام 2023، ما نسبته (52.8%) من إجمالي المعاملات بالمقارنة مع (53.5%) في ذات الفترة من العام الماضي.

وشكلت مبيعات العقارات الجاهزة 52.8% من إجمالي المعاملات، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً بلغ (16,467) معاملة مقارنة بـ (13,591) في الربع الثالث من العام 2022، في أداء ربع سنوي يُعد الأعلى على الإطلاق، وبزيادة سنوية قدرها (21.2%) ونمو (7.24%) بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2023. كذلك سجلت قيمة المعاملات ارتفاعاً قياسياً محققة (61.8 مليار درهم) مقارنة بـ (45.03 مليار درهم) في الربع الثالث من العام الماضي، وزيادة ملحوظة وصلت إلى (37.3%)، محققةً أعلى قيمة لمعاملات البيع على الإطلاق في ربع عام، وبنمو قدره (11.2%) بالمقارنة مع الربع الثاني من 2023.

أما سوق أبوظبي للعقارات الجاهزة فقد سجلت مبيعاته (764) معاملة مقابل (528) في الربع الثالث من عام 2022، لتستحوذ على نحو ة (21%) من إجمالي المعاملات، مقارنة بـ (34%) في الربع الثالث من عام 2022، محققة نمواً ملحوظاً بلغ (45%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي. وأسهمت قيمة معاملات العقارات الجاهزة في الربع الثالث من عام 2023 بـ (13%) من إجمالي قيمة المعاملات، مقارنة بـ (36%) في الربع الثالث من عام 2022، محققة (1,873 مليار درهم)، في حين سجلت قيمة معاملات البيع ارتفاعاً كبيراً، وبزيادة ملحوظة وصلت إلى (25%) مقارنة بـ (1,502 مليار درهم) في الربع الثالث من العام 2022.

ارتفاع نسبة الباحثين عن العقار في دولة الإمارات

سجلت دبي زيادة كبيرة في عقود الإيجار بـلغت 11.2% على أساس سنوي، حيث وصلت إلى (156,422) عقداً بالمقارنة مع (140,685) في الربع الثالث من العام 2022. وعكست العقود الجديدة زيادة بلغت (2.63%) بعد تسجيل (84,766) عقداً بالمقارنة مع (82,596) في الربع الثالث من عام 2022. ودعمت العقود المجددة سوق الإيجارات بتسجيلها (71,659) عقداً، بزيادة قدرها (23.36%) مقارنة بـ (58.089) عقداً في الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة ملحوظة بلغت (17%) بالمقارنة مع (61.219) عقداً تم تسجيله في الربع الثاني من عام 2023. وبشكل عام، لوحظ تزايد الإقبال على العقار في المدينة، ما يعزز زخم السوق العقاري المستمر خلال الأشهر القادمة.

أبرز المناطق التي تتصدر اهتمام الباحثين عن منازل

كشفت البيانات الخاصة بــ "بروبرتي فايندر" عن المناطق التي تتصدر اهتمام الباحثين عن تملك الشقق وهي: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، نخلة جميرا، قرية جميرا الدائرية. في حين اهتم الراغبون بتملك الفلل بمناطق: دبي هيلز استيت، نخلة جميرا، المرابع العربية، داماك هيلز، الفرجان. وشكلت دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، أبراج بحيرة الجميرا، الوجهة المفضلة للراغبين في استئجار الشقق في الربع الثالث من العام 2023. أما المهتمين باستئجار الفلل فتركز بحثهم في مناطق دبي هيلز استيت، داماك هيلز 2، البرشاء، جميرا، داماك هيلز.

وفي أبوظبي، حافظت جزيرة الريم وجزيرة ياس وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات ومدينة مصدر على اهتمام الراغبين في امتلاك شقة لأغراض الاستثمار أو الإقامة في الربع الثالث من العام 2023. بينما برزت مناطق مدينة خليفة، شاطئ الراحة، طريق الكورنيش، الخالدية، محمد بن زايد، جزيرة ياس والريف وجزيرة السعديات كخيارات مفضلة للراغبين في استئجار الشقق والفلل. وعلى الرغم من التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على المشهد العالمي، أظهر سوق العقارات الفاخرة في جزيرة السعديات استقراراً ملفتاً، حيث حافظت العقارات الراقية على قيمتها، وأظهرت معدل نمو ثابت خلال النصف الأول من العام 2023.

وفي سياق تعليقه على النتائج القياسية التي شهدها الربع الثالث من العام 2023، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "أنهينا الربع الثالث من العام بارتفاع ملحوظ في نسبة الراغبين بتملك عقارات على المخطط، مع تعاظم ثقة المستثمرين وارتفاع الطلب على التملك، نموٌ واصل مساره التصاعدي في الربع الثالث من عام 2023، مع توقعات قوية بمزيد من فرص النمو في الأشهر القادمة. ونؤكد التزامنا، خلال الأشهر المقبلة بمتابعة تطورات السوق واتجاهاته عن كثب لمساعدة الباحثين عن منازل ودعمهم في عملية اتخاذ قرارات أفضل من خلال ما نقدمه من شفافية مدعومة بالبيانات وتعزيز الثقة بمنصتنا."

للاطلاع على التقرير الكامل الصادر عن بروبرتي فايندر لمراقبة أداء الأسواق خلال الربع الثالث من العام 2023، يرجى تحميله من خلال الرابط هنا.

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نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي منصة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم لعيش أفضل حياة يستحقونها. تربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المختصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سلسة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في العام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متتالية جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن المنازل لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة في كل ما يتعلق بالعقارات.

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