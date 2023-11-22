مما يمهد الطريق للابتكار العالمي في مجال الحكومة الرقمية

لشبونة، احتلت شركة IR4LAB، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وهي شركة رائدة في مجال التقنيات الناشئة و تتمتع بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مركز الصدارة في قمة ويب 2023 التي تم انعقادها بالعاصمة البرتغالية لشبونة في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 نوفنبر 2023، حيث تم استعراض أحدث ابتكاراتها المتطورة و أعلنت أيضًا عن تصنيفها الذهبي المرموق من قبل هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية.

وقد شهدت قمة ويب 2023حضورًا قياسيًا بلغ 70236 شخصًا من 183 دولة. وهي مناسبةً بالغةُ الأهمية لـشركة IR4LAB، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية. كما أن حصول الشركة على التصنيف الذهبي من قبل هيئة الحكومة الرقمية ما هو إلا تأكيد على التزامها بتعزيز مبادرات الحكومة الرقمية وإقامة علاقات تعاون فعالة في منظومات التقنية المبتكرة.

إن منح التصنيف الذهبي لشركة IR4LAB، يُعد جزأً من برنامج الاستثمار والمشتريات الرقميّة الحكومية "صدف"، والذي يعدُ من تشكيل مستقبل الأعمال الرقمية في المملكة العربية السعودية لسد الفجوة بين شركات تقنية المعلومات والاتصالات المحلية والدولية والهيئات الحكومية، ويجعل الشركة جهة فعالة رئيسية في رحلة التحول الرقمي المستقبلي، وقد أدى هذا التصنيف المرموق لانضمام IR4LAB إلى برنامج النخبة الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية، حيث أُختيرت كشركة بلوكشين حصرية من بين 18 شركة مختارة في المملكة العربية السعودية.

لقد وضع برنامج النخبة التابع لهيئة الحكومة الرقمية أهدافًا طموحة تتمحور في:

تقليص الفجوة بين العرض والطلب بالنسبة للحكومة الرقمية.

دعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في فرص الحكومة الرقمية.

تسهيل استثمارات القطاع الخاص في الشركات الخاصة والشركات الناشئة العاملة بمجال تقنية المعلومات والاتصالات.

ولقد أعرب مجد العفيفي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـشركة IR4LAB، عن سعادته قائلاً: "إن التصنيف الذهبي من هيئة الحكومة الرقمية هو شهادة على تفانينا في الابتكار والتعاون. فنحن فخورون بأن يتم الاعتراف بنا كقوة دافعة في تشكيل مستقبل الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية وخارجها."

وأضاف محمد الكندري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية لشركة IR4LAB، "كوننا شركة البلوكشين الوحيدة التي تم اختيارها في برنامج النخبة التابع لهيئة الحكومة الرقمية، فهذا يعد إنجازًا مهمًا واعترافًا بتميزنا التقني الذي بنيناه على مدار السنوات. نحن حريصون على المساهمة في أهداف البرنامج وإقامة شراكات دائمة مع الجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة من الدرجة الأولى، مما يضع IR4LAB كمزود البلوكشين المفضل لمبادرات الحكومة الرقمية".

إن مشاركة شركة IR4LAB في قمة ويب 2023 والتصنيف الذهبي المُقدم من طرف هيئة الحكومة الرقمية يجسد التزام الشركة بالتميز والقيادة في المشهد الرقمي العالمي.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة IR4LAB:

شركة تعمل بروح ابتكارية انطلاقاً من المملكة العربية السعودية وهي متخصصة في التكنولوجيات الرقمية الجديدة مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي. IR4LAB هي أول استثمار لأرامكو السعودية في تقنية البلوكشين في المملكة العربية السعودية. IR4LAB ملتزمة بزيادة تبنّي التقنيات المتقدمة في المملكة والعالم من خلال تطبيق نماذج تجارية جديدة أو تحسين العمليات الحالية، والشيء الأبرز هو بناء القدرات المحلية القادرة على المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.

https://www.ir4lab.com/