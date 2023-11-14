رعاية إستراتيجية ومشاركة بارزة لـ «إمباور» في الحدث في قاعة الشيخ سعيد1 منصة SSP1

بن شعفار: نمو متزايد في الطلب على تبريد المناطق المستدام والأقل تكلفة

دبي – الامارات العربية المتحدة : تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم في فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس2023" بصفتها راع استراتيجي للمعرض حيث ستسلط الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها في مجال التحول الذكي وجهودها للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع تبريد المناطق والذي ينطلق الأربعاء 15 نوفمبر بدبي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

تأتي المشاركة الفريدة لـ «إمباور»، في ذلك الحدث العالمي عبر منصتها في قاعة الشيخ سعيد1 (SSP1) بمركز دبي التجاري العالمي في سياق رعايتها الإستراتيجية للنسخة 25 من المعرض الذي يستمر حتى 17 نوفمبر 2023، وستقدم فرق عمل المؤسسة للزوار المهتمين والمختصين ووسائل الإعلام إيضاحات وافية عن مشاريعها وسلسلة محطاتها العصرية والتي تتميز بتصميم هندسي رفيع المستوى ومعايير اداء عالمية، طورتها «إمباور»، بمعدات وتقنيات عصرية وفق أفضل الأسس الإقتصادية للاستدامة.

وأشارت «إمباور»، على انها حريصة كل الحرص على إثراء فعاليات"ويتيكس2023" بوصفه أكبر معرض للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة في المنطقة والاشهر على مستوى العالم.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أن "ويتيكس" الذي تنظمه "ديوا" سنوياً بتوجيهات كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسخ مكانته كأحد أكبر وأهم المعارض العالمية الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة مشيراً الى ما ينتظر المشاركين والزوار للمعرض من تميز وتفرد لاسيما وأنه يرسخ المعرض مكانته الدولية كونه منصة فريدة تستهدف تحقيق التكامل بين جميع شرائح قطاع الطاقة، الى جانب ما يمثله من فرص جديدة للتعاون بين القطاعات التجارية والفنية، كما يتيح للمستثمرين وصناع القرار والمؤسسات المحلية والعالمية عقد الصفقات المثمرة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية ، وتحديد احتياجات السوق.

ولفت بن شعفار الى تزايد الطلب على أنظمة وخدمات تبريد المناطق على خلفية ازدياد الطلب على المنتج المستدام والأقل تكلفة من جانب الشركات التي تبحث عن حلول جديدة لخفض التكاليف، الى جانب رغبتها في أن يكون لها بصمة واضحة في الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون على المستوى المحلي والعالمي.

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