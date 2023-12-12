ارتفع إجمالي عدد الركاب في العام 2023، بنسبة 16.6% ليصل إلى 77.3 مليون راكب مقارنة بنفس الفترة من عام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، مقدم الخدمات الجوية المشهور عالمياً، عن تحقيق زيادة ملحوظة في القدرة الاستيعابية للركاب من حيث عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 12.1%، مقارنةً بنتائج شهر نوفمبر من العام 2022. كما ارتفع عدد الركاب الذين نقلتهم الخطوط الجوية التركية مقارنةً بنوفمبر الماضي، بنسبة 4.1% ليصل إلى 6 ملايين راكب، فيما وصل معدل الحمولة الدولي 79.9% بينما بلغ معدل الحمولة المحلي 84.8%، مع معدل حمولة إجمالي قدره 80.4%.

وسجلت نتائج إجمالي حركة المرور، لشهر نوفمبر 2023 زيادةً مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث ارتفع عدد الركاب الدوليين المسافرين إلى وجهات عالمية بنسبة 11.2% ليصل إلى 2.2 مليون راكب، في حين ارتفع حجم البضائع والطرود التي نقلتها الخطوط الجوية التركية من 138.3 ألف طن إلى 153.5 ألف طن، محققةً زيادة بنسبة 11%.

وعلى صعيد نتائج حركة المرور خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2023، ارتفع إجمالي عدد الركاب بنسبة 16.6% ليصل إلى 77.3 مليون مسافر مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وشهدت جميع الأرقام الأخرى تقريباً، ارتفاعاً مقارنةً بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد الركاب الدوليين المنقولين بنسبة 27.9 % إلى 27.2 مليون راكب، مقارنةً بنحو 21.2 مليوناً في نفس الفترة من عام 2022، وارتفع إجمالي معدل الحمولة بمقدار 2.3 نقطة، ليصل إلى 82.8 % مقارنةً في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ معدل الحمولة الدولي 82.6% ومعدل الحمولة المحلي 84.8%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المقاعد المتوفرة لعدد معين من الكيلومترات (ASK) بنسبة 16.1%، ليصل إلى 215 مليار، مقارنةً بنحو 185.2 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل شهدت البضائع والطرود المحملة، خلال هذه الفترة تراجعاً طفيفاً مقارنة بعام 2022، حيث تراجعت من 1.54 مليون طن إلى 1.50 مليون طن.

ومع نهاية نوفمبر 2023، بلغ عدد الطائرات في إطار أسطول الخطوط الجوية التركية 437 طائرة.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج والأداء، قال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، الأستاذ الدكتور أحمد بولات:" يسعدنا أن نشهد هذه الزيادة المطردة في أرقام المسافرين وحركة المرور لدينا عاماً بعد عام. وتُشكل هذه الأرقام، دلالة واضحة على العمل الجاد والدؤوب الذي قام به فريقنا في الخطوط الجوية التركية وراء الكواليس، لضمان سير جميع العمليات بسلاسة ومواصلة مسيرة التطور والنمو. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا بهدف تعزيز تجارب العملاء مع الخطوط الجوية التركية، انطلاقاً من موقعنا الرائد كشركة طيران مفضلة لملايين المسافرين حول العالم".

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نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

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نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.