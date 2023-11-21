دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تتراباك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية، عن تحقيقها فوزاً مزدوجاً خلال مشاركتها في معرض جلفود للتصنيع 2023. وحصدت الشركة، التي شاركت في نسخة هذا العام من المعرض تحت شعار "خيارات ابتكار غير محدودة"، جائزتين متميزتين: جائزة التميّز للعارضين لأفضل جناح في المعرض وجائزة الابتكار في التعبئة والتغليف، وذلك تقديراً لإسهاماتها البارزة في هذا القطاع.

ويعود نجاح تتراباك وحصولها على هذا التقدير، لمنتجها الرائد والمستدامTetra Prisma® Aseptic 330 ذات الشكل المربع والمزود بـتقنية DreamCap™ 26، حيث أن العبوة والغطاء مصنوعين بالكامل من ورق كرافت/ ورق الفستق غير المبيض والبوليمرات النباتية. ويجمع هذا الحل المبتكر للتعبئة والتغليف بين الشكل والخصائص الوظيفية بسلاسة، ويتميز بتصميم متطور يساهم في تعزيز الجاذبية البصرية ووظائف التغليف. ولقد صمم Tetra Prisma® Aseptic 330 بشكله المربع بهدف توفير الراحة، وضمان سهولة الاستخدام للمستهلكين، في حين تحقق تقنية DreamCap™ 26 مستويات إضافية من التطور والجوانب العملية لعملية التعبئة والتغليف. وتلبي هذه المجموعة المتميزة الفائزة، أعلى معايير الجودة كما تساهم في إرساء معياراً جديداً لحلول التعبئة التغليف المستدامة والمبتكرة في هذا القطاع.

وفي معرض تعليقه على هذا الفوز، قال نيلز هوغارد، مدير عام تتراباك في المنطقة العربية:"نعرب عن فخرنا وامتناننا لحصولنا على جائزتين مرموقتين في معرض جلفود للتصنيع 2023: جائزة التميّز للعارضين وجائزة الابتكار في التعبئة والتغليف. لقد حظي التزامنا بالابتكار والاستدامة في معالجة الأغذية وحلول التعبئة والتغليف، التقدير والتكريم، ونحن متحمسون لاستلام هذه الجوائز. ويسلط هذا الإنجاز، الضوء على سعينا الدؤوب لتقديم وتوفير الحلول المتطورة في هذه الصناعة".

وأضاف:"أتوجه بالشكر الجزيل لفريقنا الرائع وشركائنا وعملائنا الكرام على دعمهم الثابت. إذ يعكس هذا الفوز الجهد الجماعي والالتزام بتحقيق التميّز، الذي يشكل عنصر ومحرك أساسي لمسيرة شركة تتراباك. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في السنوات المقبلة".

تميّزت مشاركة تتراباك في نسخة هذا العام من معرض جلفود للتصنيع، وشهدت مستوى استثنائي من الأنشطة الفعالة والهادفة. وأضاف حضور أدولفو أوريفي، الرئيس التنفيذي لشركة تتراباك العالمية، ومشاركته الإيجابية بُعدًا هاماً لهذا الحدث، الأمر الذي يعكس مكانة شركة تتراباك الرائدة عالمياً والتزامها بتحقيق التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة صفقة بارزة بقيمة 12.3 مليون دولار أمريكي مع شركة السد للصناعات الغذائية ومقرها بغداد. تعكس هذه الخطوة، مصداقية وثقة شركائنا في تتراباك، ليس ذلك فحسب بل تؤسس لحقبة جديدة من التعاون والنمو في المنطقة.

نجحت تتراباك في الحفاظ على موقعها الرائد في طليعة صناعة تجهيز ومعالجة الأغذية وخدمات التعبئة والتغليف، وتعزيز دورها في دفع عجلة التغيير الإيجابي، إلى جانب إسهامها في إرساء معايير جديدة من خلال التزامها بالابتكار والاستدامة والتميّز. وتتطلع الشركة إلى مواصلة مهمتها المتمثلة في توفير أحدث الحلول التي تلبي الاحتياجات المتطورة لسوق العمل بل وتجاوزها إلى مستويات وآفاق جديدة.

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