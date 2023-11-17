وسط إشادة واسعة من زوار المعرض

معالي سعيد الطاير يشيد بدور العارضين والرعاة في نجاح المعرض ودوره في التعريف بأحدث التقنيات في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة

نحو 2600 شركة من 62 دولة شاركت في المعرض

إشادة واسعة من زوار المعرض بالتقنيات والحلول المبتكرة والمنتجات المتطورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية دورته الخامسة والعشرين بنجاح كبير ومشاركة غير مسبوقة، حيث استقطب المعرض نحو 2,600 شركة من 62 دولة حول العالم، ورعاية 76 شركة ومؤسسة محلية وعالمية، وتضمن 24 جناحاً عالمياً من 16 دولة. وأشاد زوار المعرض بالتقنيات المتطورة والحلول المبتكرة التي عرضتها الشركات والمؤسسات خلال فترة المعرض.

إشادة

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، عدداً من الأجنحة والمنصات المشاركة في المعرض، وأثنى معاليه على المنتجات والحلول والتقنيات المبتكرة التي تم عرضها في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" هذا العام، والتي ركزت على أنظمة الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقنيات تحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وأنظمة تخزين الطاقة، والألواح الشمسية والخلايا الشمسية المتطورة، والشبكات الذكية، وتقنيات المدن الذكية، والخدمات اللوجستية الذكية، وتخزين الطاقة، والكشف عن تسريبات المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من تقنيات تعزيز الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه.

شهد معالي الطاير في اليوم الأول للمعرض افتتاح الجناح السويسري في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" بحضور سعادة أنجليكا شمب، القنصل العام للاتحاد السويسري في دبي والإمارات الشمالية، واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز الحلول والتقنيات التي توفرها الشركات السويسرية لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والمياه.

كما جال معالي الطاير على عدد من أجنحة الدول المشاركة في المعرض بما في ذلك روسيا، وكوريا، وبلجيكا وهولندا، واطلع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي توفرها الشركات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستدامة، والمياه، والشبكات الذكية. وزار معالي الطاير كذلك منصات بلدية دبي، وشركة إعمار العقارية، و"وصل" للعقارات، وهيتاشي للطاقة، وتيسار، و"كي إي سي"، و"لوسي إلكتريك"، و"الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية"، وغلف إيترنيت"، و"كابلات الرياض"، و"تاتا"، و"سينتور"، و"لارسن آند توبرو"، و"إيه جي باور"، ونانوصن، والنصر للمقاولات، وهيونداي إلكتريك، والواحة الخضراء للمقاولات، وشركة عرعر يوتيليتي.

استقبال

استقبل معالي سعيد الطاير عدداً من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في منصة الهيئة في المعرض، من بينهم سعادة كارل ريختر، القنصل العام للمملكة الهولندية في دبي والإمارات الشمالية، حيث اطلع القنصل الهولندي على أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتعرف إلى أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الاستدامة. كما تسلم معالي الطاير شهادة تقدير للهيئة من أنيت غوثر، رئيس المبيعات في شركة "دييل" الألمانية للعدادات الذكية بمناسبة توريد مليون عداد مياه ذكي للهيئة تسهم في تعزيز كفاءة واعتمادية شبكة المياه.

الجناح الفرنسي

خلال فعاليات ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"، افتتحت سعادة ناتالي كينيدي، القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي، الجناح الفرنسي في المعرض. وتأتي المشاركة الأولى للجناح الفرنسي هذا العام كجزء من فعاليات "الأيام الفرنسية للطاقة الشمسية والمستدامة" التي تنظمها وكالة "بيزنس فرانس"، والتي تمثل مجموعة متنوعة من الشركات المبتكرة المستعدة لتقديم منتجاتها وخدماتها إلى منطقة الشرق الأوسط. يضم الجناح الفرنسي مجموعة من الشركات المبتكرة والمتخصصة في مجموعة متنوعة من مجالات الاستدامة، بدءًا من إدارة المياه والطاقة وصولاً إلى الحلول التكنولوجية المتقدمة. زوّار جناح فرنسا في معرض ويتيكس ستتاح لهم فرصة استكشاف آخر التطورات في هذا الميدان واستكشاف كيفية تأثير هذه الحلول المبتكرة بشكل إيجابي على منطقة الشرق الأوسط.

مشاركة واسعة

يمتد "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" في دورة اليوبيل الفضي هذا العام، على مساحة 78 ألف متر مربع، ويستمر حتى يوم الجمعة، 17 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، في قاعات الشيخ سعيد 1، 2، 3 وقاعة الشيخ مكتوم وقاعات أرينا 1 و2، والقاعات من 1 إلى 8.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.