نمو مبيعات العلامة بنسبة 192% يمهّد الطريق أمام توسعها في السوق السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أونكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركة الرائدة لتصنيع أفران الكومبي، عن إصدار تقريرها للربع الأول من عام 2023 الذي يؤكد تسجيل نمو مبهر بنسبة 192% في مبيعات الشركة، ما يسلط الضوء على إمكانات النمو الواعدة للعلامة في السوق السعودية قبل افتتاح مكتبها المرتقب في الرياض في سبتمبر من العام الجاري. وتركز الشركة بشكل رئيسي على تعزيز حضورها في المنطقة، حيث تتوقع تسجيل نمو بنسبة 35% خلال العام القادم وحده.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مات روبرتس، المدير الإداري لأونكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نواصل التزامنا بتعزيز حضورنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويسعدنا الاستفادة من فرص النمو العديدة التي توفرها السوق السعودية. وكلنا ثقة بقدرتنا على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، بالتوازي مع انسجام مبادراتنا للاستدامة وأهداف تحول الطاقة لدينا مع مساعي رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتشكل سوق المملكة إحدى أهم الأسواق لأونكس، حيث توفر إمكانات نمو واعدة للعلامة بحسب تقرير أداء أونكس للربع الأول من عام 2023".

وأعلنت شركة أونكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن استعدادها لافتتاح مكاتب لها في دبي والرياض وشمال أفريقيا، والتي ستشكل مراكز أعمال تتيح للعلامة تقديم أفضل مستويات الخدمة والدعم للعملاء. وأضاف روبرتس قائلاً: "نسعى إلى تحقيق المزيد من النمو والنجاح من خلال افتتاح عدة فروع للشركة في مختلف أنحاء المنطقة وتوسيع شبكتنا من خبراء الضيافة والطهاة بشكل كبير، إلى جانب إطلاق مجموعة من المنتجات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر القادمة".

وبدوره، قال عبد الله قسيس، المدير الإقليمي المعيّن حديثاً لدى شركة أونكس العربية المحدودة: "يشرفني أن أقود خطط شركة أونكس للتوسع في المملكة العربية السعودية، وأتطلع إلى العمل مع فريقنا لتقديم أرفع مستويات الخدمة للعملاء. وأثق بقدرتنا على تحقيق نجاح كبير في خطوتنا الجديدة بفضل فريقنا من المحترفين الشغوفين والمبتكرين".

ويؤكد تقرير ممارسة الأعمال للشركة في الربع الأول من عام 2023 التزامها الراسخ بالاستدامة وتحقيق نمو ملموس بنسبة المبيعات في السوق السعودية، إضافةً إلى سعيها لتوسيع حضورها في المنطقة. ويأتي افتتاح المكاتب المرتقبة لأونكس وخطتها لإطلاق المنتجات الجديدة، تأكيداً على التزامها بتقديم الخدمات الممتازة للعملاء وترسيخ مكانتها بوصفها شركة تصنيع رائدة للخدمات الغذائية في المنطقة.

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لمحة حول شركة أونكس

تأسست شركة أونكس عام 1990 في مدينة بادوفا الإيطالية، وسجلت مبيعاتها في عام 2021 ما مقداره 182 مليون يورو وما زالت تشهد نمواً مستمراً. وتختص الشركة بتصميم أفران احترافية وتصنيعها وبيعها لقطاعات تقديم الطعام ومتاجر التجزئة والمعجنات والمخابز. وتعتمد أونكس على تكنولوجيا ذكية في عمليات الطهو الاحترافية من أجل دعم الأفراد والشركات لتحقيق أقصى درجات النجاح. وتتخذ الشركة من كادونيغي مقراً لها، التي تحتضن مصانع الإنتاج والمقر الرئيسي، حيث أصبحت الشركة الرائدة في تصنيع الأفران الاحترافية من حيث عدد الأفران المباعة في العالم. وتنتشر مكاتب الشركة وفروعها التجارية في 37 دولة، ويتم توزيع منتجاتها في أكثر من 110 دول. ويضم فريق الشركة أكثر من 650 موظف، يعمل أكثر من 200 منهم في الفروع المنتشرة على مستوى العالم. كما يعمل أكثر من 50 من الأخصائيين والفيزيائيين والميكانيكيين والكيميائيين ومهندسي الطيران في عمليات البحث والتطوير بهدف الارتقاء بالتكنولوجيا الذكية المطبقة على مختلف عمليات الطهو.

ويتضمن المكتب الإقليمي للشركة في دولة الإمارات مطبخاً تجريبياً مجهزاً بأحدث الأفران الاحترافية، حيث يُعد مكاناً مثالياً لتجارب واستعراضات الطهو. وتتيح أونكس للعملاء المحتملين فرصة تجربة الأفران ضمن أماكن عملهم، كما تزود المستخدمين باقتراحات وإرشادات تساعدهم على الاستفادة من أفران الشركة بأفضل صورة ممكنة.