دبي- أقيمت نهائيات موسم 2023 من تحدي القيادة الذكية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بدعم من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات الناريّة، حيث استطاع ألكسندر ستريشر أن يُحرز الفوز بعد رحلة آمنة وصديقة للبيئة وسط المدينة.

شهد النهائي المباشر بين ألكسندر ستريشر وجيمس هاي نهاية موسم 2023، والذي جاء بمثابة دعوة للسائقين العاديين في جميع أنحاء العالم إلى القيادة بطريقة أكثر أماناً وصديقة للبيئة خلال رحلاتهم المنتظمة باستخدام تطبيق FIA SDC.

تمّ إطلاق الموسم السنوي لتحدي القيادة الذكية في عام 2019 من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، حيث تمّ تطويره بالشراكة مع شركة تحليلات بيانات الذكاء الاصطناعي Greater Than.

بفضل تقنية نمط الذكاء الاصطناعي من Greater Than، يمنح تطبيق FIA SDC للمشاركين "درجة ذكية" لتقييم استهلاكهم للطاقة والانبعاثات والتركيز واعتماد مهارات القيادة الآمنة، كما يُقدّم أهم النصائح لإلهامهم لتحسين قيادتهم بشكل أكبر.

وحضر الحفل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم وعقّب بقوله: "عشية مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP28)، يأتي نهائي تحدي القيادة الذكية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات بمثابة تذكير قوي بأهمية مشاركة المستخدم في رحلتنا لجعل التنقل أكثر استدامة. وباعتبارنا منظمة اتحاديّة، فقد دافعنا منذ فترة طويلة عن تبني حلول تكنولوجيّة واستهلاكيّة واسعة النطاق تساعد الجميع على الإلهام والمشاركة من أجل طرق أنظف وأكثر أماناً. واليوم نحن فخورون بتولي زمام القيادة لهذا النوع من المهمات. أودّ أن أشكر منظمة الإمارات للسيارات والدراجات الناريّة على استضافة هذا النهائي وإنجاحه. تهانينا للفائز ونتطلع لموسم جديد في العام المقبل".

بعد فوزه بالموسم، علّق ألكسندر ستريشر، عضو نادي السيارات الفرنسي “لقد استمتعت بالمنافسة في تحدي القيادة الذكية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات، والفوز هو مجرد تتويج لروعة الرحلة. لقد سررت حقاً برؤية نفسي سائقاً أكثر ارتباطاً بالبيئة وأكثر أماناً وحرصاً على مراعاة سلوكيات القيادة."

تنافس سائقون من 79 دولة في تحدي هذا العام. وبمعدل متوسط، شهدنا انخفاضاً بنسبة 13% في استخدام البطارية أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالسائق العادي.*

وبدورها عقّبت جوهانا فورسيكي، الرئيس التنفيذي للأعمال ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Greater Than: "إن الإعلان عن الفائز بجائزة FIA SDC هو أمر مثير للاهتمام حقاً ويظهر مدى تحمس السائقين من جميع أنحاد العالم لتحسين مهاراتهم في القيادة وإحداث فارق ملموس في الكوكب. نحن فخورون بالعمل مع الاتحاد الدولي للسيارات للمساعدة في تقليل التأثير البيئي الناجم عن وسائل النقل اليوم من خلال إلهام التغيير السلوكي على مستوى السائق الفردي."

واستضافت النهائي منظمة الإمارات لرياضة للسيارات والدارجات الناريّة (EMSO) عضو الاتحاد الدولي للسيارات. وتمّ توفير السيارات المستخدمة من قبل شركة هيرتز الإمارات العربية المتحدة التابعة لمجموعة الفطيم.

وعلّق ماهر بدري، الرئيس التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات الناريّة: "أنا ممتن للغاية لاستضافة نهائي تحدي القيادة الذكية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى. هنا في EMSO، نحن متحمسون للاستدامة، ونود أن نصحب السائقين في رحلة التغيير، كما هو الحال مع تحدي القيادة الذكية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات. من الرائع أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المهمة التي تلهم السائقين في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف ألكسندر ماس، المدير العام لشركة هيرتز الإمارات العربية المتحدة التابعة لمجموعة الفطيم: “نحن فخورون بكوننا جزءاً من تحدي القيادة الذكية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات والذي يضع بوضوح عادات القيادة الأكثر ذكاءً والأكثر مراعاة للبيئة في قلب التحول الحتمي إلى صافي الانبعاثات الصفرية. وتأتي هذه الشراكة في الوقت المناسب مع اختيار مجموعة الفطيم كشريك استراتيجي للتنقل الإلكتروني في مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP28)، وتتوافق تماماً مع حدث يدعو أصحاب المصلحة في مجال السيارات إلى دفع عجلة التغيير من خلال إظهار قوة العمل الجماعي عبر الالتزام بالأفعال الموحدة."

يستضيف الاتحاد الدولي للسيارات وشركة Greater Than أيضاً "Drive Change Today" وهو تحدي قيادة ذكية أطلقه الاتحاد الدولي للسيارات خصيصاً لمؤتمر COP28، وذلك في الفترة من 22 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. يتيح التحدي للسائقين من جميع أنحاء العالم ترك بصمتهم في COP28، مع عرض النتائج والتطبيق على منصة الاتحاد الدولي للسيارات في المنطقة الزرقاء لمؤتمر COP28.

*يتم حساب النسبة المئوية لاستخدام البطارية أو التوفير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي من Greater Than. يتمّ تحليل بيانات كل رحلة وتحويلها إلى ملف تعريف DriverDNA فريد تتم مقارنته بعد ذلك بقاعدة بيانات تضم أكثر من 7 مليارات ملف تعريف DriverDNA لتقييم توفير ثاني أكسيد الكربون.

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