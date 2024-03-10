القاهرة: تتويجًا لجهود الإدارة التنفيذية في تطوير أداء الشركة على مستوى جميع الأنشطة، حققت "المطورون العرب القابضة"، مبيعات تعاقدية بلغت 5.3 مليار جنيه خلال عام 2023-وهي أكبر قيمة مبيعات في تاريخ الشركة- مقابل 2.6 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي بلغت 203%-وهي أعلى نسبة زيادة في مبيعات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية- كما نجحت الشركة في التحول للربحية مسجلة صافي ربح بلغ 100 مليون جنيه بنسبة نمو قياسية وصلت إلى 649%.

تأتي هذه النتائج المالية والتشغيلية غير المسبوقة لشركة المطورون العرب القابضة، تكليلًا لجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، في تنفيذ خطة تطوير متكاملة مرتكزة على ثلاثة محاور وهم: أولًا تنمية العنصر البشري عبر الاستعانة بأفضل الكفاءات والكوادر في القطاع العقاري، وثانيًا تعظيم محفظة أراضي الشركة من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتنمية محفظة مشروعات الشركة وتسليم الوحدات للعملاء، وثالثًا عقد شراكات مع كبرى الشركات في مجالها لضمات تقديم أفضل جودة خدمة للعملاء.

وجاءت الطفرة في مبيعات شركة المطورون العرب القابضة نتيجة زيادة عدد الوحدات المباعة لتصل إلى 1819 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 220 ألف متر خلال عام 2023 مقابل عدد 1360 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 150 ألف متر في العام السابق وذلك بزيادة قدرها 103%، كما نجحت الشركة في تسليم عدد 654 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 75 ألف متر مقارنة بعدد 655 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 73 ألف متر خلال عام 2022.

وانعكس الأداء التشغيلي لشركة المطورون العرب القابضة إيجابًا على مختلف مؤشرات الأداء المالي خلال عام 2023، وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 849 مليون جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 149%، وبلغ مجمل الربح المحقق خلال العام الماضي 402 مليون جنيه مقارنة مع 248 مليون جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 162%، وبلغت الأرباح التشغيلية (الربح قبل الفائدة والضريبة) 77 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 23 مليون جنيه بنسبة نمو 442% خلال فترة المقارنة، وتحولت الشركة للربحية مسجلة صافي أرباح بلغت 100 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة مع خسائر وصلت إلى 18 مليون جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 649%، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.08 جنيه مقارنة مع خسائر 0.01 جنيه.

كما انخفضت نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات من 71% خلال عام 2022 إلى 68% خلال عام 2023، وزادت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات من 29% خلال عام 2022 إلى 32% خلال العام الماضي، كما زادت نسبة الأرباح التشغيلية إلى الإيرادات من سالب 3% إلى نمو بنسبة 6%، وكذلك نسبة صافي الربح إلى الإيرادات من سالب 2% إلى نمو بنسبة 8%.

تعليقًا على هذه النتائج، قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة وضعت خطة استراتيجية طويلة الأجل لتطوير محفظة مشروعاتها القائمة من خلال مضاعفة حجم الاستثمارات سنويًا للإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة، وأثمرت هذه الخطة عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في النتائج التشغيلية والمالية للشركة رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع العقاري بوجه خاص خلال العام الماضي.

أضاف أن الإدارة التنفيذية لشركة المطورون العرب القابضة مستمرة في جهودها في تنمية محفظة مشروعاتها، وفي هذا الصدد تعتزم استكمال عمليات تطوير مشروع البحر الميت، والبدء في "مشروع أغادير" فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بذلك المشروع الواعد، كما تدرس فرص استثمارية جديدة لزيادة محفظة أراضيها من خلال شراء أراض جديدة في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، واللتان تحظيان بطلب عقاري مرتفع.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج الإيجابية لشركة المطورون العرب القابضة، انعكست على أداء سهم الشركة بالبورصة المصرية، والذي ارتفع بنسبة 260% خلال عام 2023 محققًا أعلى نسبة صعود بين الشركات العقارية المقيدة بسوق المال المصرية، ومتجاوزًا نسبة صعود المؤشر الرئيسي والتي بلغت 65%، وكذلك نسبة مؤشر القطاع العقاري والذي زاد بنسبة 65.5%، كما استمر الأداء الإيجابي للسهم ليرتفع بنسبة 758% حتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس 8 مارس ليحافظ على صدارة مؤشر الشركات العقارية، وهو ما يعكس ثقة المساهمين في أداء الشركة، والتوقعات الإيجابية بمستقبلها خلال الفترة المقبلة.

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