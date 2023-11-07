إيرادات الربع الثالث ترتفع بنسبة 8% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي وصولاً إلى ثاني أعلى مستوياتها التاريخية

ارتفاع الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 3% بفضل تحقيق قطاع حلول الاتصالات المتنقلة نمواً من رقمين

الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها ترتفع إلى مستوى قياسي بلغ 25.3 مليار درهم إماراتي [6.9 مليار دولار أمريكي] أو 15.7 ضعف إيرادات الاثني عشر شهراً الماضية بعد حصول الياه سات على تكليف حكومي هو الأكبر على الإطلاق بقيمة 18.7 مليار درهم إماراتي [5.1 مليار دولار أمريكي]

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" أو "المجموعة")، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT ورمز التعريف الدولي AEA007501017)، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وسجلت الشركة ارتفاعاً نسبته 3% للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي [323 مليون دولار أمريكي] و713 مليون درهم إماراتي [194 مليون دولار أمريكي] على التوالي. وزاد صافي الدخل بأكثر من الضعف، في حين حافظ صافي الدخل المطبع على مستويات الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 274 مليون درهم إماراتي [75 مليون دولار أمريكي].

عزز الأداء الملفت لقطاع حلولُ الاتصالات المتنقلة هذه النتائج، وهو القطاع المتمثل بشركة الثريا والتي تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية على النطاق الترددي L-band. وقد سجل هذا القطاع نمواً في الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر الماضية بنسبة 22% ونمواً في الربع الثالث بنسبة 81% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعاً بارتفاع مبيعات المعدات وإيرادات الخدمات. وواصلت إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة الذي يوفر سعة اتصالات لحكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال عقد طويل الأجل مع مؤشر للتضخم بمعدل ثابت، ليستمر نموها على أساس سنوي بنسبته 1%. وسجل قطاع الحلول المدارة، ثاني أكبر قطاعات أعمال المجموعة والذي يوفر حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ذات القيمة المضافة والكاملة بشكل أساسي لحكومة دولة الإمارات والجهات ذات الصلة، انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات جرّاء تسجيل نتائج قوية استثنائية في فترة المقارنة العام الماضي لكنه ما يزال في وضع جيد سيمكنه من تحقيق إيرادات سنوية تساوي أو تتفوق على العام السابق. وشهد قطاع حلول البيانات الذي يوفر حلول بيانات الاتصال بالنطاق العريض القائمة على الأقمار الصناعية، انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات نتيجةً لانخفاض مبيعات المعدات، لكنه سجل تحسناً كبيراً في أرباحه التشغيلية.

تشمل أبرز إنجازات الشركة خلال فترة التسعة أشهر ما يلي:

بلغت الإيرادات 1.2 مليار درهم إماراتي [323 مليون دولار أمريكي]، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي.

بلغت الأرباح المُطبعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 713 مليون درهم إماراتي [194 مليون دولار أمريكي]، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي مع هامش قوي نسبته 60% (مقارنة مع 60% في العام السابق).

بلغ صافي الدخل المُطبع (الربح) 274 مليون درهم إماراتي [75 مليون دولار أمريكي]، متماشياً مع مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي مع الحفاظ على هامش جيد بنسبة 23% (24% في العام السابق).

وصلت قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها إلى 25.3 مليار درهم إماراتي [6.9 مليار دولار أمريكي]، أي ما يعادل 15.7 ضعف إيرادات الاثني عشر شهراً الماضية، محققة بذلك قفز كبيرة مقارنةً بنهاية العام 2022 (حيث بلغت 7.3 مليار درهم إماراتي [2.0 مليار دولار أمريكي] أو 4.6 ضعف إيرادات الاثني عشر شهراً الماضية).

أمر التكليف الأعلى قيمة على الإطلاق للياه سات من قبل حكومة دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام بقيمة 18.7 مليار درهم إماراتي [5.1 مليار دولار أمريكي] لتوفير السعة الاتصالاتية عبر الأقمار الصناعية والخدمات المدارة المتعلقة بها، وسيتم استلام 3.7 مليار درهم إماراتي [1 مليار دولار أمريكي] منها مقدماً.

تدفقات نقدية ضخمة مع مستوى تدفقات نقدية حرة تقديرية بقيمة 627 مليون درهم إماراتي (171 مليون دولار أمريكي)، أي أقل بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق بسبب سداد لحكومة الإمارات العربية المتحدة السلفيات المقدمة (حوالي 75 مليون دولار أمريكي سنويًا اعتبارًا من العام 2023) والتي تم استلامها سابقًا خلال مرحلة بناء القمرين الصناعيين "الياه 1" و"الياه 2". وقد تم تعويض ذلك إلى حد كبير من خلال تحسين تحصيل المستحقات.

الميزانية العمومية الأقوى في تاريخ الشركة مع صافي دين سلبي المستوى يزيد عن 583 مليون درهم إماراتي [159 مليون دولار أمريكي] وإجمالي سيولة متاحة بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي [719 مليون دولار أمريكي] ورؤية طويلة الأجل للتدفقات النقدية المستقبلية حتى عام 2043، الأمر الذي يدعم الاستثمارات المستقبلية لشركة الياه سات سواء في النمو الذاتي عبر توسع الشركة (الياه 4 والياه 5) أو اغتنام فرص الاستحواذ، وذلك من دون التأثير على سياسة توزيع الأرباح الجذابة والمتنامية.

صافي دخل تمويلي إيجابي قدره 36 مليون درهم [10 ملايين دولار أمريكي] نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأمد مقارنةً بالعام السابق.

المضي قدماً لزيادة توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023 بنسبة 2% على الأقل لتصل إلى 16.46 فلس (4.48 سنت أمريكي) لكل سهم أي ما يوازي 402 مليون درهم (109 مليون دولار). واستناداً إلى آخر سعر إغلاق للسهم، فإن هذا يعني عائداً سنوياً لتوزيعات الأرباح بنسبة تزيد عن 6%، وهو من بين أعلى العائدات التي توفرها الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية لدولة الإمارات.

إبقاء النطاقات الإرشادية للسنة الكاملة والخاصة بالإيرادات، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، والنفقات الرأسمالية والاستثمارات النقدية من دون تغيير، في حين تمت زيادة النطاق الإرشادي الخاص يالتدفقات النقدية الحرة التقديرية إلى 514-588 مليون درهم [140-160 مليون دولار أمريكي] من 477-550 مليون درهم [130-150 مليون دولار أمريكي].

وتعليقاً على النتائج المالية، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات": "شهد الربع الثالث إنجازات تاريخية عدة من شأنها أن تعزز مسار النمو المستقبلي للشركة. وأدى نمو إيراداتنا المعلن عنه لفترة التسعة أشهر الماضية والمدعوم بأحد أقوى مستويات الأرباح المسجلة للربع الثالث، إلى تحسين النطاق الإرشادي لأداء المجموعة للعام 2023، ما يعني أننا في وضع جيد لتسجيل أقوى أداء لدينا على الإطلاق للعام بأكمله. يتسم مركزنا المالي بانخفاض مستوى الرافعة المالية وهو بالتالي أقوى من أي وقت مضى ليواصل دعم سياسة توزيع الأرباح الجذابة. تمضي عمليات تجهيز القمر الصناعي من الجيل القادم "الثريا 4" قدماً حيث سيتم إطلاقه في العام 2024 وسيكون قيد الخدمة في النصف الأول من العام 2025، وسوف يوفر القمر الجديد إمكانيات متطورة وجديدة ستسمح لنا بتقديم حلول متطورة جديدة لعملائنا. حصلنا خلال الربع الثالث على أكبر عقد لنا على الإطلاق بقيمة 18.7 مليار درهم إماراتي [5.1 مليار دولار أمريكي] لتوفير السعة الاتصالاتية عبر الأقمار الصناعية والخدمات المدارة المتعلقة بها بتفويض من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن ذلك شراء قمرين صناعيين جديدين هما الياه 4 والياه 5، الأمر الذي دفع إيراداتنا المستقبلية المتعاقد عليها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما سيسهم في تعزيز أعمالنا الحكومية وتأمين تدفقات نقدية كبيرة حتى عام 2043".

وأضاف الهاشمي: "تعتبر هذه الفترة من الفترات المهمة جداً بالنسبة للياه سات، حيث تسهم هذه الإنجازات في إبراز مدى تميز الشركة كفرصة استثمارية مقارنة بالشركات المماثلة المدرجة في أسواق المنطقة وتلك العاملة في قطاع الأقمار الصناعية العالمي والذي لا يزال يشهد تحولاً كبيراً. تعتبر الشركة في مكانة متيمزة للاستفادة من فرص استثمارية متنامية القيمة وذلك بفضل إيراداتنا المستقبلية التراكمية الفريدة وميزانيتنا العمومية القوية تاريخياً".

يمكنكم الاطلاع على كامل الإفصاحات المالية لفترة التسعة أشهر، بما في ذلك التقرير المفصل حول مناقشة وتحليل الإدارة والذي يحدد بوضوح المصطلحات المستخدمة في هذا البيان الصحفي، ضمن قسم علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني لشركة "الياه سات".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "الياه سات"

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yahsat.com أو تابعونا على تويتر: @YahsatOfficial