تشارك مجموعة ألِف في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ”ويتيكس“ ودبي للطاقة الشمسية 2023، المزمع انطلاقهما بتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الفترة الممتدة من 15 – 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، التزاماً منها بصناعة مستقبل مستدام.

وخصصت مجموعة ألِف، جناحاً للزوار، للاطلاع على خططها التي توظفها في محفظة مشاريعها المستدامة، والهادفة إلى دمج كفاءة الطاقة، واستهلاك الكهرباء والمياه، وخفض المخلّفات البيئية، إضافة إلى التقنيات الذكية الداعمة لمشاريعها السكنية في حيّان والممشى بالشارقة، والتي تعزز أنماط الحياة الصحية، وتمتد نشاطاتها إلى إدارة النفايات، وإنشاء المساحات الخضراء، وإنتاج الطاقة الشمسية، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، والري الذكي، وغيرها من التقنيات التي تقلل الأثر البيئي.

ويشارك السيد جمال الشاويش، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، في حلقة نقاشية تركز على تبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التنمية الحضارية المستدامة، حيث يُسلّط الضوء على التزام مجموعة ألِف بتمكين المجتمعات من أجل مستقبل أكثر خضرة، وأكثر قدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.

وأضاف الشاويش: "تعكس مشاركتنا في المعرض التزام المجموعة بتعزيز الاستدامة في القطاع العقاري، وخلق مجتمعات مسؤولة بيئياً، وموفرة للطاقة وجاهزة للمستقبل".

يعدّ معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، فرصةً متكاملة لمجموعة ألِف، لعرض مشاريعها السكنية في حيّان والممشى بالشارقة، وكذلك التعرّف على الدور الحيوي لصناعة العقارات الداعمة لاستراتيجيات مبتكرة تعزّز اعتماد الاستدامة، لاسيما مع قرب استضافة الإمارات للدورة 28 من مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ (COP28)، والمزمع عقده بمدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر.

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