مسقط. تقديراً لإنجازاته الاستثنائية في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حصد البنك الأهلي مؤخراً جائزة يوروموني للتميز عن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تؤكد الجائزة على جهود البنك المبذولة تجاه تعزيز القطاع عبر توفير مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة والمصممة خصيصاً لتلبي احتياجات السوق المتغيرة.

تسلط جوائز يوروموني للتميز الضوء على أفضل البنوك أداءً في القطاع المصرفي، وعلى وجه التحديد المؤسسات المصرفية التي سجلت أداءً متميّزاً عبر مجموعة من الأنشطة المصرفية على مدار الـ 12 شهراً الماضية. ويُعَدّ حصول البنك الأهلي على الجائزة شهادة على دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، إذ أطلق البنك الأهلي الخدمات المصرفية الخاصة بفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2009م.

يعد نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محورياً وأساسياً في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد، لهذا يحرص البنك الأهلي على دعمهم ليتمكنوا من تحقيق النجاح عبر إطلاق العديد من المبادرات. وتأتي هذه المساعي لتعزيز مسيرة البنك الأهلي الواعدة في القطاع المصرفي سريع التغير. وعلى ضوء المبادرات التي تدعم مسيرة هذا القطاع النامي، أطلق البنك الأهلي مبادرة "تمكين"، الفريدة من نوعها للتمويل الجماعي، وتهدف المبادرة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتسعى لتعزيز الاقتصاد المحلي بمساعدة الوسائل التقنية المبتكرة. وتقدم مبادرة "تمكين" للتمويل الجماعي حلول تمويلية آمنة ومبتكرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتماشى مساعي البنك الأهلي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع أهداف رؤية عُمان 2040م من خلال تعزيز النمو الشامل للسلطنة.

حصد البنك الأهلي العديد من الجوائز خلال عام 2023م، من ضمنها "جائزة أفضل بنك للأعمال المصرفية الخاصة" في السلطنة ضمن حفل توزيع جوائز "التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2023م، كما نال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الفاضل سعيد بن عبد الله الحاتمي جائزة "الرئيس التنفيذي للعام" ضمن حفل توزيع جوائز "عُمان للصيرفة والمالية" لعام 2023م. ويتصدر البنك قائمة البنوك الأكثر تفضيلاً في السلطنة من خلال مبادراته الرائدة التي تلبي احتياجات عملائه المتغيرة. معززاً بمحفظة واسعة من المنتجات والخدمات المتميزة، سيواصل البنك الأهلي رحلته الواعدة لتحقيق المزيد من النمو والتميز والنجاح.

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