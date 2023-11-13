● شهدت فيستا زيادة بنسبة 74٪ في إجمالي ساعات الرحلات المباعة ضمن برنامج فيستا جيت في دول مجلس التعاون الخليجي، ونموًا بنسبة 22٪ في ساعات الرحلات الوافدة والصادرة من وإلى المنطقة.

●تأتي دبي في المركز الأول لفيستا في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الرحلات خلال الربع الثالث من عام 2023

●شهدت البحرين أقوى نمو داخل المنطقة، مع بنسبة نمو من ثلاثة أرقام في عدد ساعات الرحلات

دبي: أظهرت فيستا جلوبال هولدينغ (فيستا)، مجموعة الطيران الخاص الرائدة في العالم، من خلال علاماتها التجارية الرائدة فيستا جيت وإكس أو، نموًا متسارعًا في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من عام 2023. تظهر النتائج أن المنطقة تسهم بشكل كبير في النمو العالمي العام للمجموعة، بينما تستمر الرحلات في مطاري دبي الدوليين* مجتمعة في رؤية الإمارة كأول وجهة للمجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

قامت فيستا، التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، بالاستثمار في المنطقة من خلال مساحة مكتبية جديدة لمقرها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مع عدد موظفين يزيد عن 65 – تضاعف 5 مرات خلال الأربع سنوات الماضية. في الربع الثالث من عام 2023 ومقارنة بالعام السابق، أظهرت فيستا زيادة بنسبة 74٪ في إجمالي ساعات الرحلات المباعة ضمن برنامج فيستا جيت في دول مجلس التعاون الخليجي – مما يوفر رؤية جيدة حول الطلب المستقبلي نظرًا لتوقيع العملاء عقودا لمدة ثلاث سنوات. كما سجلت المنطقة بعض أعلى معدلات النمو من حيث عدد ساعات الرحلات الإجمالية لجميع رحلات فيستا، بزيادة بنسبة 22٪ بشكل عام. وشهدت البحرين، على وجه الخصوص، زيادة بنسبة من ثلاثة أرقام بلغت 110٪ في عدد ساعات رحلات فيستا مقارنة بالعام السابق. وشهدت المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان زيادات في الرحلات بنسب تبلغ 64٪ و16٪ و16٪ على التوالي.

في السنوات العشر الأخيرة، قامت فيستا باستثمار أكثر من 4 مليارات دولار في الطائرات — وفي الآونة الأخيرة تسلمت أكبر أسطول من طائرات Global 7500 في العالم — حيث يبلغ عددها حاليا 18 طائرة في الأسطول. حتى تاريخه في عام 2023، أكثر من 200 طائرة تتضمن المعايير الداخلية للفضية والحمراء ومنتجات فيستا جيت، مع توسيع وترقيات الأسطول.

إن الطيران هو مساهم كبير في الازدهار الاقتصادي العالمي: فهو يفتح أفقًا للتجارة والاستثمار والتفاهم بين الثقافات. يستمر السفر بواسطة الطيران الخاص في كونه ضروريًا لتوفير تسارع الأعمال واستمراريتها من خلال الاتصالات من نقطة إلى نقطة. لذلك، فإنه من الضروري التأكد من أن النمو الاقتصادي ورعاية البيئة يسيران جنبًا إلى جنب. تمتلك فيستا جيت عشر خطوات للالتزام بالاستدامة، بما في ذلك:

●استخدام وقود الطيران المستدام — لجميع العملاء حول العالم.

●برنامج التعويض المعتمد للكربون للعملاء على مستوى العالم — حيث قام أكثر من 85٪ من أعضاء فيستا جت باختيار الاشتراك في تعويض انبعاثات استخدامهم للوقود من خلال رصيد الكربون المعتمد من أطراف ثالثة (VCS والمعيار الذهبي).

●الطائرات الأحدث تقنيًا — 18 طائرة من طراز Global 7500 — أول طائرة بها إعلان بيئي للمنتج.

● تحسين مسار الرحلة واستخدام الذكاء الاصطناعي — باستخدام نظام إدارة الرحلات لتقليل استهلاك الوقود بمتوسط 8٪ لكل رحلة.

● يمكن العثور على مزيد من المعلومات على vistajet.com/sustainability

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حول فيستا

تقدم الشركات التابعة لفيستا جلوبال هولدينغ (فيستا) خدمات رحلات الأعمال العالمية. كمجموعة عالمية مقرها في مركز دبي المالي العالمي، تدمج فيستا محفظة فريدة من الشركات التي تقدم خدمات خالية من الأصول لتغطية جميع الجوانب الرئيسية لطيران الأعمال: تغطية رحلات عالمية مضمونة وحسب الطلب؛ حلول الاشتراك والعضوية؛ خدمات التداول والإدارة؛ وتقنية التنقل الحديثة. تتمثل مهمة المجموعة في قيادة التغيير لتوفير أفضل خدمات الطيران للعملاء بأحدث التقنيات وأفضل قيمة، في أي وقت وفي أي مكان حول العالم. توفر خبرة فيستا وفهمها لجميع جوانب الصناعة أفضل العروض الشاملة والتقنيات لجميع عملاء طيران الأعمال، من خلال خدماتها تحت العلامات التجارية فيستا جت وإكس أو والشركات الناقلة المرخصة بشكل صحيح. فيستا ليست ناقلة جوية مباشرة ولا تقوم بتشغيل أو تأجير الرحلات.

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شركة فيستا جلوبال هولدينغ ليمتد ("فيستا") لا تمتلك أو تشغل أي طائرات. يتم تنفيذ جميع الرحلات من قبل شركات طيران مباشرة تابعة لمجموعة فيستا معتمدة من قبل FAA / DOT أو EASA أو الشركات الناقلة الجوية الشريكة المسجلة في الولايات المتحدة أو شهادة EASA. تمتلك فيستا حصصًا أقلية غير مسيطرة في شركات XOJET Aviation و GMJ Air Shuttle و Red Wing Aviation و Talon Air.