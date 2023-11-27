



ستعرض ايدج حلولها المتطورة للحرب الجوية والبرية والبحرية والإلكترونية في المعرض الرائد للصناعات الدفاعية والأمنية الذي يقام في مصر كل عامين

أبوظبي: تعتزم "ايدج"، المجموعة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، تعزيز تواجدها في مصر وشمال أفريقيا من خلال مشاركتها الثانية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية (إيدكس)، وهو أكبر معرض للدفاع والأمن على مستوى شمال أفريقيا والذي يُقام في العاصمة المصرية،القاهرة.

وعلى مدار أيام المعرض الأربعة، والتي تمتد من 4 إلى 7 ديسمبر، ستعرض ايدج مجموعة من الحلول ذات التقنية العالية والمصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الأمنية المتطورة في المنطقة. وسيتضمن معرض ايدج الأسلحة الخفيفة فائقة الأداء، والأسلحة الذكية الموجهة بدقة، والأنظمة المستقلة الحديثة، والسفن البحرية المتقدمة، وحلول الحرب الإلكترونية.

ويهدف تواجد ايدج في المعرض إلى تقديم حلول متطورة وفعالة من حيث التكلفة تراعي متطلبات المستخدم النهائي وبيئة العمليات. وتعتبر منطقة شمال أفريقيا سوقًا مهمًا للمجموعة، في عالم يموج بالتحولات والتغيرات المستمرة مما يستلزم متطلبات أمنية وفق الطلب.

وفي المجال البري، ستعرض ايدج مسدساتها متعددة الاستخدامات، والرشاشات الخفيفة، والبنادق الهجومية وبنادق القنص الموثوقة، بالإضافة إلى الذخيرة ذات العيار الصغير والكبير.

وفي مجال الأنظمة المستقلة، ستعرض ايدج العديد من الطائرات التكتيكية المسيرة. وستشمل الأسلحة الذكية المعروضة ذخائر موجهة بدقة وقصيرة إلى طويلة المدى، ومجموعة متنوعة من الذخائر الجوالة.

وفي المجال البحري، ستعرض ايدج مجموعة من السفن البحرية الحديثة والمصممة لمواجهة تحديات الأمن البحري في المنطقة. كما سيتم عرض حلول الحرب الإلكترونية المتقدمة، مثل النظام المضاد للطائرات المسيرة وحل الاعتراض الخلوي.

ويسمح هذا المعرض، الذي يُعقد في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة، لمجموعة ايدج بأن تعزز علاقاتها مع الأفراد العسكريين والمسؤولين الحكوميين وشركات الدفاع الرائدة، فضلاً عن تعزيز الجهود لتطوير المزيد من الشراكات الصناعية الهامة في منطقة شمال أفريقيا.

ويمكن لزوار معرض إيدكس 2023 زيارة ايدج والشركات التابعة لها في جناح دولة الإمارات بالقاعة 3 في الجناح A30 وA50.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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