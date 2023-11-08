المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة بريق الرتاج، الشركة الرائدة في التطوير العقاري التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، عن مشاركتها في سيتي سكيب البحرين بنسخته الثانية للعام 2023، والذي تستضيفه مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض خلال الفترة من تاريخ 14 حتى تاريخ 16 من شهر نوفمبر المقبل.

وتأتي مشاركة بريق الرتاج لتعكس حرص الشركة واهتمامها بالمشاركة الفاعلة في كافة المعارض والفعاليات المختصة بمجال التطوير العقاري محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث ستستعرض خلال الحدث أبرز المشاريع التي تطورها في مملكة البحرين، لا سيما مشروع قرية راس حيّان السكني على الساحل الشرقي للمملكة، والذي يضم فللاً وشققاً سكنية على الواجهة البحرية، ومساحات ترفيهية وخدمية وتجارية متنوعة، وإطلالة ساحرة على الشاطئ والمرسى، وسط غابات أشجار القرم (المانغروف) الطبيعية، بالإضافة إلى مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين الذي يضم 112 شقةً فاخرةً، ويمثل مستوىً جديدًا كليًا من الشقق الفريدة المطلة على البحر في قلب العاصمة المنامة، ومشروع ستراتا في دلمونيا الذي يضم 101شقة فاخرة مزودة بأهم وسائل الراحة والرفاهية العصرية، ويتميز بموقعه الفريد المطل على القناة المائية في جزيرة دلمونيا، علاوة على مشروع بي سيتي، الوجهة الراقية متعددة الاستخدامات في قلب منطقة خليج البحرين، ومشروع نون البحرين الذي يوفر وجهة استثنائية ونوعية للترفيه والسكن في الجزء الجنوبي لمملكة البحرين مع ضمه لمقومات ستعيد تعريف الحياة على الواجهة البحرية وستلهم الباحثين عن التفرد والتميز، في حين ستشهد الفعالية أيضًا تدشين مخطط رئيسي في القطاع الصحي.

إلى ذلك، ستسلط الشركة الضوء كذلك على محفظة مشاريعها الاستراتيجية التي تضم عددًا من المشاريع الحضرية الرائدة التي ستلعب دورًا بارزًا في تشكيل مستقبل القطاع العقاري والسياحي في مملكة البحرين، والتي تشمل مشروع الفرضة المتعدد الاستخدامات الذي يضم منازل وشقق متنوعة وفندق 5 نجوم بتصميمات إبداعية مُستوحاة من الهوية المعمارية البحرينية الفريدة على الساحل الشمالي للعاصمة المنامة، إضافة إلى مخطط رئيسي لمشروع ساحلي بارز في الجزء الجنوبي من المملكة، والذي يجسد رؤية طموحة لتعزيز النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع البحريني من خلال خلق فضاء حضاري ينبض بالحياة، ويضم منطقة مخصصة للنشاطات الترفيهية العائلية. ويشمل المشروع فللًا فخمة وشققًا فارهة تتمتع بإطلالات على مناظر رائعة للبحيرات والقنوات المائية والمتنزّهات، ويضم الأبراج التجارية متعددة الأغراض والمكاتب الإدارية والمراكز التجارية العصرية ومحلات بيع التجزئة والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق التي تلبي الاحتياجات المختلفة للقاطنين والزوار.

كما سيعرض جناح بريق الرتاج في سيتي سكيب البحرين 2023، الحدث العقاري الأبرز في مملكة البحرين هذا العام، عددًا من المشاريع التطويرية الأخرى التي تعمل على إطلاقها في مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة، لتساهم بشكل فاعل في تشكيل والارتقاء بالقطاع العقاري في المملكة.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح الدكتور ماهر الشاعر، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بريق الرتاج، بالقول: "تلتزم بريق، كونها الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، بالمشاركة في أبرز المعارض والفعاليات المتعلقة بالقطاع العقاري، محليًا وإقليميًا. وتعكس مشاركتنا في سيتي سكيب البحرين 2023 حرصنا على عرض مجموعتنا من المشاريع المبتكرة والرائدة التي تجسد رؤية الشركة بإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة تعزز النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع البحريني وبما يساهم في نجاح هذه المناسبة المرموقة."

وأضاف الدكتور الشاعر قائلًا: "واستشرافاً للمستقبل، تظل بريق الرتاج ثابتة في سعيها لتقديم مشاريع عقارية استثنائية تتجاوز توقعات عملائنا وتساهم في نمو وتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين. سنواصل الاستفادة من خبراتنا وتجربتنا لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي الاحتياجات المتطورة للسوق. كما يسرني دعوة الجميع لزيارة جناح الشركة في المعرض للاطلاع على مشاريعنا المتميزة التي توفر فرصًا سكنية واستثمارية قل نظيرها في السوق المحلي والإقليمي."

تجدر الإشارة إلى أن سيتي سكيب البحرين يقام للعام الثاني على التوالي بعد أن شهدت النسخة الأولى نجاحًا لافتًا العام الماضي، ويعد التجمع العقاري الأكبر الذي يستضيف الآلاف من المهتمين بالوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري، بالإضافة للمستثمرين في هذا المجال، بحضور العديد من الجهات العارضة والمتحدثين الذين سيشاركون بآرائهم وخبراتهم.

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نبذة حول شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية:

بريق الرتاج للخدمات العقاريّة هي شركة عقارية بحرينية يقودها د. ماهر الشاعر بصفته العضو المنتدب لها. تحظى الشركة التي أنشأت عام 2011 بمجموعة متنوّعة من المشاريع في مملكة البحرين عبر عدة قطاعات تشمل القطاع السكني والصحي والضيافة والتجزئة وغيرها. ويتلخص هدف الشركة الرئيسي في بناء مشاريع عقاريّة حديثة تساهم في تقدّم ونمو المملكة. وإلى جانب امتلاكها لمجموعة من المشاريع الخاصّة، تقدّم بريق الرتاج العديد من الخدمات الأخرى والتي تتراوح بين الاستشارات الاستراتيجية، والمشاريع السكنيّة والتجاريّة، ومشاريع التجزئة، والتخطيط الشامل.