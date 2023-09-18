في إطار مساعيه لاستقطاب المواهب الإماراتية الشابة، أعلن البنك العربي المتحد عن مشاركته في "رؤية" معرض الإمارات للوظائف 2023، وهو معرض سنوي يوفر فرص عمل وتدريب للخريجين الإماراتيين الشباب والباحثين عن العمل، وسيقام المعرض في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

خلال المعرض، يقدم البنك مجموعة من فرص العمل المتوفرة، ويوفر تعيينا فورياً للمواهب الإماراتية التي تحقق المتطلبات والشروط المطلوبة للوظيفة.

وتعليقًا على مشاركة البنك في ("رؤية" معرض الإمارات للوظائف) قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك: "يلتزم البنك العربي المتحد بدعم المبادرات الحكومية بشكل فعال، وقد وضع استراتيجية توظيف تهدف إلى استقطاب المزيد من الخريجين الإماراتيين وتطوير مواهبهم وإمكاناتهم. وإننا على ثقة أنه من خلال مشاركتنا في "رؤية" معرض الإمارات للوظائف سنلتقي بالكثير من الخريجين الإماراتيين المهتمين ببناء مستقبل مهني ناجح في القطاع المصرفي ".

من جانبها علقت هند العطار، رئيس إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد بالقول: "إن توطين الوظائف هو أولوية قصوى لدى البنك العربي المتحد. إن مشاركتنا في فعاليات مثل ("رؤية" معرض الإمارات للوظائف) تدعم استراتيجية البنك المتمثلة في استقطاب المواهب الإماراتية الشابة والاستفادة من مهاراتهم لتطوير قدراتهم وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في البنك والمساهمة في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ".

وأضافت: "يسعدنا أن نشارك في "رؤية" معرض الإمارات للوظائف. إذ توفر مثل هذه المنصات فرصة رائعة للالتقاء بالكوادر الإماراتية الشابة واستقطابها ".

وكجزء من استراتيجية التوطين، يولي البنك العربي المتحد اهتمامًا خاصًا بتوظيف وتدريب وتطوير الخريجين الإماراتيين من خلال برنامج "طموح"، وهو برنامج مخصص للخريجين الجدد من المواطنين ويهدف إلى دعم المواهب الوطنية الشابة والارتقاء بهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم. يوفر البرنامج ورش عمل ودورات تدريبية وفرص التدريب أثناء العمل، إضافة إلى التطوير التقني، وصقل القدرات القيادية، كما يوفر فرص التعيين في مجال الأعمال التي تم التدرُّب عليها عند إكمال البرنامج.

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