

· استمرار ارتفاع حجم المبيعات ومتوسط سعر البيع، مما أدى الى تصاعد الربح الإجمالي خلال الفترة

· أدت مبادرات ترشيد التكلفة إلى تقدم كبير في الربح التشغيلي

· تحسين رأس المال من خلال أسهم منحة بهدف توفير قيمة أكبر للمساهمين

· من المتوقع أن يوفر حجم المشاريع الضخم قاعدة صلبة لتحسين الأداء في المستقبل

الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة" ("أنابيب الشرق" أو "الشركة"، المدرجة تحت الرقم 1321 في تداول السعودية)، وهي الشركة الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2022 (السنة المالية 2023)، مستعرضة تنامي الأرباح، مدفوعة بالأساس إلى نمو الإيرادات نتيجة للزيادة في حجم المبيعات مع ارتفاع متوسط أسعار المبيعات.

أبرز المؤشرات للربع الثاني والنصف الأول من السنة المالية 2023

ارتفعت الإيرادات البالغة 303 مليون ريال سعودي بنسبة 47٪ على أساس فصلي و150٪ على أساس سنوي (206 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023 و121 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2022)، بفضل تحسن حجم المبيعات بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار المبيعات، مدعوماً بالنشاط المرتفع في السوق فضلاً عن اكتمال تنفيذ العديد من المشاريع المهمة من قبل الشركة. ووصلت الإيرادات في النصف الأول من السنة المالية 2023 إلى 509 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 88٪ على أساس سنوي نتيجة زيادة حجم المبيعات.

البالغة 303 مليون ريال سعودي بنسبة 47٪ على أساس فصلي و150٪ على أساس سنوي (206 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023 و121 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2022)، بفضل تحسن حجم المبيعات بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار المبيعات، مدعوماً بالنشاط المرتفع في السوق فضلاً عن اكتمال تنفيذ العديد من المشاريع المهمة من قبل الشركة. ووصلت الإيرادات في النصف الأول من السنة المالية 2023 إلى 509 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 88٪ على أساس سنوي نتيجة زيادة حجم المبيعات. وصل إجمالي الربح إلى 15 مليون ريال سعودي مسجلا ارتفاعًا نسبته 65٪ على أساس سنوي (9 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2022) ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة الكبيرة في حجم المبيعات ومتوسط الأسعار بالمقارنة مع العام الماضي. وقد مكنت العلاقات القوية والراسخة للشركة مع أهم الموردين حول العالم في تعزيز مكانة الشركة لتنفيذ المشاريع الهامة بنجاح. من ناحية أخرى، انخفض إجمالي الربح بنسبة 21٪ على أساس فصلي (19 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023)، على خلفية زيادة تكلفة المواد الخام للشركة في الربع الثاني. وبالنسبة للنصف الأول من السنة المالية 2023، بلغ إجمالي الربح 34 مليون ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة 66٪ على أساس سنوي، متأثراً بشكل إيجابي بزيادة الحجم والسعر.

إلى 15 مليون ريال سعودي مسجلا ارتفاعًا نسبته 65٪ على أساس سنوي (9 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2022) ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة الكبيرة في حجم المبيعات ومتوسط الأسعار بالمقارنة مع العام الماضي. وقد مكنت العلاقات القوية والراسخة للشركة مع أهم الموردين حول العالم في تعزيز مكانة الشركة لتنفيذ المشاريع الهامة بنجاح. من ناحية أخرى، انخفض إجمالي الربح بنسبة 21٪ على أساس فصلي (19 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023)، على خلفية زيادة تكلفة المواد الخام للشركة في الربع الثاني. وبالنسبة للنصف الأول من السنة المالية 2023، بلغ إجمالي الربح 34 مليون ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة 66٪ على أساس سنوي، متأثراً بشكل إيجابي بزيادة الحجم والسعر. ارتفع الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10٪ على أساس فصلي و154٪ على أساس سنوي ليصل إلى 20 مليون ريال سعودي (18 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023 و8 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2022)، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن أداء الإيرادات، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية. وسلكت فترة النصف الأول من السنة المالية اتجاهاً مشابهاً، حيث بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 38 مليون ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة 40٪ على أساس سنوي.

بنسبة 10٪ على أساس فصلي و154٪ على أساس سنوي ليصل إلى 20 مليون ريال سعودي (18 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023 و8 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2022)، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن أداء الإيرادات، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية. وسلكت فترة النصف الأول من السنة المالية اتجاهاً مشابهاً، حيث بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 38 مليون ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة 40٪ على أساس سنوي. سجل هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2023 (8.7% في الربع الأول من السنة المالية 2023، و6.4% في الربع الثاني من السنة المالية 2022) و7.4% في النصف الأول من السنة المالية 2023، مقارنة بتسجيل 9.9% للنصف الأول من السنة المالية 2022، مدفوعًا بحجم مشاريع متزايد.

6.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2023 (8.7% في الربع الأول من السنة المالية 2023، و6.4% في الربع الثاني من السنة المالية 2022) و7.4% في النصف الأول من السنة المالية 2023، مقارنة بتسجيل 9.9% للنصف الأول من السنة المالية 2022، مدفوعًا بحجم مشاريع متزايد. ارتفع صافي الربح البالغ 9 مليون ريال بنسبة 48٪ على أساس فصلي (6 ملايين ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023، وصافي خسارة بقيمة 0.9 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2022)، مدفوعاً بعودة النشاط في السوق، مما أدى إلى انتعاش كبير في حجم المبيعات خلال هذه الفترة. علاوة على ذلك، مكنت التسوية المبكرة لبعض التسهيلات المصرفية من خفض رسوم التمويل بنسبة 25٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، على الرغم من الاتجاه المتصاعد في سعر الفائدة. وارتفع صافي الربح في النصف الأول من السنة المالية 2023 إلى 15 مليون ريال سعودي من 1.3 مليون ريال سعودي.

البالغ 9 مليون ريال بنسبة 48٪ على أساس فصلي (6 ملايين ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023، وصافي خسارة بقيمة 0.9 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2022)، مدفوعاً بعودة النشاط في السوق، مما أدى إلى انتعاش كبير في حجم المبيعات خلال هذه الفترة. علاوة على ذلك، مكنت التسوية المبكرة لبعض التسهيلات المصرفية من خفض رسوم التمويل بنسبة 25٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، على الرغم من الاتجاه المتصاعد في سعر الفائدة. وارتفع صافي الربح في النصف الأول من السنة المالية 2023 إلى 15 مليون ريال سعودي من 1.3 مليون ريال سعودي. انخفض رصيد النقد وما يعادله بنسبة 3% منذ بداية السنة المالية ليصل إلى 71 مليون ريال سعودي (بعد أن كان 74 مليون ريال سعودي بتاريخ 31 مارس 2022) بسبب التسوية المبكرة لجزء كبير من الديون المستحقة بقصد الإدارة الفعالة لتكاليف التمويل للشركة، نظرًا للاتجاه الصاعد في سعر الفائدة.

بنسبة 3% منذ بداية السنة المالية ليصل إلى 71 مليون ريال سعودي (بعد أن كان 74 مليون ريال سعودي بتاريخ 31 مارس 2022) بسبب التسوية المبكرة لجزء كبير من الديون المستحقة بقصد الإدارة الفعالة لتكاليف التمويل للشركة، نظرًا للاتجاه الصاعد في سعر الفائدة. ارتفعت إجمالي الديون بنسبة 20٪ منذ بداية السنة المالية، من 274 مليون ريال سعودي إلى 328 مليون ريال سعودي.

بنسبة 20٪ منذ بداية السنة المالية، من 274 مليون ريال سعودي إلى 328 مليون ريال سعودي. تمت الموافقة مؤخراً على زيادة رأس المال من خلال أسهم منحة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، حيث حصل المساهمون على سهم واحد مقابل كل سهمين. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي عدد أسهم الشركة من 21 مليون سهم إلى 31.5 مليون سهم، مع زيادة مقابلة في رأس المال المدفوع من 210 مليون ريال سعودي إلى 315 مليون ريال سعودي. وتتماشى التوصية بإصدار أسهم منحة مع تركيز الشركة على تحسين هيكل رأس المال مع توفير قيمة أكبر للمساهمين.

أبرز الجوانب التشغيلية

الاستمرار في متابعة العديد من المشاريع الضخمة من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين .

. تعد مرافق التصنيع المتكاملة والمتقدمة، والمنتجات عالية الجودة، بالإضافة إلى نطاق العمليات الواسع من أهم المزايا التنافسية الرئيسية للشركة.

من أهم المزايا التنافسية الرئيسية للشركة. استمرار التنفيذ عالي الجودة للمشاريع الرئيسية مع تحقيق عائد على المواد الخام يفوق معدلات الصناعة بنسبة كبيرة

للمشاريع الرئيسية مع تحقيق التركيز القوي على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع مراجعة شاملة لإطار الاستدامة للشركة.

في هذا الصدد قال محمد الشاهين الرئيس التنفيذي لشركة أنابيب الشرق:

"يسعدنا الإعلان عن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من السنة المالية 2023. وقد جاء تحقيق الشركة لهذا الأداء القوي كنتيجة لتنفيذ تدابير التحسين المختلفة مع تعزيز موقعنا التنافسي كشركة مصنعة رائدة في السوق المحلية.

لقد واصلنا التركيز على تقديم منتجات مميزة لعملائنا، إلى جانب الاستفادة من علاقاتنا مع شركاء الأعمال الرئيسيين، مما أتاح لنا مواجهة تأثير اضطرابات سلسلة التوريد العالمية. وانطلاقا من قدرتنا على تنفيذ استراتيجيات تسعير فعالة، وزيادة حجم المبيعات، شهدنا تحسنا ملحوظا في إجمالي الربح خلال الفترة.

ونتطلع قدماً في أنابيب الشرق إلى الحصول على حصة أكبر من السوق، حيث ستشكل خطتنا لتنفيذ المشاريع ركيزة أساسية لتعزيز الربحية في المستقبل. كما سيشكل تميزنا التشغيلي وخبرتنا التقنية الواسعة منصة داعمة لنا لتحقيق أهدافنا المستقبلية للشركة."

من جهته قال محمد درويش، المدير المالي لشركة أنابيب الشرق:

"سجلت أنابيب الشرق نتائج مالية قوية في الربع الثاني من السنة المالية 2023، مع انتعاش الأرباح، وهو خير دليل على المكانة التنافسية القوية للشركة في السوق.

وقد جاء هذا الأداء في الأساس نتيجة للاستفادة من نقاط القوة الرئيسية للشركة، والتي مكنتنا من تقديم منتجات مبتكرة لقاعدة عملائنا الواسعة، مع الحفاظ على ترشيد التكاليف، وتعزيز كفاءات التصنيع لدينا.

ونسعى إلى الحفاظ على القيمة المستدامة للشركة ووضعها على رأس أولوياتنا، حيث نتطلع بشغف إلى زيادة حجم الأعمال لدينا واغتنام الفرص الناشئة من البرامج الاقتصادية التحويلية للمملكة في إطار رؤية 2030. كما سنواصل الحفاظ على نهجنا الاستباقي في زيادة حجم أعمالنا من خلال الاستفادة من شراكاتنا المتكاملة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق، والتي ستعزز موقع الشركة بشكل استراتيجي في المرحلة القادمة من النمو."

الاستراتيجية والتوقعات

من المتوقع أن تشهد أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور طلباً قوياً على مدى السنوات القليلة القادمة، مدعومةً بالمبادرات الوطنية الواردة ضمن رؤية 2030، والتي ستؤدي الى زيادة المشاريع الضخمة في قطاعي المياه والنفط والغاز.

ومن خلال الاستفادة من مكانتها الريادية في سوق تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور في المملكة، تهدف الشركة إلى تحقيق أقصى قدر من المبيعات وزيادة حصتها السوقية عبر تنويع منتجاتها وتعزيز مبادراتها التسويقية. وتعتزم الشركة اغتنام المزيد من الفرص في قطاعي المياه والنفط والغاز، والتي تتوقع لهم إمكانات واعدة. كما تلتزم بالاستمرار في ضخ الاستثمارات في مجالي البحث والتطوير، لتعزيز ابتكار المنتجات بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة للعملاء. علاوةً على ذلك، تقوم الشركة بتقييم إطار الاستدامة الخاص بها، للتوافق مع أفضل الممارسات في الصناعة.

وتواصل الشركة التركيز على تحسين مركزها المالي، عن طريق التركيز على المديونية والتكاليف التشغيلية ورأس المال العامل، لموازنة الزيادة المتوقعة في تكاليف التمويل نتيجة الارتفاع في أسعار الفائدة.

واستناداً لذلك، فإن شركة أنابيب الشرق واثقة بتحليها بالمكانة القوية والقدرة الفنية اللازمة للاستفادة الكاملة من المشاريع الضخمة القادمة، وبالتالي تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء.

ملخص البيانات المالية

الميزانية العمومية (بالمليون ريال سعودي) كما في 30 سبتمبر 2022 كما في 31 مارس 2022 مجموع الأصول 1,059 896 مجموع حقوق الملكية 531 515 مجموع المطلوبات 528 381

قائمة الدخل (بالمليون ريال سعودي) الربع الثاني للسنة المالية 2023 الربع الثاني للسنة المالية 2022 التغير على أساس سنوي النصف الأول للسنة المالية 2022 النصف الأول من السنة المالية 2022 التغير على أساس سنوي الإيرادات 303 121 150% 509 270 88% الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 20 8 154% 38 27 40% صافي الربح / (الخسارة) 9 (0.9) - 15 1 1,113%

قائمة التدفقات النقدية (بالمليون ريال سعودي) النصف الأول من السنة المالية 2023 النصف الأول من السنة المالية 2022 التغير صافي التدفقات النقدية الصادرة من الأنشطة التشغيلية (53) (15) 254% صافي التدفقات النقدية الصادرة من الأنشطة الاستثمارية (1) (2) (45%) صافي التدفقات النقدية الواردة من الأنشطة التمويلية 51 114 (55%) صافي التغير في النقد والنقد المعادل (2) 97 -

#بياناتشركات

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نبذة عن أنابيب الشرق:

تأسست شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (أنابيب الشرق) في عام 1431هـ (الموافق 2010م)، وهي الآن إحدى الشركات الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW) في المملكة العربية السعودية، وتتواجد منتجاتها في مختلف البنى التحتية الحيوية، وبالأخص في تطبيقات المياه والنفط والغاز. وبفضل قدرات تصنيع حديثة ونموذج أعمال متكامل يتضمن مصنع لحام مزدوج ومصنع تغليف الأنابيب، تصل إنتاجية شركة أنابيب الشرق إلى أكثر من 500 ألف طن من الأنابيب الحلزونية سنويًا، ما يجعلها واحدة من أكبر مُصنِّعي الأنابيب الحلزونية في المنطقة.

للاتصال: IR@eastppipes.com

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