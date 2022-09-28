*تحديث الأسعار بنسبة 6.5% اعتبارًا من 1 يناير 2023*

الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة ”دي إتش ال“ إكسبرس، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، عن تحديث أسعارها بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من الأول من يناير 2023. وذلك بزيادة قدرها 6.5% مقارنة مع عام 2022.

وتعقيبًا على هذه المبادرة، قال جيف والش، مدير شركة ”دي إتش ال“ إكسبرس في دولة الإمارات: "برغم أن الأسواق لازالت حتى اللحظة تشهد تقلبات ناجمة عن تحديات التجارة العالمية، إلا أننا تمكنا من تقديم خدمات مستقرة وموثوقة لعملائنا في جميع أنحاء العالم. وسيُمكننا تحديث الزيادة السنوية للتسعيرة من الاستثمار في بنيتنا التحتية والتكنولوجية لضمان تقديم حلول مرنة ومستدامة، تشمل: تجديد أسطول طائراتنا والمركبات وزيادة المنشآت والبوابات، لتلبية الطلبات المتزايدة بالإضافة إلى الاستثمار في حلول مستدامة وصديقة للبيئة مثل وقود الطيران المستدام والمركبات الكهربائية."

وتعمل شركة ”دي إتش ال“ إكسبرس على تحديث الزيادة السنوية للتسعيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار ديناميكيات التضخم والعملات بالإضافة إلى التكاليف الإدارية المتعلقة بالإجراءات التنظيمية والأمنية، حيث يتم تحديث هذه الإجراءات من قبل السلطات الوطنية والدولية بشكل منتظم عبر أكثر من 220 دولة ومنطقة تخدمها الشركة. وبحسب الظروف المحلية، ستتباين تعديلات الأسعار من بلد إلى آخر، وستنطبق على جميع العملاء حسبما تسمح به العقود.

كما سيتم تعديل عدة خدمات اختيارية وتحديث بعض الرسوم الإضافية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dhl.com

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

شركة "دي إتش ال" إكسبرس

نجوى رسلان

البريد الإلكتروني:najwa.raslan@dhl.com

تراكس بحرين

شيخة سيادي

البريد الإلكتروني: shaikha.seyadi@traccs.net

نبذة عن شركة "دي إتش ال"

"دي إتش ال"– شركة الخدمات اللوجستية للعالم

تُعد "دي إتش ال" الشركة العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية كونها تقدم خدمات لوجستية لا مثيل لها من الخدمات التي تتراوح من تسليم الطرود محلياً ودولياً، وخدمات التجارة الإلكترونية، والنقل الدولي السريع عبر استخدام الطرق البرية والجوية والبحرية، وخدمات إدارة الأفراد التوريد الصناعية. ومع حوالي 400,000 موظف منتشرين في أكثر من 220 بلد في مختلف أنحاء العالم، تعمل الشركة على ربط الناس والأعمال بطريقة آمنة ومعتمدة لتحقيق استدامة سير عمليات التجارة العالمية. كما يُعزز مكانة "دي إتش ال" (كشركة لوجستيات العالم) دون منازع هو حضورها الواسع في الأسواق النامية، وتقديمها حلول متخصصة لنمو تلك الأسواق والصناعات في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحيوية والصحية وعلم الطاقة والهندسة والسيارات وتجارة التجزئة. وتحتل "دي إتش ال" مكانة مرموقة بصفتها "شركة لوجستيات العالم"

وتعد "دي إتش ال" جزءًا من مجموعة دويتشه بوست "دي إتش ال". وقد حققت المجموعة إيرادات تزيد على 66 مليار يورو في عام 2022. ومع ممارسات الأعمال المستدامة والتزامها تجاه المجتمع والبيئة، تسعى المجموعة للتأثير بشكل إيجابي في العالم، عبر تحقيق لوجستيات خالية من الانبعاثات بحلول العام 2050