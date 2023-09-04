معدلات نمو تصل إلى 71%.. و7.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية لتتخطى الأرقام المستهدفة بنسبة 36%



القاهرة: أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية عن نتائج الأعمال التي حققتها خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، على مستوى المبيعات ومعدلات تنفيذ المشروعات الخاصة بها، وكافة الأنشطة والفعاليات التي تمت خلال تلك الفترة مما يسهم في النمو المستمر للشركة. إنّ النتائج التي حققتها مصر إيطاليا العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي هي الأعلى بنسبة تخطت 36٪ عن المستهدف.



وكشفت نتائج أعمال الشركة عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة بلغت 7.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2023، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022، بنسبة نمو بلغت 71%، وجاء أجدد مشروعات الشركة " Solaré" سولاري رأس الحكمة بين أبرز المشروعات تحقيقا للمبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه مشروع البوسكو سيتي القاهرة الجديدة بقيمة 2.1 مليار جنيه.



شهدت تطورات عمليات البناء، تسليم أكثر من 1000 وحدة في مشروع البوسكو، شملت 300 فيلا و700 شقة، هذا بالإضافة إلى أكثر من 1000 وحدة قيد الإنشاء وسيتم تسليمها هذا العام، تواصل الشركة في الوقت نفسه تنفيذ أعمال البنية التحتية بما في ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من مشروع البوسكو . وتعمل الشركة أيضًا على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع فينشي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم 200 فيلا و600 شقة والتي ستبدأ تسليماتها هذا العام، بالإضافة إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع كاي السخنة والتي بدأت في استقبال الملاك بعد اكتمال كافة المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة.



من ناحية أخرى، شهد النصف الأول من العام الحالي استضافة مشروعات الشركة لفعاليات ضخمة، حيث استضاف كايرو بيزنس بارك، في إطار دعم الشركة المتواصل للمواهب الشابة، قمة "شركات ناشئة بلا حدود" تحت عنوان "انطلق بلا حدود"، وذلك بحضور شخصيات بارزة في جميع المجالات من العديد من الشركات، والتي من أهمها جوجل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا،

Tech stars MENA، VISA،META وغيرهم، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الناشئة من لبنان وتونس وإيطاليا وفلسطين وقطر والعراق، ومشاركة عدد من كبار المستثمرين واصحاب حاضنات ومسرعات الأعمال في مصر والعالم. هذا بالأضافة إلى بطولة البادل الدولية الثانية التي أقيمت بنادي البوسكو جافلين الرياضي، والتي حظيت بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الأدارية الجديدة، خاصة في ظل استضافة البطولة لشخصيات بارزة ولاعبين عالميين في رياضة البادل.



قال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن الشركة تمكنت من تخطي كافة التوقعات والأرقام المستهدفة خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل مواصلة العمل، والدخول فى شراكات متعددة تساعد على تحقيق أفضل النتائج للشركة، وبما يضيف أفضل قيمة للمشروعات في المجالات الهندسية والتكنولوجية، والتي كان من أهمها الشراكة معEDSA، وهي شركة معمارية أمريكية رائدة، وشركة Whitespace Architects الهولندية المتخصصة في التصميم المعماري في مشروع Solare سولاري برأس الحكمة.



ومن جانبه أكد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية ان جزء كبير من استراتيجية شركة مصر إيطاليا العقارية يتمثل في الالتزام بمواعيد التسليم من أجل ضمان التجربة المثالية وتجاوز توقعات العملاء بالأضافة إلى التزام الشركة تجاه التطوير في كافة المشروعات بما يساهم في الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال، وبما يعكس رؤية مصر ايطاليا المتطورة وخططها الطموحة للاستثمار والتنمية.



وتضمنت جهود مصر إيطاليا العقارية في المسؤولية المجتمعية على مدار النصف الأول من عام 2023 مجموعة من المبادرات التي شملت دعم، مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، هذا بالاضافة الي مبادرة مع بنك الطعام المصري لإقامة مائدة افطار خلال شهر رمضان بـقرية طنط الجزيرة طوخ قليوبية. وتأتي هذه المبادرات استمرارًا لالتزام مصر ايطاليا العقارية تجاه المجتمع.



تأتي النتائج التي حققتها مصر ايطاليا العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي تأكيدا على التزامها تجاه العملاء وحرصها على النمو المستمر بما ينعكس على الاقتصاد المصري، بالاضافة الى التأكيد على التزامها نحو المجتمع بما تقوم به من جهود نحو التنمية المجتمعية .

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